Marta Siles: "Estoy muy orgullosa de ser concejal de pueblo"

Marta Siles (Priego de Córdoba, 1980) es la vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba y, al mismo tiempo, concejala en el Ayuntamiento prieguense. Además, está al frente de las áreas de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda. Reconoce que son áreas más internas de la institución provincial y que a su llegada ha introducido algunos cambios para conseguir "un funcionamiento mucho más dinámico y mucho más fluido a la hora de trabajar".

-Arquitecta de profesión, ¿por qué decidió introducirse en el mundo de la política?

-Tenía afinidad política con el PP desde joven y fue cuando María Luisa Ceballos estaba formando su equipo para su mandato entre 2019 y 2023; buscaba gente profesional en las áreas en las que iba a dar las concejalías. Como arquitecta me llamó y me preguntó si quería estar al frente del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Priego de Córdoba: me encantó la idea y me fui con ella.

-¿Fue una decisión difícil dejar la arquitectura?

-Al principio fue una decisión complementaria; hubo una época en la que podía complementar ambas perfectamente, pero poco a poco me fui dedicando enteramente a la política. Además, el tema al que me dedicaba era el de mi profesión. El urbanismo en Priego de Córdoba ha dado un cambio radical en los últimos años y se ha evolucionado mucho en el planeamiento urbanístico. Lo que estamos haciendo no es un documento estanco, sino que es un documento vivo modificando con innovaciones y adaptándolo a las necesidades del pueblo. Además, nos ha pillado un cambio de ley en mitad del mandato y ahora estamos adaptando todo el plan a la ley Lista.

-Mantiene su acta de concejal en el Ayuntamiento prieguense y tras las elecciones municipales el PP volvió al gobierno de la Diputación, de la que es vicepresidenta segunda.

-Lo he tomado como una evolución. Los retos y las ilusiones por lo nuevo que se te propone es algo importante para mí. Tú caminas si tienes inquietudes, si te estancas o te paralizas es como si dejaras de caminar. Hubo un cambio de Alcaldía en Priego con la marcha de María Luisa Ceballos y la llegada de Juan Ramón Valdivia, que contó conmigo para el equipo y me propusieron para la Diputación y ha sido un paso diferente, pero estoy encantada. Aquí, hemos tenido una acogida estupenda, aunque vamos con el ritmo acelerado.

-Se cumple casi un año de su llegada a este puesto, ¿qué valoración hace?

-Ha sido emotivo porque es un nuevo reto y en áreas diferentes a las que había tratado anteriormente, pero tengo mucho ilusión y responsabilidad. Compagino ambos puestos y, a veces se hace duro. El equipo que tengo en Priego es estupendo, hemos hecho mucha piña y, aunque esté más horas en la distancia, es fácil. Hay días que se hacen duro y lo que te hace seguir es el cariño, el trato directo con los vecinos y cuando te agradecen la labor que es haces. La vocación de servicio público se tiene o no se tiene y es en ese momento cuando te das cuenta si la tienes.

-¿Qué diferencias hay entre ser concejal de pueblo y su cargo actual?

-Hay mucha diferencia. Estoy muy orgullosa de ser concejal de pueblo por la cercanía y por saber que estás trabajando por tu gente. Con el salto a la Diputación te das cuenta de que puedes hacer mucho más y a toda la provincia. Las áreas que llevo son más internas, pero te permiten llegar a todos los pueblos, ver las necesidades que tienen y el trato es con los equipos de gobierno de los ayuntamientos, que te van marcando una hoja de ruta con sus necesidades en la que trabajas para poder cumplir con sus necesidades.

-Las áreas que lleva son Gobierno interior, Presidencia y Vivienda. ¿Qué funciones tiene cada una?

-El área de Presidencia complementa a todo lo que lleva el presidente, Salvador Fuentes, y está muy ligada a la de Gobierno interior: los servicios jurídicos, la secretaría general, el archivo, la biblioteca, la imprenta… Hacen una labor muy importante para toda la provincia.

