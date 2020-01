El Córdoba CF dará más bajas para seguir fichando

El Córdoba CF ya ha abierto el mercado con la llegada de Thierry Moutinho y el ritmo no parará en los próximos días. El conjunto blanquiverde tiene muy cerca concretar el fichaje de Carlos Valverde y tendrá que dar alguna baja más para seguir fichando, si es que como se pretende acaban llegando jugadores mayores de 23 años para la parcela ofensiva.

Y es que en la plantilla actual que maneja Raúl Agné, contando con que Valverde llegará en los próximos días, ya no cabrían más futbolistas, salvo las dos fichas libres que el club tiene para jugadores sub 23. Por ello, en la entidad cordobesista se trabaja en dar alguna baja más, después de las ya formalizadas de Sebas Castro, Gabriel Novaes, Juanto Ortuño, Víctor Ruiz y Fernando Román.

El consejero responsable del área deportiva, Adrián Fernández Romero, reconoció durante la presentación de Moutinho que "Valverde es un futbolista que al míster le gusta mucho y estamos trabajando en eso" para confirmar, aun sin decirlo, que su fichaje está a falta de la firma y poco más.

A partir de ese momento, si la idea inicial de fichar jugadores contrastados se mantiene, el Córdoba tendrá que dar una baja por cada fichaje que quiera cerrar. "Entendemos que debemos tener dos incorporaciones más y, según se dé el mercado, una tercera. Igualmente estamos trabajando en alguna salida más para encajar todo en ese esquema", reconoció abiertamente Adrián Fernández.

Además, la dirección deportiva también estudia seriamente la opción de incorporar un guardameta sub 23, para tapar una doble carencia. Por un lado, la que ha surgido con la lesión de Edu Frías, cuyo tiempo de baja no se conoce y podría alargarse en el tiempo. Por otro, las necesidades detectadas en el filial. Es por eso que Adrián Fernández reconoció que "estamos trabajando en el tema del portero, con varias alternativas, algunas más temporales y otras más definitivas". Lo que parece claro es que, de una manera u otra, ya sea para compaginar el filial y el primer equipo o para estar definitivamente a las órdenes de Agné, el CCF se hará con un joven guardameta antes del cierre del mercado.

Zelu, en la cuerda floja

En cuanto a las bajas que el Córdoba CF tendrán que dar para seguir fichando, Fernández no confirmó nombres, pero aseguró que barajan varias alternativas. Aunque la decisión definitiva no está tomada, uno de los hombres que cuentan con más opciones de terminar abandonando la entidad es Zelu.

El extremo jerezano está jugando bastante, pese a haber estado más fuera que dentro durante el pasado mercado veraniego. Agné ha premiado su trabajo con minutos, a pesar de que su rendimiento está siendo algo irregular. A ello hay que sumar la llegada de Moutinho y la inminente de Valverde, jugadores que darán alternativas en las bandas. Todo ello, unido a que Zelu ocupa ficha de mayor de 23 años, complica sus opciones de seguir vistiendo la blanquiverde.

Otros jugadores que están jugando poco y que podrían, por tanto, ser candidatos a salir son Ángel Moreno o incluso Sebas Moyano. Sin embargo, en ambos casos su condición de sub 23 da menos alternativas para usar sus fichas al club y eso les otorga muchas opciones de seguir. En el caso de Sebas, en todo caso, habrá que ver si el Lugo no ejerce la opción que tiene para reclamar al futbolista en esta ventana de fichajes.