La campaña electoral arranca en Córdoba marcada por la fragmentación del voto

¿Cómo se afronta una campaña electoral después de haber vivido dos en apenas cuatro meses y cuando el ciudadano tiene la sensación de vivir en una campaña constante? No es una cuestión fácil, sobre todo porque hay que medir muy bien los mensajes y las puestas en escena estos días. Cada vez hay más indecisos y los 15 días de exposición son claves para movilizar al electorado.

En esto se van a centrar los partidos en Córdoba, donde el bloque de derechas sale con ventaja si se toman como referencia los datos de las elecciones generales. Precisamente de estos comicios se sacan algunas lecciones que se pueden poner en práctica en esta campaña. La primera es que la crispación ya no está de moda, tampoco en esta ciudad ni en estas elecciones, cuando los mensajes deben ser mucho más claros e ir a lo concreto. La segunda es que los escenarios cada vez son más abiertos y las carambolas políticas pueden propiciar desde un gobierno del bloque de centro-derecha como en Andalucía a la suma de la izquierda en España.

La incertidumbre, por tanto, también marcará esta campaña en la que están sin resolver muchas variables. Si el PSOE de Isabel Ambrosio conseguirá mantener esa tendencia alcista a nivel nacional o le pasará factura el desgaste que provoca la gestión municipal. Si el PP de José María Bellido se mantendrá al margen de la debacle en las generales de su partido, si IU se acordará de la confluencia, si Cs se beneficiará de su apuesta por una nueva candidata, Isabel Albás, si Vox irrumpirá con más o menos fuerza de manos de Rafael Saco o si Podemos, cuya lista lidera una desconocida Cristina Pedrajas, tiene algo que decir en Córdoba.

Lamentablemente, los resultados de Ganemos no serán una incógnita después de que no puedan presentarse a las elecciones tras una decisión surrealista e injusta. El rechazo del Tribunal Constitucional a la lista de Ganemos, una de las formaciones que ha mantenido al gobierno municipal los últimos cuatro años, con sus aciertos y errores, y que acaparó más de 18.000 votos en las pasadas elecciones, es difícil de explicar. Al final el fracaso de la confluencia de la izquierda ha tenido una consecuencia que nadie se esperaba y que es dramática no solo para Ganemos en Común, sino para la democracia. Pero, inevitablemente, habrá que estar atentos es a cómo se puede desviar ese voto a las diferentes opciones que quedan en la izquierda.

Lo que está claro es que los pactos serán necesarios para llegar a la Alcaldía, una situación que ahora se antoja lógica pero que no siempre ha sido así. El PP, de hecho, siempre ha aspirado a la mayoría absoluta que ha sido su única opción para gobernar en las últimas citas electorales, ya que el voto de la derecha no estaba tan dividido como ahora. La izquierda sí tiene más tradición de pactos y acuerdos. Las cuentas, por tanto, de unos y otros se basan en la suma y cuál de esas sumas llegará a la Alcaldía. La mayoría absoluta ya no es solo cosa de uno.

El escenario llega más abierto que nunca porque ni siquiera las sumas están claras. Si el PSOE necesita de Podemos, la formación morada defendía en Andalucía no pactar con los socialistas. En cuanto a Ciudadanos, desde los comicios andaluces se sitúa en el bloque de la derecha pero también hay una tendencia que apunta que podría estar dispuesto a apoyar al PSOE si Ambrosio gana las elecciones. Todo esto contando con que no se produzca el sorpasso por parte de la formación naranja al PP, algo bastante improbable pero que también se comenta en los mentideros políticos.

Los populares, a día de hoy, solo confían en que el bloque de la derecha -ellos, Cs y Vox- tengan la mayoría absoluta. También lógicamente dependerá de pactos y de si finalmente el fenómeno del partido de Santigado Abascal no se desinfla ante las municipales, unos comicios en los que se apuesta más por lo seguro.