-¿Podría detallar algo más?

-Desde el asesoramiento jurídico se da un servicio a los ayuntamientos de tipo jurídico, técnico e incluso económico. Hay muchos ayuntamientos pequeñitos que no disponen de secretarios, ni de interventores, entonces desde la Diputación se da este servicio. En este sentido, se ha reforzado la formación a este tipo de funcionariado. Se ha hecho un convenio con el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y tesoreros para que la formación sea muy específica y poder atender a todos los ayuntamientos pequeños que no tienen este servicio. Dar este servicio a los ayuntamientos que tienen menos recursos es la razón de ser de la Diputación. En el caso del Archivo provincial, tenemos digitalizados muchos documentos y está al acceso de cualquier persona. Es una labor interna pero facilita para estudiar y ver la evolución social y económica de la provincia de Córdoba. La web se puso en marcha a principios de este año.

-El otro área que dirige es el de la vivienda. ¿Qué papel puede jugar la Diputación en este sector?

-Tenemos dos líneas de trabajo. Una está enganchada al Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS); en este presupuesto tenemos unas ayudas para la rehabilitación y la accesibilidad para las viviendas más vulnerables. La Diputación tiene un parque público de vivienda en régimen de alquiler en poblaciones que no tienen músculo económico para hacerse cargo de su construcción. En este caso, la Diputación colabora de manera muy directa. El plan de vivienda 2023-2026 está en una fase de licitación de proyectos de 46 viviendas en 11 municipios. Ya no son solo para personas vulnerables; se ha introducido para que los jóvenes puedan acceder a su primera vivienda y también para personas mayores.

-En cualquier caso, acceder a una primera vivienda se ha convertido actualmente en algo imposible para los más jóvenes.

-Lo que nosotros estamos haciendo es abaratar costes y ser más competitivos. Lo que es fundamental es que los ayuntamientos ceden el suelo de la vivienda y el coste se abarate. Es también una fórmula para asentar la población al territorio. Tenemos una línea muy importante que es el reto demográfico. No podemos obviar que en los últimos diez años la población de Córdoba ha disminuido en un número bastante importante. Por eso, estamos trabajando en líneas transversales desde diferentes áreas de toda la Diputación y también con administraciones externas como la Junta de Andalucía. Tenemos programas para paliar este reto demográfico. La semana pasada en el Pleno -la entrevista se realizó el 20 de mayo- se aprobaron unas ayudas a la natalidad para poblaciones de menos de 5.000 habitantes con 600 euros por niño nacido o adoptado. Lo primordial es frenar la despoblación en este tipo de núcleos para que la población se pueda asentar. De la misma manera, hay un programa de capacitación digital con la Junta de Andalucía de 1,5 millones de euros enfocado a este tipo de poblaciones que están más alejadas de la conectividad digital y con el que se da formación dirigida a los jóvenes para que puedan quedarse en sus municipios.

-También está el frente del Grupo Cinco de la Diputación, ¿qué funciones tiene este organismo?

-Es una empresa pública al cien por cien desde hace tres años y tiene tres ejes marcados. Uno de ellos es el asesoramiento a los ayuntamientos y la asistencia en gestión urbanística con el objetivo de promover la actividad empresarial. Además, a los ayuntamientos que no tengan adaptados sus planes urbanísticos a la ley Lista se les da asesoramiento para ello que les va a permitir el desarrollo de nuevos suelos industrial y para vivienda.

-¿Cuáles son los otros dos ejes del Grupo Cinco?

-Otra línea es la generación de infraestructuras industriales, sobre todo, para el crecimiento de los puntos estratégicos que se han localizado en la provincia de Córdoba relacionados con la Base Logística del Ejército de Tierra.

-¿Y cuáles son esos puntos estratégicos?

