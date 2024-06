Félix Romero: "Todo el trabajo del Iprodeco irá encaminado a crear oportunidades en los pueblos de Córdoba"

Siempre imaginativo, Félix Romero (Cañete de las Torres, 1978) ha sabido reinventar su municipio como villa botánica desde que llegó a la Alcaldía en 2011. Ahora, como vicepresidente tercero de la Diputación de Córdoba y al frente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), intenta transformar la provincia en un territorio mucho más competitivo y donde no falten las oportunidades.

-Está a punto de cumplirse el primer año de mandato en la Diputación de Córdoba con el PP al frente. ¿Cómo ha cambiado el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) en este tiempo?

-El Iprodeco se encuentra en un profundo proceso de transformación a nivel interno para ganar transversalidad y cercanía. Estamos escuchando mucho a la sociedad y a las asociaciones empresariales. La presencia física, el contacto directo, visitar cada uno de los territorios de la provincia y escuchar a quienes crean empleo y a quienes sufren dificultades para seguir generando desarrollo económico es importantísimo y fundamental para tomar decisiones y aplicar las medidas efectivas. Siempre he entendido que un buen político es aquel que escucha mucho, pues es la manera de solucionar, reajustar e intentar que algo no ocurra, pues no solamente hay que reparar situaciones, sino prevenirlas.

-¿Puede poner algún ejemplo concreto?

-Nos contaban los autónomos que suben y bajan todos los días la persiana que muchas administraciones conceden ayudas para poner en marcha tu primer negocio, pero que al segundo o tercer año sufren lo que se conoce como el valle de la muerte y ya no tienen a nadie de su lado. Pues ahí estará la Delegación de Desarrollo Económico y Empleo con una convocatoria totalmente novedosa, Impulsarte. Los grandes cambios de Iprodeco vienen de ahí, de la escucha activa. Todo esto tiene un objetivo claro y rotundo, generar actividad económica para crear empleo y que la gente se pueda quedar a vivir en su pueblo. Esa es la intención de Iprodeco, que todo su trabajo vaya encaminado a crear oportunidades.

-Parece un objetivo ambicioso.

-Pues ahí volcamos todo nuestro esfuerzo, y son muchas las iniciativas en las que trabajamos. En este primer año, Iprodeco ha puesto en funcionamiento también una serie de marcas promocionales, de las cuales una de ellas, Sabor a Córdoba, se va a lanzar muy pronto para englobar todo lo que produce el sector agroalimentario de la provincia, todo lo que se puede comer y beber, tan básico como eso. Nos vamos a sorprender de todo lo bueno que tiene esta provincia. Es una manera de reivindicar todo lo que hacen en los pueblos quienes están pegados al ganado y a los cultivos, lo que ofrecen las empresas de transformación. La gastronomía, además, favorece el turismo, que también es desarrollo económico. La antigua Feria de los Municipios organizada por Iprodeco será la nueva Feria Sabor a Córdoba.

-¿Desaparece por tanto la Feria de los Municipios?

-La vamos a reconvertir para darle protagonismo a lo que hacemos en la provincia y a las empresas, queremos que hagan negocio. Si repetimos una Feria de los Municipios como un escaparate, pero sin interacción económica, nos quedamos a medias. Tenemos que dar ese paso. Y en ese nuevo contexto el eje tiene que ser todo lo bueno que se hace en la provincia. Así que la gastronomía y la agroalimentación serán el centro, aunque también habrá espacio para el folclore, la cultura o las tradiciones.

-¿Cómo se va a identificar el sello Sabor a Córdoba?

-Estamos trabajando en una marca, en un logotipo muy vinculado a Córdoba. No descarto incluso que podamos contar con un mapeo y con una ruta por la provincia por aquella hostelería que sirve productos de Córdoba mayoritariamente en sus cartas, como vino, carnes o productos de la huerta. Para empezar, nosotros los cordobeses tenemos que exigir mucho más producto cordobés. Tenemos que ir al bar, a la taberna o al supermercado y pedir más producto cordobés, porque en el fondo lo que estamos haciendo es dándole más vida a nuestros pueblos. Iprodeco quiere sensibilizar a la sociedad y, sobre todo, que se conozca lo que hacemos.

Félix Romero: "La Diputación apuesta por la cercanía y la transversalidad"

-La Feria de los Municipios desaparece como tal e Intercaza cambia de fecha y de escenario. ¿Tan mal funcionaban?

