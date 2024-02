Mati Barboza: "Nunca me he planteado irme a otro lado"

El Córdoba CF solo piensa en llevarse los tres puntos en el próximo encuentro de este domingo en El Arcángel ante un Melilla (12:00) que pelea por la permanencia en el Grupo 2 de la Primera Federación. Los de Iván Ania ya trabajan tras una semana que comenzó con la positiva noticia de la renovación de Mati Barboza, quien pasó por la sala de prensa tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva para "agradecer la confianza del club" en él y analizar a un cuadro melillense que les pondrá "el partido difícil".

"Estoy contento por poder seguir unos años más aquí en el club, en el que intentaré seguir creciendo y mejorando cada día", comentó el central malagueño sobre una ampliación de contrato hasta 2025 que, como explicó, es para seguir con ficha del filial hasta final de la presente temporada. Es decir, Mati no pertenece al primer equipo blanquiverde y puede contar para el filial de Diego Caro en Tercera Federación si Iván Ania lo considerase oportuno.

En palabras del defensa, eso sí, para la próxima campaña, la 2024-2025, promocionará al primer equipo del Córdoba CF y tendrá que ficha de jugador sub 23 (su último año). La renovación de Mati Barboza contempla otra año opcional en función de lo que valore el club, tal y como precisó el propio futbolista malagueño.

"Desde que llegué el club me ha tratado como en casa, estoy cómodo en la ciudad y nunca me he planteado irme a otro lado. El Córdoba ha hecho que de un paso muy grande en mi carrera y estoy le muy agradecido", añadió Mati sobre su continuidad hasta 2025. Y es que el futbolista ha pasado en apenas dos meses de jugar en el filial cordobesista a ser titular en los últimos cinco partidos ligueros del primer equipo.

Ese salto en su carrera lo valoró como "un cambio importante y drástico" que está llevando "con la máxima naturalidad y lo mejor", pues Mati incidió en que ha trabajado en el filial durante la pasada temporada y la mitad de esta 23-24 "para conseguir esto". De hecho, aunque su contrato acababa el próximo mes de julio, el central aseguró que no miraba ofertas de otros equipos en el mercado invernal porque "estaba contento" y porque "con el paso al primer equipo todo se intensifica y se intenta negociar esa ampliación".

Fue titular en el último encuentro liguero ante el Ceuta en el que el Córdoba CF empató en la última jugada de partido (1-1). Algo de lo que se mostró "muy agradecido" con Iván Ania, a quien quiso "agradecerle su apoyo" porque fue "motivo para darlo todo en el campo". Y eso que se mostró ser consciente de que el CCF fichó en el mercado invernal a un José Antonio Martínez que "tiene mucha experiencia y viene a sumar minutos".

"El objetivo está abierto"

Sea titular o no en el próximo choque liguero que enfrenta al Córdoba con el Melilla en El Arcángel, Mati Barboza se mostró optimista con la dinámica de los blanquiverdes y afirmó que tienen "la mentalidad de mirar hacia arriba", pues "el objetivo está abierto". "Siempre miramos hacia arriba y no hacia abajo. Vamos día a día a intentar sumar de tres y lo que haga el resto no depende de nosotros", señaló el malagueño.

"No estamos obligados a ganar, pero en casa tenemos que sacar los tres puntos como sea. Será difícil, pero vamos a intentar sacarlo. En esta categoría no te puedes fiar de ningún equipo, los de arriba pueden pinchar y los de abajo ganar, pero si sales relajado porque ves que el rival está abajo, al final te comen. Hay que salir a ganar desde el principio", concluyó el central del Córdoba CF sobre el Melilla.