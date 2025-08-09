Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio
El fuego declarado el pasado viernes ha afectado a dos capillas del templo

La Mezquita-Catedral contará con el mismo sistema contraincendios que Notre Dame

El incendio declarado el pasado viernes en la Mezquita-Catedral de Córdoba, extinguido a medianoche tras la rápida actuación de los bomberos, dentro de un operativo integrado también por agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, ha afectado a dos capillas del templo. El techo de una de ellas, la del retablo de la Anunciación, adyacente a la sala en la que se originó el fuego, en el lateral que da a la calle Magistral González Francés, colapsó durante la madrugada.

1/30 Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio / Miguel Ángel Salas
1/30 Así ha quedado la Mezquita-Catedral tras el incendio / Miguel Ángel Salas