-Todo tiene espacio de mejora, fundamentalmente porque la realidad del año 2024 no es la de hace cinco o diez años. Todo tiene que ir transformándose y adaptándose, nosotros tampoco somos los mismos de hace diez años. En el caso de Intercaza, hay dos cambios importantes: la ubicación y la fecha. El cambio de lugar responde a la cata arqueológica en la zona del aparcamiento del Palacio de loa Merced, así que hemos convertido un problema en una oportunidad. Nos trasladamos al Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero, que es un recinto magnífico, con unas condiciones técnicas óptimas que van a permitir que se sumen empresas que antes no participaban. Desde el punto de vista de la conexión, habrá líneas específicas de Aucorsa y un aparcamiento que facilitará el acceso. Respecto a la fecha, se celebrará por primera vez del 20 al 23 de junio. ¿Por qué? La época de veda termina en febrero y se inicia en octubre. Tradicionalmente, Intercaza se ubicaba a finales de septiembre, lo que significaba que muchos aficionados llegaban allí con el material ya comprado y las reservas hechas. Con la nueva fecha, la intención es impulsar que haya más negocio, que se venda más, dejarlo todo preparado para la temporada antes del verano. Entendemos que puede ser buen momento para adquirir los productos, para ver las novedades, para acercarte a marcas.

-¿Qué feedback están obteniendo de los aficionados del sector? No sé si les ha descolocado el cambio de fecha. Ahora lo normal es estar pensando en la playa y las vacaciones.

-Siempre existe incertidumbre cuando organizas algo y este cambio, lógicamente, ha sorprendido. Lo que estoy haciendo es explicar por qué lo hemos hecho así. Y cuando explicas que el objetivo es que se puedan adquirir productos y que puedan consultar todas las novedades con tiempo, lo entienden. Es de sentido común. Confío en que se consolide, e insisto en que hay que probar cosas nuevas para intentar mejorarlas.

-Aparte del cambio de ubicación y de fecha, que ya de por sí son notables, ¿habrá alguna novedad importante en la programación?

-Traer marcas de primer nivel era muy importante y vienen algunas. Otro aspecto destacado para mí es el gastronómico, sin olvidarnos de que el mundo cinegético es turismo, es ocio y es medioambiente. El sector cinegético es pesca, es irte a una casa rural, es contemplar paisajes, es senderismo, es fotografía. En suma, esto es un paquete completo de oportunidades que tiene la provincia de Córdoba y que hay que saber rentabilizar. ¿Para qué? Para que haya más vida y más economía en nuestros pueblos, para que la gente se pueda quedar a vivir. Al final, insisto en que el objetivo del Iprodeco siempre es el mismo, llámese sector agroalimentario, llámese sector cinegético o turismo rural.

-Habla de turismo rural, pero queda la sensación de que la provincia no termina de despegar en este ámbito en comparación con otros territorios como Granada, Jaén o la Sierra Norte de Sevilla.

-Todo lo que ofrece Córdoba es muy desconocido todavía. En el turismo tenemos referencias que son importantes, y es injusto no valorar todo el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, en la Subbética. Hay una unión muy destacada entre los ayuntamientos, las empresas, la Mancomunidad y el Grupo de Desarrollo Rural que está dando sus frutos. Han sabido confluir. Pero creo que todavía tenemos, y lo digo en positivo, ámbitos de mejora impresionantes. Pongo por ejemplo Los Pedroches y su dehesa, que es una maravilla y que ofrece mucho margen de crecimiento. Y luego están los parques naturales y el turismo de experiencias, en el que Córdoba tiene mucho que decir. Mi apuesta es que, junto a todo esto, empecemos a trabajar en el turismo naranja, que es aquel en el que el visitante aporta a la comunidad en la que está. Reivindico esta forma de turismo porque habitualmente vemos lugares donde parece que el visitante es un invasor. Por otra parte, hay que conectar el turismo que viene a Córdoba capital con la provincia, porque la unión hace la fuerza, y hay que cambiar mucho más el competir por el cooperar. Mi modelo son, por ejemplo, los pueblos blancos de Cádiz, donde uno solo no haría nada por sí mismo. Nos necesitamos los unos a los otros.

-Después de un año de funcionamiento, ¿cómo considera que está funcionando el equipo de gobierno de la Diputación de Córdoba?

-En un primer momento, lo que se ha hecho es una foto fija de la situación de las cuentas públicas y del funcionamiento interno de todos los departamentos, porque era imprescindible para corregir o reajustar algunas de las cuestiones que no estaban como debieran. Nos guiamos por el modelo de eficacia, pues la Administración tiene que ser sostenible, ya que de otra manera los servicios no se pueden mantener en el tiempo y eso es muy injusto. Por lo tanto, salvar los servicios públicos de esta provincia ha sido importantísimo. Por otro lado, apostamos por la cercanía y por la transversalidad de las diferentes áreas, ya no tenemos compartimentos estancos, sino que intentamos crear sinergias los unos con los otros, sentándonos todos en la misma mesa, mirando objetivos comunes y empujando muy fuerte para que la provincia de Córdoba sea mucho más competitiva.