Partido Popular

El PP ha arrancado la campaña en los Sotos de la Albolafia, en una acto que ya no se puede considerar pegada de carteles pero que sigue teniendo su simbolismo. Los populares afrontan una campaña bajo el lema “Centrados en Córdoba”, toda una declaración de intenciones tras los malos resultados de Pablo Casado. En estos días se van a centrar en “presentar un proyecto de ciudad completamente alternativo al que hemos tenido estos cuatro años, que han sido cuatro años vacíos en gestión, perdidos para la ciudad”, según apuntan desde el partido.

La gran baza que va a presentar el PP es a su candidato, José María Bellido “y su experiencia de gestión contrastada”, además de un “equipo amplio que representa a la sociedad cordobesa”, con caras nuevas, que le permite “un conocimiento de la ciudad que no tiene ningún otro partido que se presenta”. El PP se va a dirigir a “quien crea que Córdoba merece más que este gobierno agotado” con una campaña “austera, muy a pie de calle, colectivo a colectivo y barrio a barrio”.

PSOE

El PSOE ha elegido la Ronda del Marrubial para inicar su campaña ‘Para la gran mayoría’. Los socialistas han estado en la precampaña reivindicando la igualdad entre los barrios y por eso han elegido el Distrito Levante. Su mensaje es que “Córdoba está en marcha” pero que ahora no es el momento de parar, sino de seguir avanzando por el camino que se inició hace cuatro años.

El PSOE apelará a la gran mayoría que le dio la victoria a Pedro Sánchez, por lo que su objetivo es que la izquierda vuelva a movilizarse para frenar a la derecha. Tan importante es, dicen en el PSOE, que no haya un Gobierno de derechas como tampoco haya ayuntamientos dirigidos por eses bloque. La movilización será clave.

IU

Contigo hacemos Córdoba es el lema de IU para estas municipales, que una vez más eligió la Puerta del Puente como escenario para el acto de pegada. Harán una campaña llamando al voto útil de la izquierda, defendiendo el modelo de ciudad que han construido en los últimos 40 años en Córdoba, frente a las últimas irrupciones de otros partidos, toda vez que no hubo confluencia.

IU va a dirigir su mensaje en poner a las personas en el centro de la gestión, la participación ciudadana, el equilibrio entre los barrios y la apuesta por los servicios públicos. La idea, sobre todo, es revindicar el peso de IU en Córdoba a lo largo de la historia.

Ciudadanos

Ciudadanos lo tiene claro. El mensaje es el centro. “Que los cordobeses están cansando de derecha e izquierda y que ha llegado el momento del centro, el momento de Cs”. Su campaña, afirman, “va a ser cercana y con mucha calle. Además nos vamos a reunir con colectivos y asociaciones de diferentes ámbitos”.

La formación naranja explotará también su imagen de partido nuevo para defender que “otra forma de hacer política es posible”. Y también habrá espacio para la parte emocional. “Les queremos transmitir la ilusión que tienen todas las personas que integran este proyecto por demostrar que otra forma de hacer política es posible”.

Podemos

Podemos también quiere explotar el mensaje del miedo a la derecha para movilizar a su electorado. Su arranque de campaña ha sido en la plaza de Andalucía, según el partido, para defender su carácter de “partido andalucista” y situar al Sector Sur como uno de los barrios que más atención necesita por parte del Ayuntamiento.

Es la primera vez que la formación morada se presenta a unas elecciones municipales en Córdoba -en 2015 decidió sumarse a la agrupación Ganemos Córdoba- y su candidata, Cristina Pedrajas, es una desconocida para la mayoría de la sociedad cordobesa, aunque quizá el hecho de que Ganemos en Común finalmente no pueda concurrir a las elecciones puede beneficiarle.

Vox

Vox ha elegido como lema central de campaña #sévalientecambiaCórdoba. Su campaña, afirman, “va a ser de calle, con mucha mesa informativa, paseos y reparto de información. Tenemos pocos recursos pero muchas ganas y mucha ilusión”. Además, están manteniendo diversas reuniones de trabajo con colectivos representativos de la ciudad para explicarles personalmente nuestras propuestas y que puedan trasladarlas a los afectados.

Su mensaje va a ser que “otra Córdoba es posible” y con un gobierno “valiente, al que no le tiemble el pulso a la hora de tomar las decisiones necesarias para que Córdoba brille, avance, y afronte un futuro ilusionante”.