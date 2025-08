Puente Genil introduce halcones para acabar con la superpoblación de palomas

Los estragos que en los últimos años han causado las palomas en diferentes puntos del casco urbano de Puente Genil han colmado la paciencia del equipo de gobierno municipal, que ha optado por recurrir a medidas novedosas para tratar de disminuir la superpoblación de estas aves. Así, tras recurrir a empresas especializadas y apostar por métodos de captura convencionales, en los últimos meses el Consistorio ha optado por la cetrería, procediendo a la introducción de varias parejas de halcones que, tras anidar en el territorio, están ejerciendo como depredadores naturales de las palomas, consiguiendo de esta forma el objetivo propuesto.

Fue el propio alcalde el que en sede plenaria, y en el transcurso del debate de una moción sobre el control de las plagas, explicó que las medidas adoptadas en el pasado orientadas a la captura de palomas habían tenido un éxito relativo pero no definitivo para erradicar la plaga. “Se puso en marcha un sistema de captura con jaula, que se mantiene en el mismo número, pero que no ha sido suficiente, por eso acordamos la firma de un convenio con la Unión Pontanense de Caza, lo que está propiciando la caza de la paloma en el entorno de Puente Genil, eliminando muchos ejemplares, si bien es verdad que se trata de una animal inteligente, difícil de cazar, ya que no todas las palomas salen sistemáticamente a las afueras de la localidad, y muchas de ellas ya han generado su propio hábitat dentro del casco urbano, lo que complica su eliminación”.

Estando así las cosas, y ante esa situación, el alcalde anunció que recientemente se ha puesto en marcha un sistema de cría de halcones, con dos grupos de tres ejemplares cada uno “que se han criado en la azotea del edificio del silo”. “Estas aves ya están volando y cazando, con bastante éxito, siendo esta una de las primeras experiencias de estas características que se están desarrollando en nuestra zona”, ha afirmado Velasco, quien ha añadido que “estas aves están asentadas y criándose en su hogar, de modo que al ser depredadoras de las palomas, están contribuyendo al descenso del número de ejemplares de estas”.

El alcalde aprovechó la ocasión para recordar que “existen informes del distrito sanitario que nos dicen que los bloques de la barriada Francisco de Quevedo están completamente minados de palomas, una situación de insalubridad que requiere de una actuación urgente que todavía no hemos conseguido poner en marcha, por lo que vamos hacia un sistema de caza selectiva con perímetros protegidos por la Policía Local, ya que actualmente supone una prioridad eliminar esos ejemplares en esos lugares al constituir un riesgo para la población”.