-¿Cómo se puede compaginar el cargo de vicepresidente de la Diputación con el de alcalde?

-Teniendo jornadas de trabajo de 15 y 16 horas en alguna ocasión. Y rodeándote de personas que son eficientes y que forman equipos totalmente engrasados. Y con las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance, con el teléfono y con el ordenador. Todos los alcaldes le ponen muchísimas horas de su ámbito personal al cargo, con muchas renuncias. Sabiendo esto, desde la Diputación nos volcamos en la asistencia a los municipios. Porque como alcalde de un pueblo pequeño que ni siquiera llega a 3.000 habitantes nos encontramos con muchas dificultades a diario. La Diputación es la casa de los ayuntamientos, donde vienen los alcaldes. Y a mí eso me complementa.

Félix Romero: "Soy ambicioso para los míos"

-¿Qué grandes proyectos tiene para Cañete de la Torre en este mandato?

-Estamos diversificando la economía, pues como ocurre en todos los municipios de este tamaño hay falta de iniciativa privada. Muchas veces nos colocamos en el qué pueden hacer los demás por mí, cuando yo siempre me planteo qué puedo hacer yo por mí mismo. Dentro de estas limitaciones evidentes, estamos planteando generar suelo industrial, fundamentalmente porque la Base Logística del Ejército de Tierra está aquí al lado. Serán muchas las empresas que vengan y Cañete tiene una ubicación a solo 20 minutos. Pueden ser empresas que trabajen directamente con la Base o compañías auxiliares. También en el ámbito de la generación de empleo, estamos trabajando mucho con las empresas públicas: de limpieza, ayuda a domicilio, residencias de mayores, lavandería, jardinería y un largo etcétera. Con este modelo, intentamos equilibrar la brecha existente, pues en los pueblos pequeños suele haber más empleo destinado a los hombres. Crear oportunidades para la mujer es fundamental, es una manera de que la población se quede en el territorio. Desde el punto de vista de las infraestructuras, estamos impulsando el nuevo recinto ferial, que será un lugar multifuncional, por ejemplo, con una zona para turismo de caravanas. Soy ambicioso para los míos, es lo más importante de mi vida. Quiero lo mejor para ellos y mi cabeza sigue dándole vuelta a cómo poder construir futuro en mi pueblo.

-Hace un par de años, Cañete de las Torres inició un camino sin explorar para convertirse en la primera villa botánica de España. ¿Está dando ya resultados?

-Hace unos días nos visitaron una serie de periodistas de la India que se interesaron mucho por el proyecto. Y esta semana he participado en Cáceres en un congreso de embellecimiento de municipios donde hemos contado cómo a través de estas zonas verdes se puede transformar no solamente lo visual, sino también la rentabilidad económica del municipio. La villa botánica de Cañete de las Torres es un modelo totalmente novedoso que nos está diferenciando. El siguiente paso es fusionarlo con el oleoturismo, que además está relacionado con el turismo de bienestar, de salud, de tranquilidad.

-Como coordinador provincial del Partido Popular, ¿qué balance hace del resultado de las pasadas elecciones europeas?

-El resultado es muy positivo. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha supuesto un antes y un después en esta tierra, pues ha sido capaz de acercarse a todos los andaluces desde un mensaje de centralidad, cercanía, sentido común y sensatez. Por primera vez en Córdoba, el PP ha ganado las elecciones europeas, y eso es porque los vecinos confían en nosotros y nos han cedido puntualmente el voto, que hay que mantenerlo con el trabajo diario. Históricamente, el PSOE intentaba meter miedo: cuidado con el Partido Popular que te quita la pensión, que te quita la ayuda a domicilio, que te quita el PFEA... La gente ya se ha cansado de ese tipo de discurso tras comprobar, cuando nos han dado la oportunidad, que eso no es así. Cuando llegamos a los lugares, lo que hacemos es cumplir con nuestros compromisos. De hecho, muchos compañeros en esta provincia no solamente mantienen los resultados, sino que los mejoran con el paso del tiempo. La gente no es tonta y sabe perfectamente discernir cuando alguien le está diciendo la verdad o no, y las mentiras se castigan. En Córdoba, todo el PP, con su presidente, Adolfo Molina, a la cabeza ha hecho un trabajo muy brillante.

-No sé si le queda la espinita de que en Cañete de las Torres haya ganado el PSOE.

-Lógicamente, me gustaría que en Cañete ganase siempre el Partido Popular. Sobre esto, no puedo decir nada negativo; al contrario, estoy superagradecido a los cañeteros y a las cañeteras por la confianza que nos dan cada cuatro años en las elecciones municipales. Solo queda demostrar todos los días que uno es útil a la sociedad y que mira por el interés general.