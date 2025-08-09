Incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba: "Hay daños, pero no va a ser una catástrofe"

Gran susto no solo en Córdoba, sino a nivel mundial. Eso es lo que han transmitido el obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández, y el alcalde de la ciudad, José María Bellido, a los medios después de que el incendio que se ha producido este viernes en la Mezquita-Catedral estuviera controlado. "El alcalde y yo hemos recibido mensajes de todo el mundo, porque se trata de un monumento que interesa en todo el mundo", ha relatado el obispo emérito. "Hay daños, pero no va a ser una catástrofe", ha insistido Bellido.

El servicio de emergencias 112 recibió varias llamadas poco antes de las 21:15 alertando de que una gran columna de humo salía del interior de la Mezquita-Catedral. El caos se apoderó de la ciudad por las imágenes que se publicaban en redes sociales y obviamente en la zona por lo dantesco que presenciaban in situ turistas y cordobeses, una gran llama saliendo del interior del monumento.

Fernández ha confirmado que el incendio se ha producido al arder una barredora eléctrica "entre la capilla del Baptisterio y la Capilla del Espíritu Santo, en la zona de Almanzor"; en uno de los laterales del primer templo de la Diócesis, concretamente en el que da a la calle Magistral González Francés.

El prelado ha aprovechado para agradecer a todos los cordobeses "y al mundo entero, porque nos han llamado de muchas partes del mundo, el interés que han expresado por todo lo que ha pasado". Para añadir que una vez que comenzaron las llamas "inmediatamente" se ha puesto en marcha el Plan de Autoprotección de la Mezquita-Catedral por parte del Cabildo, "y la rápida actuación de los bomberos ha sido muy eficiente", ha destacado.

"Dentro de lo terrible de que es que haya un incendio en la Mezquita Catedral, porque es algo que es muy terrible, a todos nos ha dado un vuelco al corazón cuando nos hemos enterado, como alcalde yo lo quiero transmitir sobre todo es un mensaje de tranquilidad y de calma", ha relatado Bellido. El regidor ha añadido que habrá que evaluar los daños cuando se extinga el fuego, con más detalle, a la luz del día y una vez que se pueda acceder a toda la zona, "pero no va a ser una catástrofe", ha insistido. "Es terrible que haya daños en un bien que es Patrimonio de la Humanidad, pero el monumento está a salvo", ha destacado.

Controlado y sectorizado

A las 23:00 aproximadamente, el alcalde ha anunciado que el incendio llevaba ya un tiempo controlado y sectorizado, "ya no hay llama", y que se encontraban trabajando en el lugar dotaciones de bomberos junto a los equipos del Cabildo Catedral, tanto desde el exterior de la calle, como desde el interior del templo, y desde las cubiertas, para terminar de extinguirlo. "Ha quedado controlado y sectorizado a una parte muy limitada de la capilla y su entorno, con lo cual habrá daño, pero no será una catástrofe", ha insistido el regidor.

El alcalde no ha querido dejar de reseñar "el trabajo impagable de los bomberos" que han desplegado hasta la Mezquita-Catedral hasta tres dotaciones y el de la Policía Local, que se ha encargado de la seguridad, cortando además todos los accesos al monumento. "Los bomberos están más que familiarizados con la Mezquita Catedral dado que todos los años participan en el simulacro de su plan de autoprotección; algo que hoy ha ayudado a que esto no haya sido una catástrofe", ha aseverado.

Bellido ha puntualizado que el Ayuntamiento y el Cabildo esperan que el incendio quede apagado "relativamente pronto, esta noche se van a quedar bomberos en el monumento vigilando la zona afectada. Vamos a esperar cómo evoluciona y cómo se termina de extinguir y de apagar", ha incidido. Fuentes del Ayuntamiento han informado a las 00:17 del ya sábado 9 de agosto de que el incendio ha quedado extinguido.