El Córdoba CF roza el triunfo en Barcelona y El Arcángel dictará sentencia (1-1)

Decidirá El Arcángel. El Córdoba CF sacó un valioso empate ante el Barcelona Atlètic, que pudo ser mucho mejor de no ser por el gol culé en las postrimerías del encuentro, y tendrá la potestad de definir en casa la eliminatoria con su gente aportando un plus de apoyo en los momentos complicados. Los blanquiverdes cuajaron un partido prácticamente perfecto en defensa, pero una desaplicación en los minutos finales le costó caro al CCF, con el tanto de Pocho. Un gol, por otra parte, merecido después de una gran segunda parte de los azulgranas.

Estuvo muy cerca de ganar el Córdoba y lo hizo bajo las premisas esperadas: seriedad defensiva, orden táctico, un buen matiz de Ania para dificultar el juego del rival y tino en la primera ocasión de ataque. Al esfuerzo de los cordobesistas le sobraron los minutos finales para haber redondeado una tarde perfecta en el Johan Cruyff, pero con todo y con eso, las perspectivas para la vuelta no son nada malas.

Cuando todo apuntaba a un continuismo en el once inicial del Córdoba CF, Iván Ania apostó por una variante importante en su equipo al colocar a Alberto Toril en punta de ataque, con la idea de ganar presencia en el área y una amenaza en el juego aéreo en la que el balear es superior a Casas. La apuesta del técnico no tardaría en demostrarse acertada. Pero antes del primer momento álgido del duelo, el conjunto cordobesista compareció bien plantado e incluso protagonizando los primeros acercamientos.

Con Kuki Zalazar atento a Marc Casadó en la presión, con la idea de igualar numéricamente al centro del campo del Barça Atlètic, el Córdoba no tardó en sacar provecho a su trabajo defensivo, robando muy cerca de los dominios de Marc Vidal y dando los primeros avisos. Después de un par de acercamientos tímidos, uno por cada banda, llegó el primer golpe. Adilson peleó con fe un balón en el costado izquierdo, ganando el duelo individual a Moha Moukhliss y sacando un centro a media altura que Toril cabeceó en plancha en el área anticipándose a Mika Faye. Un chispazo de conexión perfecta que encendió, más incluso, a la afición blanquiverde y que hizo que el Córdoba se asentara definitivamente.

No conforme con ese primer golpe, el conjunto de Iván Ania siguió percutiendo con inteligencia y encontrando con suma facilidad a un Adilson Mendes casi siempre ganador en los duelos ante Héctor Fort. El portugués, de hecho, fue objetivo de un derribo antes del cuarto de hora que Ramo Andrés obvió pero que, al menos desde la Tribuna, pareció penalti claro. No perdieron tiempo en lamentaciones los blanquiverdes, que solo un minuto después gozaron de otra buena oportunidad con un contragolpe lanzado por Kuki Zalazar que el mediapunta finalizó con un chut lejano que puso en problemas a Marc Vidal.

Al cuarto de hora, el escenario era el ideal para los blanquiverdes, pero el partido no había hecho más que empezar. El Barça Atlètic no tardó en exceso en recomponerse, pese a su poca claridad a la hora de sacar el balón desde atrás, y logró hacerse con el dominio de la pelota para ir poco a poco ganando metros con solidez. Ya en el minuto 17, una cabalgada de Héctor Fort la desbarató Matías Barboza con un buen despeje en el área. El Córdoba CF respondió con un chut de Adilson Mendes que Mika Faye desvió antes de que cogiese puerta.

Con el marcador a su favor y el filial azulgrana creciendo en cuanto a posesión se refiere, el Córdoba dio un pasito atrás en su disposición y protegió los pasillos interiores, dificultando mucho el juego de los de Rafa Márquez. En esa labor fue clave un ajuste de Iván Ania, que instó a los extremos a interiorizarse en defensa, dejando el carril en manos de los laterales, atentos a saltar en cuanto recibían los laterales del rival. El Córdoba CF consiguió de esa forma que el filial del Barça no fuese capaz de conectar entre líneas y tuviera que abusar del envío en largo de Mika Faye, lo que facilitó el trabajo defensivo de los de Iván Ania.

Carlos Marín, providencial para el Córdoba CF

Con todo, tocó sufrir para conservar la ventaja hasta el descanso. Carlos Marín ya tuvo que aparecer en el 21' para desbaratar una contra finalizada por Moha. Minutos después, ya cerca del 40', el arquero ganó un mano a mano a Gerard Martín, que había roto a la perfección a la espalda de Albarrán. Todavía tendría que aparecer de nuevo Marín, en el minuto 43, para desviar a córner un chutazo de Marc Bernal desde 20 metros. Solvencia y seguridad en las intervenciones de un portero que creció con cada atajada.

Como cabía esperar, al Córdoba CF le tocó sufrir en el primer cuarto de hora de la segunda parte. El Barça Atlètic salió fuerte, haciendo del balón su propiedad y aculando a los blanquiverdes en su campo. Los blanquiverdes sufrieron, por momentos se vieron desbordados y no lograron quitarse la presión de los locales. Pero el filial no terminó de gozar de ocasiones claras de gol, más allá de sus constantes acercamientos. En el filo de la navaja, los blanquiverdes aguantaron el tipo y supieron contemporizar hasta que Ania se decidió a hacer cambios, con media hora por delante, para refrescar a su equipo.

Entre el aire que insuflaron las primeras permutas en el CCF y el bajón físico de los azulgranas, el Córdoba CF pasó el mal trago y logró incluso equilibrar el partido, dando la sensación de que lo peor había pasado. Pero claro, eso es mucho decir en un partido de tanta tensión. Fue un error propio, en un pase deficiente de Matías Barboza, cuando el duelo volvió a cambiar. El zaguero erró en la entrega y el balón llegó rápidamente a Dani en la izquierda, que rompió a Albarrán y encontró un pase atrás para que Pocho, recién ingresado, pusiera el empate.

El duelo no se había acabado y tocaba aguantar el arreón final del Barça Atlètic, que era de prever que buscase el segundo con el efecto revulsivo de ese gol y la reacción de su hinchada. Pero en ese tramo final no sufrió ya el Córdoba. El filial tenía poco fuelle a esas alturas y los blanquiverdes supieron enfriar el duelo para certificar un empate que deja todo abierto para la vuelta y otorga a El Arcángel la potestad de decidir el ascenso.