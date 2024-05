Y siete meses después... el Córdoba CF vuelve a perder fuera de casa

Adiós a la racha lejos de El Arcángel y también al ascenso directo. El Córdoba CF cayó con claridad ante el Recreativo Granada en un encuentro en el que los de Germán Crespo, ya descendidos a Segunda Federación desde hace tres jornadas, marcaron sus tres goles en la segunda mitad. Con este duro revés, los de Iván Ania rompieron su gran dinámica de resultados a domicilio -no perdían un partido desde el 7 de octubre en Algeciras- y no lograron superar el registro de la temporada 98-99 -igualado a 13 citas-.

La victoria del Castellón en Murcia dejaba a las claras que la ambición de Iván Ania por mirar al primer puesto era una utopía. Los orelluts marcaron el terreno pronto y consiguieron una victoria muy valiosa ante un rival que optaba a una plaza de play off. De este modo, el salto de categoría de los castellonenses dependía de que los blanquiverdes no ganasen este domingo en Los Cármenes.

Con menos presencia de cordobesistas de lo esperado, debido al precio de las entradas impuesto por la entidad granadina, los blanquiverdes buscaban apalabrar la segunda plaza de la clasificación en Los Cármenes tras los empates de sus perseguidores, el Ibiza, en el debut de Onésimo Sánchez, y del Málaga, que sigue sin ganar y ve al Ceuta cada vez más cerca.

De inicio, Iván Ania movió su once inicial más de lo esperado. El técnico de Oviedo tiró de Iván Rodríguez para suplir al sancionado Albarrán, pero además dio entrada a Álex Sala, Simo y Casas por Diarra, Adilson Mendes y Toril. Ya sea por empezar a rotar a jugadores con más minutos de cara al play off, la verdad es que la jugada no le salió bien al preparador asturiano.

En la grada visitante, con algo más de 200 cordobesistas, presenciaron el partido el consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, y la dirección deportiva al completo (Juanito, Raúl Cámara y Javi Flores). De este modo, el CEO blanquiverde repitió la estampa dejada jornadas atrás en El Maulí ante el Antequera. Una decisión motivada por el alto precio de las entradas impuesto por la entidad granadina.

Derrota dolorosa del Córdoba CF

El 3-0 final ante el Recreativo Granada supuso que el Castellón lograse el ascenso directo a Segunda División. Además, este triunfo de los rojiblancos es el primer que logran ante el Córdoba CF, al que derrotaron por primera vez en su historia. De hecho, esta alegría les sirve a los de Germán Crespo para sumar la tercera victoria consecutiva y colocarse penúltimo en la tabla, adelantando a un Atlético Baleares que es el nuevo farolillo rojo del Grupo 2 de Primera RFEF.

La derrota también supone que siete meses después los blanquiverdes cayesen a domicilio. Desde el 7 de octubre, día en el que los de Iván Ania perdieron en el Nuevo Mirador ante el Algeciras, el Córdoba CF ha sido capaz de estar 13 citas sin perder fuera de El Arcángel, un hecho que le ha llevado a igualar un registro de hace 25 años, de la temporada 98-99. No obstante, siete meses después volvió a hincar la rodilla.

Aunque tenía una ocasión propicia para lograr ese récord, el Córdoba CF fue incapaz de conseguirlo ante un rival que fue capaz de igualar el 3-0 endosado por los blanquiverdes en el encuentro de la primera vuelta en El Arcángel. Un duro revés para los de Iván Ania, a los que no le salió nada de lo deseado en Los Cármenes ante el Recreativo Granada.