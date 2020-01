La puerta del vestuario del Córdoba CF vuelve a estar abierta para las salidas. El club blanquiverde trabaja en incorporar a un delantero de perfil contrastado, con Piovaccari como principal opción, pero al margen de formalizar ese fichaje la dirección deportiva necesita liberar una ficha de las 16 dedicadas a jugadores mayores de 23 años. En ese sentido, el señalado para abandonar el club en estos días que quedan de mercado es Zelu.

El nombre del extremo jerezano lleva semanas marcado entre las posibles salidas de la entidad blanquiverde durante este mes de enero, sobre todo porque la clara intención del club era reforzar las posiciones de ataque, tanto las bandas como la posición de ariete. Y los primeros fichajes del CCF en este mercado invernal han dejado clara la idea, con las entradas en el plantel de Moutinho y Carlos Valverde. Este último, además, ya debutó como titular después de un solo entrenamiento y se perfila como un hombre importante en los planes de Raúl Agné desde el primer día.

Por todo ello, aunque hay otros jugadores con menos participación en este primer tramo de la temporada, el club ha decidido que Zelu es el que debe salir. Una noticia que tanto el jugador como su representante ya conocen. De hecho, esta situación no es nueva para el jerezano, pues en verano ya estuvo a punto de marcharse al Melilla, pero el club norteafricano no pudo hacerle espacio y la operación se frustró, provocando a su vez que el CCF no pudiera inscribir al hondureño Luis Garrido.

Con contrato hasta el próximo 30 de junio, los esfuerzos de la dirección deportiva cordobesista se centran ahora en buscar un destino satisfactorio al jerezano, al que a buen seguro no le faltarán ofertas en la categoría, donde su rendimiento ha sido regular durante las últimas temporadas. De hecho, en el presente curso ha disputado 17 encuentros con el Córdoba, anotando además dos goles.

Piovaccari, más cerca

De manera paralela a esa operación salida que el Córdoba CF intenta culminar, la dirección deportiva blanquiverde sigue avanzando en la negociación para incorporar a Federico Piovaccari, que es la principal opción a estas alturas de mercado que maneja Alfonso Serrano para dar un salto de calidad al ataque.

El transalpino hace semanas que conoce el interés del conjunto blanquiverde por recuperarlo, pero está pendiente de cerrar su salida del Rayo Vallecano. Para que el club madrileño dé vía libre a su marcha, antes debe cerrar un recambio. Y el señalado es Sekou Gassama, que será traspasado desde el Almeria al Valladolid, aunque los pucelanos pretenden cederlo para que siga jugando en Segunda División.

Si ese movimiento, o cualquier otro de los que maneja el equipo de Vallecas fructifica en las próximas horas, el camino para la salida de Piovaccari y su llegada al Córdoba quedaría totalmente despejado. De hecho, resulta muy significativo que el delantero italiano haya quedado fuera de la convocatoria de Paco Jémez para el partido de Copa del Rey que el Rayo juega este jueves ante el Real Betis. Síntoma inequívoco de que su salida es inminente.

Cuando ese aspecto cobre oficialidad, el Córdoba tendrá a tiro al delantero que pretende para aportar un plus en la parte decisiva del campeonato, en el que posiblemente sea el último movimiento en cuanto a jugadores mayores de 23 años se refiere. Porque la entidad cordobesista tendrá todavía entonces tres fichas libres para futbolistas sub 23 y Serrano ya reconoció que se pretende incorporar un lateral derecho, sin descartar a un portero y a cualquier buena opción que presente el mercado, al que los rectores deportivos del club blanquiverde estarán atentos hasta el último día.