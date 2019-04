El Córdoba CF ha realizado este viernes su penúltimo entrenamiento con vistas al trascendental choque del domingo ante el Lugo (El Arcángel, 18:00), que terminará de preparar el sábado con una última sesión sin público en El Arcángel. Acto seguido, Rafa Navarro ha comparecido ante los medios de comunicación para recalcar la importancia de un partido para el que ha descartado a Carrillo, que no ha podido trabajar con el grupo en toda la semana. Miguel Flaño, lesionado, es la otra baja segura en el conjunto blanquiverde.

"Nos jugamos todo, no hay vuelta atrás porque estamos en el alambre; nos jugamos la temporada en un partido y somos conscientes de ello", ha comentado el técnico del CCF, que espera una buena respuesta de la afición pese a la coincidencia con las procesiones del Domingo de Ramos porque "jugar con nuestra afición es un plus, y con el campo lleno jugamos con doce". Queda por ver la aceptación de la hinchada a la promoción lanzada por el club esta semana, tras vivir ante el Mallorca la peor entrada del campeonato.

Rafa Navarro ha puntualizado que ante la delicada situación del equipo en la tabla, colista y a ocho puntos de la permanencia, "da igual el rival y las únicas cuentas que me hago son sumar los tres puntos". "Ellos también se juegan la vida, pero a nosotros solo nos vale ganar y los puntos se deben quedar aquí", ha continuado el cordobés, que ha reconocido que ha pedido a los capitanes "que transmitan la importancia del partido en el vestuario".

"Viene el Lugo, que está abajo, pero da igual el rival porque para seguir vivos hay que ganar", ha insistido el preparador blanquiverde, que ha observado en sus jugadores ganas de "cambiar la imagen" ofrecida en el último encuentro ante el Elche. De hecho, ha matizado que "habrá cambios" en la alineación titular porque no terminó "contento con el rendimiento de algunos jugadores" en el Martínez Valero. "No quiere decir que se hayan borrado, pero saben que tienen que dar el cien por cien", ha incidido el cordobés, que no descarta "variar el sistema" en función de cómo vaya el marcador.

Preocupación por el retraso en los pagos

Sí ha dejado claro Rafa Navarro que mantendrá su apuesta por Luis Muñoz como mediocentro defensivo para un partido que "puede ser casi definitivo". Con todo, ha apuntado que su discurso "no variará mientras las matemáticas no digan lo contrario", insistiendo en el compromiso hasta el final: "Si hay que morir, que sea de pie".

Y al hilo de eso, ha mostrado su parecer sobre los problemas de cobro del personal del Córdoba, lo que hace que la institución esté viviendo "una situación delicada". Aún así, confía en la profesionalidad de una plantilla para la que "prevalece lo deportivo; estamos preocupados por la gente del club, pero tengo 24 profesionales que solo hablan de de fútbol y de sacar esto adelante".