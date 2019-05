¿Qué proponen los partidos para el boom de los pisos turísticos?

El turismo es una de las piedras angulares de la economía de Córdoba capital. El control del turismo es, por lo tanto, una obligación municipal. Durante los últimos años, la proliferación de pisos y viviendas turísticos ha sido una realidad. Las leyes autonómicas al respecto han logrado, en gran medida, legalizar un sector en auge. Las licencias para establecimientos de este tipo han ocupado muchas horas en las distintas intervenciones de los partidos políticos, con opiniones en ocasiones similares y en otras, bastante distintas. ¿Cuáles serán las políticas de los partidos en este sentido?

PSOE

El PSOE apuesta por la revisión del Plan de Especial Protección del Casco Histórico (Pepch) para la protección en su ámbito del uso residencial y la regulación del uso turístico residencial. Propone resolver cuestiones como las viviendas de edificios plurifamiliares que se dedican a uso turístico, y no tanto los edificios que se dedican a apartamentos turísticos, ya que, en estos momentos, no existe un problema con ellos.

PP

El PP dice que hay dos situaciones distintas. Respecto a las viviendas con fines turísticos, los populares entienden que debe existir una legislación autonómica y nacional que armonice su regulación. En lo que corresponde a alojamientos y apartamentos turísticos, piden que se siga con normalidad, “sin moratorias en la concesión de licencias”. “Esta actividad, además, está supervisada por la comunidad autónoma que regula su funcionamiento”, recuerdan desde el PP.

IU

IU quiere un Casco Histórico “para las personas” y por ello pretende potenciar su uso residencial, de vivienda. “Estamos a favor de regular, desde el punto de vista turístico y urbanístico, el uso de la vivienda turística, tal y como hemos demostrado en este mandato, con el impulso de un avance de innovación del Casco Histórico, que busca proteger el uso residencial frente a otros usos como el turístico”, recuerda la formación. Además, IU critica que “el problema es que PSOE, PP y Ciudadanos se han aliado para tumbar la propuesta y cualquier medida para su regulación”. En el siguiente mandato esperan poder culminar esa innovación, “que nos permitirá proteger ese uso residencial, evitando que el proceso de gentrificación se instale en Córdoba al nivel de otras ciudades y que nuestro Casco se convierta en un parque de atracciones, sin vecinos y vecinas”, sentencian desde IU.

Podemos

Desde Podemos abogan por un turismo “responsable”. Hablan de “poner en valor” el derecho que tienen los cordobeses con respecto a la ciudad y apostillan que hay que “limitar” el crecimiento de los pisos turísticos hasta un umbral “responsable”. Quieren que se frene el turismo “masificado” y todo lo generado por los “intereses económicos insensibles” que generan consecuencias directas sobre la convivencia. Aseguran que trabajarán para regularizar todo el parque de viviendas turísticas haciendo una campaña de inspección y que aplicarán las normativas autonómica y municipal que existen al respecto.

Ciudadanos

En Ciudadanos entienden que existe un descontrol actualmente en materia de establecimientos turísticos de nueva generación. Recuerdan, eso sí, que este modelo “ha venido para quedarse” por lo que pedirán a la Junta de Andalucía que efectúe modificaciones sobre la normativa. Desde Ciudadanos Córdoba proponen “facilitar el procedimiento de legalización tanto en su forma como en los plazos” ya que entienden que “el principal problema radica en el funcionamiento clandestino de muchísimas de ellas y en el amparo de una declaración responsable, no comprobada por los servicios de inspección turística con o sin número de registro de turismo”.

Vox

El partido que se presenta en Córdoba con Rafael Saco como cabeza de cartel dice que “las viviendas turísticas son necesarias y beneficiosas para la ciudad como complemento a la oferta hotelera. Existen en todas las ciudades del mundo y Córdoba no puede ir contra corriente”. Vox apunta que es necesario regularlas para impedir la competencia desleal y la economía sumergida, “pero no se le pueden poner puertas al campo”, apostillan. “Entendemos que el camino no es prohibirlas. Preferimos que sean las comunidades de propietarios las que se autoregulen y fijen sus condiciones y las reglas”, propone Vox.