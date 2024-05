Narci Ruiz: “La política tiene algunos sinsabores, hay una responsabilidad y un servicio público que cumplir”

Uno de sus retos es dejar "una buena huella en estos cuatro años". Narci Ruiz (Villafranca de Córdoba, 1985) es delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, además de concejala de Educación e Infancia y Cooperación y Solidaridad en el Ayuntamiento de la capital, cargos que compagina a diario. Defiende que Córdoba capital y provincia han de ir de la mano en el ámbito turístico porque ambas “suman”.

-Periodista de profesión, ¿por qué decidió dar el salto a la política?

-Realmente, quien me tiende la mano a introducirme en la política es el líder del PP en Villafranca de Córdoba, Agustín Palomares. Me pidió en varias ocasiones que me involucrara en su proyecto y, de primeras, no lo tenía muy claro, pero no por falta de afinidad, sino porque en esos momento estaba muy ligada a mi profesión como periodista y me faltaba el empuje a hacer otra labor. Pero es verdad que me ilusionaba hacer cosas por mi pueblo. Siempre hay personas que somos de retos y de tener algún aliciente extra a lo que solemos hacer y, al final, me convenció y entré. Estuve ocho años como concejala en el Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba en la oposición (de 2015 a 2023) y, en la última etapa, ya conocía a José María Bellido de algún encuentro con el partido en Córdoba y me propuso formar parte de su gabinete de comunicación y entré en otra faceta, pero también ligada a la política desde el área de prensa.

-Y finalmente, se decidió a entrar en las listas del PP.

-Al final, una cosa llevó a la otra y acabé metida de lleno en un proyecto que es ilusionante y con el que, evidentemente comulgo, y con el que creo que vamos a hacer muchas cosas positivas por Córdoba y por la provincia. Estoy muy agradecida al partido, a José María Bellido, a Salvador Fuentes… a mucha gente que ha creído en mí. Lo que quiero es dejar una buena huella en estos cuatro años, hacer las cosas de la mejor manera posible y también disfrutarlas. Es verdad que la política tiene algunos sinsabores, todo no es tan bonito, hay una parte de gestión muy importante y una responsabilidad y un servicio público que cumplir. Tratar de estar siempre a la altura, también te genera cierta tensión y, a la misma vez, ilusión; es un reto. Han confiado en mí y no quiero defraudar a nadie.

-Además de diputada de Turismo, es también concejala de Educación, Infancia y Cooperación y Solidaridad, ¿cómo compagina ambos puestos?

-La clave, como suele pasar en tantas cosas, es la organización; no he sido más organizada en mi vida que ahora. Tenía clarísimo que si no empezaba a trabajar mucho en mi organización, no iba a desarrollar esta etapa con éxito. También es muy importante contar con los equipos que te rodean en cada una de las tres áreas que llevo y tener esa confianza y esa buena sintonía que creo que hace falta en los equipos y saber coordinarse, escuchar y poner las cosas sobre la mesa en común. Es donde está gran parte de la clave del éxito.

-Ha pasado ya casi un año al frente del área de Turismo de la Diputación de Córdoba. ¿cómo se encontró este departamento?

-Voy a ser sincera: no he encontrado un mal trabajo anterior, pero sí es cierto que echo en falta cuestiones, ciertos impulsos, novedades, quizá más participación en promoción en algunas ferias, pero también hay cuestiones heredadas que, por supuesto, las estoy no solo conservando, sino también potenciando. Eso de llegar a un sitio y borrar todo lo anterior conmigo no va. Siempre que hay cosas que funcionan ¿por qué no hay que ponerlas en valor? No me pesa decirlo.

-Sí, pero también debe tener objetivos propios al frente del área. ¿Cuáles son?

