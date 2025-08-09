Colapsa el techo de una capilla de la Mezquita-Catedral tras el incendio

La cubierta de una de las capillas de la Mezquita-Catedral de Córdoba ha colapsado tras el incendio que se produjo anoche y la de otra también corre riesgo de derrumbe. Esos son los primeros daños que han trascendido por el fuego que se desató poco después de las 21:00 en el interior del templo, provocado aparentemente por un cortocircuito durante la carga de una máquina barredora.

El techo que se derrumbó anoche es el de la capilla en la que se originó el fuego, en el lateral que da a la calle Magistral González Francés, ha adelantado Cordópolis y confirmado El Día de Córdoba. En esa zona se almacenan la maquinaria de limpieza y las sillas y al desatarse el fuego se propagó rápidamente hacia arriba, afectando a la cubierta. En los vídeos difundidos se veían perfectamente salir las llamas por la parte superior del templo.

Incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba

El incendió devoró esa techumbre pero también afectó a la de la capilla de la Expectación, situada al lado de la afectada. Durante las labores de extinción ya se temía que pudiera derrumbarse asimismo por el daño sufrido por el fuego y posteriormente durante la extinción del mismo, en la que participaron tres dotaciones de bomberos, una en cubierta, otra en el interior y otra en el exterior. El daño causado a esta última capilla tendrá que ser confirmado en la rueda de prensa que esta mañana darán el Cabildo y el Ayuntamiento de Córdoba.

La Mezquita-Catedral de Córdoba ha reabierto este sábado con normalidad tanto para las visitas diurnas al monumento como para las subidas a la torre del Campanario. El servicio de mantenimiento del edificio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, ha trabajado en la limpieza durante la madrugada para que pudiera abrirse con normalidad.

Los visitantes podrán visitar la Mezquita-Catedral excepto la zona afectada por el incendio, que se encuentra acotada, y donde los efectivos del Servicio de Extinción del Ayuntamiento de Córdoba han trabajado durante toda la noche tras extinguirse el incendio pasada la medianoche.

Este incendio es el tercero que sufre en su milenaria historia la Mezquita-Catedral, en la que solo ha registrado dos anteriores de los que se tengan constancia: el primero en 1910, hace 115 años, y el segundo en 2001