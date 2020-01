Raúl Agné: "Piovaccari es la pieza que queremos"

A una semana para que el mercado de invierno baje el telón definitivamente, y con el Córdoba CF con sus deberes más que adelantados, Raúl Agné ha valorado el trabajo de la entidad para reconstruir la plantilla con "primeras opciones" que deben dar un salto de calidad para la parte definitiva del campeonato. Una de esas alternativas, para elevar el nivel del ataque, es Federico Piovaccari, que el técnico ha confirmado que "es la pieza" que quiere el club tras la incorporación, ya confirmada, de Willy Ledesma.

"No tengo ni idea si está firmado, pero sé que tiene la voluntad de venir y es la pieza que queremos que venga. A partir de ahí, confiamos en que va a llegar, pero hasta que no lo vea como a Willy...", ha apuntado el preparador cordobesista, que ha tirado de un paralelismo para dibujar las ganas que tiene de poder contar con un jugador del perfil de Pío en el equipo: "La pieza fundamental del ajedrez es la dama, y nosotros hemos estado jugando sin dama hasta ahora; esperemos que desde ahora podamos tenerla para jugar en igualdad de condiciones".

Para explicar por qué su petición a la dirección deportiva del ariete transalpino, el de Mequinenza ha recordado que le llamó "mucho mucho la atención" su potencia en un duelo con el Zaragoza al ver cómo "tumbaba" a dos centrales del nivel de Cabrera o Marcelo Silva: "Es verdad que va mejor para adelante que para atrás, pero pone la cabeza en una hormigonera, si hace falta, es un bicho, y deseamos que lo podamos tener aquí. Esperemos que se pueda cerrar, pero he visto tantas cosas en el mercado...".

El inminente fichaje de Piovaccari dejaría "contento" a Agné porque "todo lo que voy pidiendo me lo están trayendo; es muy difícil que pidas primeras opciones y vayan viniendo, por muy Córdoba que seas". Es por eso que, a partir de ese momento, su capacidad de exigencia bajaría, a la espera de concretar también la incorporación de "algún sub 23 en el lateral" para suplir la baja de Fernández. Porque aunque ha admitido que Ángel Moreno puede actuar ahí, "es defensivo", y la idea es "que venga algo más ofensivo".

Todo, claro está, sin descartar alguna sorpresa final que pudiera surgir para dar otro empujón más al grupo al cierre de esta ventana de enero. "Hay que estar abierto a cualquier cosa que pueda aparecer, pero tampoco me gusta trastocar mucho un vestuario en el mercado de invierno porque el grupo humano es muy importante, y este es muy bueno y muy sano", ha puntualizado.

Debe haber salidas para hacer hueco a Pío

Con todo, el principal quebradero de cabeza para la dirección deportiva con todos estos movimientos es cuadrar las fichas, dado que el Córdoba ahora mismo sólo dispone de licencias sub 23, y para hacer hueco a Piovaccari necesita una de mayores. La opción es Zelu, aunque Agné ha recalcado que "a día de hoy es jugador del Córdoba, mañana va a viajar y, si lo tengo que poner, lo voy a poner". "No voy a decir nombres propios, pero para que vengan tienen que salir, pero es lo que pasa cuando hay cambios en la temporada, de un entrenador a otro... Vamos a valorar quién viene y quién sale, porque todo puede pasar", ha insistido.

Todo con la idea de que el Córdoba se quede de la mejor manera posible para afrontar la carrera final por el play off de ascenso: "Quiero tener herramientas y disponer de ellas para hacer el dibujo que me dé la gana, porque en los dibujos tampoco creo, sino en el desarrollo del juego. Ahora, si quiero, puedo poner a Javi Flores como organizador porque voy a tener más variedad. Nos va a permitir tener mucha variedad porque aspiro en el desarrollo de un partido a modificar los dibujos, que es cuando un equipo es bueno de verdad; hasta el día de hoy, en eso íbamos muy justitos, poniendo a jugadores en posiciones no naturales y bastante creo que hemos hecho".

"Enero es un mes que particularmente no me gusta porque distrae mucho, y estoy deseando que termine para encontrar la estabilidad", ha acertado a decir Raúl Agné en un momento de su comparecencia, en la que también ha tenido palabras, no muy positivas, para Owusu Kwabena, ya con destino al Qarabag azerí. "Desertó, y un jugador que no quiere estar en un club como éste, yo no lo quiero; a partir de ahí, encantado de la vida de que no esté porque hay una entidad que está por encima de todo y eso se lo ha pasado por el forro", ha comentado.

El entrenador aragonés ha insistido en que "no saben lo que les espera", en referencia a su nuevo club, antes de explicar cómo fue su despedida: "Estábamos de una mala ostia del carajo por la que habíamos liado (ante el Villarrubia, con el 1-1 final), coge las botas y se pira, y el día siguiente no se presenta a entrenar. No entra en mi cabeza. Encantado de la vida de que no esté ya porque tampoco era Eto'o".