-Lo que tenemos que trabajar es en nuevas líneas de promoción con el aeropuerto, que sin duda nos va a traer nuevos visitantes, que no podemos dejar que se queden solo en Córdoba capital, sino que tenemos que animarlos a que disfruten también de la provincia y de su singularidad y encanto. Tenemos unos municipios ricos en patrimonio, en recursos, en gastronomía, en naturaleza, en cultura… Todo esto tenemos que hacérselo llegar a quienes vengan y desconozcan nuestra tierra. Tenemos también que potenciar la presencia del Patronato de Turismo y de la Diputación en nuevas ferias y mercados.

-¿Qué mercados se buscan ahora?

-Uno de los grandes potenciales que tenemos en la provincia de Córdoba son, sobre todo, los parajes naturales, el ecoturismo, el turismo rural… Tenemos un nicho muy importante. El mercado europeo es el que lidera los visitantes extranjeros que tenemos, pero también es cierto que tenemos que intentar abrir nuevos caminos, como el estadounidense o los países árabes. Lo que se trata es de ampliar esa cuota de mercado, hacer llegar a todos los rincones del mundo los atractivos que tenemos en la provincia y tener en cuenta la demanda del nuevo turista.

-¿A qué se refiere con la demanda del nuevo turista?

-El turista ha evolucionado y en los últimos diez años tiene un perfil innovador: busca los viajes muy preparados y, sobre todo, busca experimentar, no solo conocer y visualizar, busca también sensaciones, busca vivir y emocionarse, lo que es el turismo de experiencias. Esos paquetes en los que combinas una ruta de cicloturismo, una visita a bodegas en las que haya una cata o que pruebes los mejores productos que tenemos, y que luego tengas un balneario donde relajarte o tengas una terapia aromática primaveral o masajes con aceite de romero… El turista es exigente y también requiere que todos los que se dedican a vender sus productos, sus espacios y a promocionar turísticamente cualquiera de sus atractivos, también tienen que innovar y es muy importante cómo se presentan las cosas. Hoy en día, el marketing en turismo es vital.

-Y este turismo de experiencia se vincula con el programa Córdoba Experiencias Infinitas que presentó el pasado mes de abril.

-Veníamos de un programa similar, Córdoba Singular, que ya el año pasado cuando entré se presentó y estaba bastante montado. Le hemos dado una vuelta de tuerca. Hemos introducido cicloturismo, ecoturismo, todo muy ligado a la naturaleza. Vivimos en una sociedad con un ritmo vertiginoso que a todos nos genera cierto estrés en algunos momentos y, el hecho de que tengas una escapada no conlleva solo el conocer y ver patrimonio, sino también el sentir. Si tú disfrutas de esa serenidad que te pueda dar la naturaleza, de esa actividad física y turística, y luego puedes disfrutar de una buena comida, de un buen vino, un buen jamón, una buena música… eso al final hace que tu experiencia en esa escapada sea completa y satisfactoria.

-¿El programa ha comenzado ya?

-Sí, ya está puesto en marcha. Se trata de 60 actividades gratuitas, un 50% más que el año pasado. Sobre todo se desarrollan los fines de semana y no solo vienen a satisfacer a los turistas, sino que también le damos un empujón a nuestras empresas que dinamizan el turismo de la provincia. Algunas de las actividades son la ruta interpretada por la Vía Verde del Guadiato y Los Pedroches, las visitas guiadas e interpretadas a patios y rincones singulares de la provincia en Cañete de las Torres, Aguilar de la Frontera, Castro del Río, también senderismo por la garganta del río la Hoz, con un desayuno molinero en Rute. También tenemos talleres de cerámica en La Rambla, la ruta en bicicleta por la Vía Verde del Aceite, piragüismo en Villafranca de Córdoba, multiaventura en Hornachuelos. La programación llega hasta noviembre.

-La recuperación y puesta en valor de los castillos es otra de las apuestas de su delegación.

-Ahora hay un turista que está muy centrado en descubrir la magia y los misterios que esconden los castillos y su historia. Debemos potenciarlo como algo que suma al patrimonio cultural e histórico. Estamos entrando tres áreas de la Diputación: Iprodeco, Cultura, que es fundamental para el mantenimiento y mejora de los castillos, y Turismo, con la promoción. Habrá que diseñar una nueva guía y una nueva ruta y habrá que contar con gente experimentada en esta materia.

