La Mezquita-Catedral contará con el mismo sistema contraincendios que Notre Dame

La Mezquita-Catedral de Córdoba estará aún mejor preparada para combatir un incendio a partir de otoño. El Cabildo tenía ya planteada la instalación de la última tecnología en extinción, un sistema de agua nebulizada idéntico al que se ha puesto en marcha en la reconstruida Catedral de Notre Dame.

"Estamos a la vanguardia", ha destacado el deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva. El templo ya cuenta con un avanzado sistema y protocolo contra incendios, como se ha demostrado en la rápida extinción del fuego que se declaró en la noche de ayer, que "se ha extinguido con una gran eficacia". No obstante, "nosotros siempre estamos innovando, siempre hay algo que mejorar".

La Mezquita-Catedral cuenta con un Plan de Autoprotección que se ha ido actualizando y que incluye la realización de simulacros periódicos de incendio, así como la formación actualizada de los bomberos del Servicio de Extinción de la ciudad. Así lo ha recordado el jefe de Bomberos, Daniel Muñoz, que ha destacado la importancia de que al llegar "todos conocíamos perfectamente" el edificio y cómo actuar.

Su trabajo se centró desde el primer momento en "sectorizar el incendio, conseguir que el fuego no se propagara por las capillas colindantes", algo que consiguieron, reduciendo los daños principales a las dos de menor valor patrimonial. La cubierta de una de ellas, la Anunciación, ha colapsado por el daño del fuego en las vigas y el peso del agua. La otra, en la que se originó el fuego y que sirve de espacio de almacén, también está muy dañada. Otras se han visto afectadas en mucha menor magnitud por el humo y el agua.