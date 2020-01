Thierry Moutinho ya luce la blanquiverde. Apenas un par de horas después de ser anunciado oficialmente como el primer fichaje en el mercado de invierno del Córdoba CF, el extremo suizo de origen portugués ha sido presentado en El Arcángel. El nuevo jugador blanquiverde, que ya está inscrito según confirmó el consejero Adrián Fernández y podría debutar el domingo ante el Villarrubia, se ha mostrado dispuesto a sumar al grupo desde ya, aunque reconoce que para ver su mejor nivel harán falta algunas semanas de trabajo.

"Estos últimos meses no he competido mucho pero me mantengo en forma y sé lo que tengo que hacer porque siempre pueden llegar oportunidades. Estoy bien, quizás me falta una semana o dos para el nivel óptimo pero con trabajo llegaré", ha explicado Moutinho, que sobre su fichaje ha desvelado que "hablé con Serrano, que lo conocía de mi etapa en el Tenerife, me comentó el interés y fue fácil decantarme para venir aquí".

Al habilidoso extremo que ha firmado por el Córdoba CF hasta final del presente curso le seduce la idea de jugar ante la afición cordobesista. "Yo he jugado aquí varias veces y lo primero es que la afición es espectacular, se me ponían los pelos de punta de cómo recibe a su equipo. Siempre me ha gustado venir aquí", ha asegurado.

Moutinho, que conoce a Raúl Cámara de su etapa en el Tenerife y tiene algún conocido más en la plantilla tras su paso por varios equipos españoles, ha reconocido que "la categoría es la que es y hay que pelear", aunque está seguro de que en casa "el estadio nos hará las cosas más fáciles por la gente que estará aquí apoyando".

Sobre sus características, el nuevo jugador blanquiverde ha comentado que es "jugador de banda, aunque puedo jugar de interior o mediapunta" y se ha mostrado dispuesto a ayudar donde Agné le requiera: "Veremos lo que necesita el equipo e intentaré ayudar con lo que pueda".