-Ha hecho referencia antes a las visitas a los patios en mayo. Recientemente ha concluido el Concurso Provincial, ¿qué novedades hay para el próximo año, cuando se cumplirá la primera década de su existencia?

-Le vamos a dar una vuelta. Al cumplir diez años, vamos a hacer algo especial. Ya estamos pensando en cosas nuevas para mejorarlo y darle otro impulso. Me gustaría que participaran aún más espacios. Algunos municipios cuentan con su propio concurso, pero eso no debe de excluir que participen en el provincial; creo que es positivo que compaginen ambos. Este concurso pone en valor uno de nuestros grandes atractivos, los patios. Es una fiesta declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y lo que conseguimos con este concurso es ayudar al posicionamiento turístico y cultural de los municipios donde se integran estos espacios. Tenemos que hacer llegar a los turistas que estos espacios no solo son para contemplarlos, sino para que también comprendan lo importante que es el convivir, el desarrollar ese silencio, esa serenidad que se respira en un patio, la historia que conllevan, el cariño de sus cuidadores… Eso es bonito explicarlo a quienes vienen de fuera.

-Los Patios de Córdoba capital son el emblema de la ciudad y reciben miles de visitas cada mes de mayo, pero ¿son tan conocidos los de la provincia?

-Animo a los cordobeses de la capital a que se trasladen a nuestros pueblos para visitarlos. Hay espacios maravillosos en Rute, en Iznájar, en Villanueva de Córdoba, en Palma del Río, la escalera del Castillo del Belmez… hay muchos sitios.

-Otra de las claves de su área es el trabajo de promoción turística conjunta de la capital y la provincia.

-Debe ser así. Córdoba y provincia suman. Córdoba es más con provincia y la provincia es infinita con la capital. Las relaciones con el Ayuntamiento son estupendas y entendemos el mismo lenguaje cuando hablamos de turismo. No obstante, hay acciones que son más propias de la capital y otras de la provincia, pero si vamos de la mano, vamos a sumar y vamos a llegar a más partes del mundo. Evidentemente, a nadie se le escapa el hecho de que la Mezquita-Catedral es el símbolo más importante que tenemos a nivel turístico. Es uno de los monumentos más visitados a nivel mundial y su atractivo es incomparable. Lo que tenemos que tratar es que aquellos que vienen a visitarla no se queden en ella, sino que pasen también por la provincia. Esas experiencias que solo pueden descubrir y experimentar en nuestros municipios se las pueden llevar también. Además, estamos en diálogo constante con Turismo Andaluz para generar sinergias y proponer nuevas actividades de Córdoba.

-También serviría para aumentar el número de pernoctaciones, una de las asignaturas pendientes del sector.

-Exactamente. Hay que romper con la idea de que Córdoba es para verla en un día porque no se corresponde con la realidad. Si quieres disfrutar de la ciudad y luego visitar una bodega, ver un paraje natural en la Subbética o, simplemente, probar los platos singulares de alguno de nuestros pueblos, o contemplar la belleza de sus patios, tienes que hacer una visita de dos o tres días para irte con una sensación completa del encanto que tiene nuestra tierra. Tenemos que intentar hacer hincapié en esa idea, de que Córdoba no es para verla solo en un día.

-El presupuesto de su área en la Diputación de Córdoba para 2024 ha aumentado un 13% respecto al año pasado, ¿a qué se debe?

-Fundamentalmente a que contemplamos algunas actividades más y necesitamos más presupuesto, sobre todo, para ayudar a promocionar algunas actividades que vienen a engrandecer esa dinamización turística de nuestra provincia con asociaciones y colectivos que son parte importante de la base de esta área.

-Por último, permítame una duda: ¿está de acuerdo con la aplicación de una tasa turística?

-Ahora mismo, estamos a la espera de que se nos digan cuáles van a ser las pautas y cuando tengamos la información nos sentaremos con los agentes implicados para ver las opiniones y en qué afecta o no.