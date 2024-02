La renovación de Mati Barboza, motivo de satisfacción en el Córdoba CF

El Córdoba CF vive días tranquilos gracias a la buena marcha del equipo, algo que el club está aprovechando para poder planificar con serenidad y tiempo de sobra el futuro más inmediato. Dentro de esos planes a medio plazo entra la renovación de Mati Barboza, ya concretada, y que ha generado una enorme satisfacción en las oficinas de El Arcángel al asegurarse la continuidad de un valor de presente y futuro para la entidad.

Así lo reconoció Javi Flores, ahora ya asentado en su rol dentro de la estructura deportiva del club, en el marco de la gala de la Asociación de Periodistas Deportivos de Córdoba. "Mati se lo ha ganado con su trabajo y esfuerzo. En el momento en que ha tenido la oportunidad con el primer equipo ha demostrado que está a un gran nivel, que puede ser un jugador de futuro. Es una renovación importante para el club y un momento importante para el jugador. Esperemos que siga así, que lo está haciendo muy bien y está ayudando mucho al equipo. Que se afiance, que será importante", comentó el de Fátima.

Flores, que el curso pasado ya vio a Barboza entrenar con el primer equipo en momentos puntuales, no se mostró sorprendido por su nivel: "En el filial era el jefe de la defensa, pero muchas veces hay que ver a estos jugadores a nivel del primer equipo y él ha cumplido con creces. Es un futbolista con personalidad, muy tranquilo y maduro. No me ha sorprendido porque es un jugador hecho".

Esas buenas noticias en lo que a la plantilla se refiere vienen dadas por la buena marcha del equipo, algo que Javi Flores valoró como lo más importante. "El equipo da muy buenas sensaciones, sabe a lo que juega. Luego hay partidos y partidos. El otro día en Ceuta era complicado y se sacó un buen punto. El equipo sigue sin perder, está arriba y afianzando el tercer o cuarto puesto", destacó.

En este contexto, en El Arcángel bajan las aguas calmadas y eso siempre es sinónimo de estabilidad. "La tranquilidad la dan los resultados y el equipo está a un nivel muy bueno, con una línea constante de resultados. Somos muy reconocibles, el equipo da tranquilidad porque sabes que va a competir en cualquier campo. Eso ayuda a que se pueda trabajar con calma", incidió el ahora técnico.

La pelea por el ascenso directo

Tanto es así que buena parte del cordobesismo no pierde la ilusión de poder pelear por el primer puesto, algo que Javi Flores prefiere no plantearse aún para no abandonar la filosofía de encarar con decisión cada partido. "Ahora mismo sería una tontería pensar en el ascenso directo. Hay que sacar puntos y distanciar al sexto clasificado. Si por el camino nos da para coger a los primeros... las segundas vueltas son complicadas y el equipo que más regular sea se llevará el gato al agua", comentó.

El exfutbolista del Córdoba CF también tuvo palabras para la labor que está realizando Iván Ania, del que aseguró que "ha caído de pie". "Se lo ha ganado con su trabajo y su manera de ser. Tenemos un gran entrenador, con carisma y cercanía hacia el jugador. Ojalá podamos disfrutar de él durante mucho tiempo", deseó.