-Uno de ellos es la línea que va de Norte a Sur, muy pegada a la autovía A-45, y luego otra línea que atraviesa la provincia de manera horizontal, que es donde se va a instalar la Base Logística. En esa cruz, se han localizado puntos estratégicos y focos donde el desarrollo empresarial va a ser importante. Estamos trabajando con esos municipios para desarrollar los suelos y tenerlos a disposición para que en el momento en el que haya necesidad.

-¿Cree que se están poniendo demasiadas expectativas en el desarrollo de la Base Logística?

-Va a ser un tractor importante de empresas no solo relacionadas, sino también como terceras empresas que tienen que abastecerlas. Todas las previsiones es que todo se va a tener que colocar cerca para abaratar costes. No va a estar todo relacionado con lo militar, pero sí, por ejemplo, con el textil. Esa base va a necesitar mantelería, sábanas, uniformes… Hay otro tipo de empresas, como las del frío en Lucena, que van a ser complementarias de las necesidades que va a tener la base. Va a repercutir en beneficio de toda la provincia. Todos esos puntos estratégicos que estén cercanos a la autovía o en un suelo de fácil acceso van a ser demandados.

-Hacía referencia al trabajo del Grupo Cinco respecto a los polígonos industriales, ¿qué desarrollo hay previsto?

-Hay dos tipos de polígono industrial o espacios productivos y nosotros trabajamos en esas dos líneas. Una de ellas es las necesidades de las poblaciones para instalar sus empresas locales, que es una escala más pequeña; es para facilitar su asentamiento y que no se tengan que ir a otros municipios. La otra línea es el del polígono industrial de mayor envergadura y el nuevo modelo de polígono, que está muy alejado del parcelario pequeño de hace unos años. Ahora lo que se demanda es un polígono con un diseño mucho más fluido, con una empresa tractora y las otras son las que complementan el polígono. Desde el Grupo Cinco estamos localizando a esas empresas que necesitan más suelo y rediseñando los polígonos para cubrir esas necesidades y nuevas demandas que están muy alejadas del modelo anterior.

-Entre todas las áreas que dirige también aparece la de Patrimonio, que quizá sea una de las más desconocidas

-El patrimonio de la Diputación es muy rico y también su valor artístico e histórico. Es muy importante que estos bienes se conserven, se restauren y se cuiden. Me gusta comparar esta casa, el Palacio de la Merced, con la historia de Córdoba y provincia, que se fue desarrollando por capas y este misio sitio fue igual. Desde época romana aquí hay vestigios y asentamientos como el baptisterio que se ha presentado recientemente; se ha ido construyendo de manera paralela a esas mismas capas que ha hecho que la ciudad de Córdoba sea lo que sea hoy. La restauración y la conservación del patrimonio es muy importante y hay que mantenerlo y también darlo a conocer porque es muy desconocido por los cordobeses. Ahora, por ejemplo, tenemos el programa de La Pieza del Palacio de la Merced.

-Hablando de patrimonio, finalmente se descartó construir sobre el aparcamiento de la Diputación tras las catas. ¿Hay algún avance respecto al uso de ese espacio que se prometió?

-Hay que hacer algo polivalente que compagine el uso para el barrio y que cubra las necesidades de espacio de la Diputación y no perder el aparcamiento. Se está haciendo el contrato para la limpieza de los restos de la obra que quedan y estamos a la espera de que Cultura nos dé el informe de la resolución de los restos arqueológicos para su conservación y mantenimiento. Se ha descartado construir el edificio que había proyectado, pero se está estudiando que pueda ir algún módulo anexo a la Diputación y que se pueda integrar el nuevo proyecto. De manera paralela estamos estudiando las nuevas instalaciones que podrían estar en ese patio. En este presupuesto a corto plazo lo que vamos a hacer es la rehabilitación de los Colegios Provinciales para hacerlos eficientemente energéticos. Allí se están llevando muchas de las áreas y se están reubicando muchas de las áreas de los servicios que tiene la Diputación.