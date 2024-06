El cordobesismo emula el '175, ven y cuéntanos' en el Barcelona Atlètic - Córdoba CF

El Córdoba CF no estuvo solo en Barcelona. No lo ha estado en ningún momento de la presente temporada, con viajes tediosos y enrevesados en los que los seguidores cordobesistas se las ingeniaban para arropar a sus jugadores, y no lo iban a estar a la hora de la verdad. Esa baza de contar con una afición fiel que siempre encuentra representantes que alienten a los suyos sea donde sea que jueguen es una fortuna que en Primera Federación no tienen muchos equipos. Por ello, estaba claro que en el Johan Cruyff el cordobesismo haría acto de presencia y terminó haciéndolo incluso por encima de lo que cabía esperar.

Y es que, 17 años después de aquel célebre 175, ven y cuéntanos protagonizado por los cientos y cientos de cordobesistas que arropan al equipo en Huesca en su último ascenso a Segunda División, en Barcelona se vivió una situación muy similar. Esta vez eran incluso menos las entradas cedidas por el rival, solo 150 localidades que el club decidió reservar para sus peñistas en Barcelona y para aquellos habituales en los desplazamientos de la temporada.

Sangre Blanquiverde, la peña del Córdoba CF en Cataluña, a la cabeza de la animación

Pese a los impedimentos para un viaje masivo, el cordobesismo se las ingenió para que su presencia en el feudo azulgrana fuera casi el doble de esos 150 esperados. Y es que Cataluña es tierra donde hace décadas que se asentaron muchos emigrados de la provincia cordobesa. Raíces que no se han olvidado y que en ocasiones como este play off de ascenso fueron una puerta abierta para que muchos seguidores cordobesistas pudieran conseguir entradas a través de abonados del FC Barcelona para estar presentes arropando a su equipo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Día de Córdoba (@eldiadecordoba)

Por más que el partido había sido declarado de alto riesgo, con las limitaciones que eso conlleva a la hora de poder portar elementos de animación y hasta distintivos del equipo visitante en la zona local, los seguidores del Córdoba CF se hicieron notar desde horas antes del encuentro. De hecho, eran las 17:00 cuando el grueso de los cordobesistas presentes en Barcelona, con los peñistas de Sangre Blanquiverde a la cabeza, se concentraron para ir matando los nervios a base de cánticos. Y es que nada como entregarse a la fiesta para dejar que corran las horas hasta el momento de la verdad.

Dos horas antes de que el balón rodase, los seguidores blanquiverdes ya esperaban a sus futbolistas a las puertas del Johan Cruyff. Nada más aparecer el autocar que trasportaba al conjunto cordobesista, los blanquiverdes rompieron en cánticos, encendieron bengalas y caldearon el ambiente para transmitir energía positiva a sus jugadores. Unos futbolistas que no dudaron en devolver los agasajos con gestos de complicidad desde el autocar y hasta aporreando las ventanas mientras los seguidores gritaban voz en grito por ellos. Una conexión especial que se ha ido fraguando durante toda la temporada y que en los dos desplazamientos de este play off de ascenso ha terminado por consolidarse de manera definitiva.

La afición del Córdoba CF, una lección de animación

Ni un minuto cejaron en su empeño de llevar en volandas a su equipos los 300 cordobesistas presentes en el feudo azulgrana. Pronto se pudieron venir arriba con el gol de Toril, celebrado con rabia por los jugadores en la esquina en la que se agolpaban la mayoría de sus seguidores. Y desde ese momento, cada mal momento que pasó el equipo de Ania fue seguido de un aliento constante por parte de los desplazados.

Ni tan siquiera ese gol postrero de Pocho, y eso que llegó ya cuando la victoria parecía en la mano del Córdoba CF, acalló a una afición que hizo de sus cánticos un mensaje para sus jugadores: "Que sí, joder, que vamos a ascender". Con ese convencimiento se marcharon del Johan Cruyff los cordobesistas, deseosos ya del desenlace de la eliminatoria en El Arcángel.