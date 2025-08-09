Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio

El incendio declarado el pasado viernes en la Mezquita-Catedral de Córdoba, extinguido a medianoche tras la rápida actuación de los bomberos, dentro de un operativo integrado también por agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, ha afectado a dos capillas del templo. El techo de una de ellas, la del retablo de la Anunciación, adyacente a la sala en la que se originó el fuego, en el lateral que da a la calle Magistral González Francés, colapsó durante la madrugada.
1/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
2/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
3/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
4/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
5/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
6/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
7/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
8/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
9/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
10/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
11/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
12/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
13/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
14/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
15/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
16/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
17/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
18/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
19/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
20/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
21/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
22/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
23/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
24/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
25/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
26/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
27/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
28/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
29/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas
30/30Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio/Miguel Ángel Salas