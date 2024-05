El Córdoba CF sestea y queda retratado en Granada (3-0)

Partido para olvidar en Granada. El Córdoba CF perpetró una de las peores actuaciones de la temporada ante el Recreativo Granada, falto de actitud y ambición ante el colista, para sumar una derrota sonrojante que corta de raíz su racha victoriosa como visitante y que sirvió al Castellón para certificar su ascenso matemático a la Segunda División.

Los blanquiverdes planteaban el partido, a unos días vista, con la ambición de ganar y confiar en que el Castellón no lo hiciese en Murcia para alimentar sus opciones de ascenso directo. Sin embargo, el triunfo de los castellonenses el sábado, unido a los tropiezos del Ibiza y el Málaga, generó un ambiente de relajación y desidia en un Córdoba que se dejó ir ante el filial nazarí y terminó haciendo el ridículo, concediendo una derrota que duele especialmente a los aficionados desplazados, y que enrarece el ambiente en un momento de la temporada en que cualquier detalle suma (o resta) en pos de conseguir el objetivo del ascenso. En definitiva, un ridículo totalmente evitable que ahora habrá que saber reconducir para que quede en anécdota.

Aunque la previa aseguró que no era momento para las rotaciones, a buen seguro que la despedida del primer puesto influyó en el once inicial de Iván Ania, que hizo cuatro cambios en su once inicial, con uno de ellos obligado por la sanción de Albarrán. Junto a Iván Rodríguez, que ocupó el carril derecho de la defensa, partieron desde el inicio Álex Sala en lugar de Diarra, Simo en lugar de Adilson Mendes y Casas en el sitio de Toril. Cuatro cambios para buscar frescura y dar un respiro a hombres cargados en las últimas semanas, dada la importancia que había perdido el duelo de Granada después de los pinchazos de los más inmediatos perseguidores.

Y ya fuera por esa rotación o por ese efecto rebote de la victoria el sábado del Castellón, lo cierto es que el Córdoba compareció en Los Cármenes dando la sensación de guardarse una última marcha sin meter. Ese fue el ritmo en el que se jugó toda la primera parte, que dejó una alternancia en el dominio del juego con los blanquiverdes ciertamente cómodos pero sin mordiente en ataque y un Recreativo Granada juguetón en tres cuartos de campo y empeñado en hacerse con la pelota y elaborar con paciencia, aunque sin ocasiones realmente claras para desnivelar la contienda.

El primer aviso lo dio Simo, que ganó la esquina del área grande a los dos minutos y sacó un disparo combado que no cogió portería. Poco después, Iván Rodríguez centró desde la derecha obligando a Óscar a despejar el balón con apuros. Dos acercamientos que no encontraron continuidad, en parte por ese ida y vuelta en el que se movió el partido, sin que el Córdoba CF fuese capaz de hacerse con el control del balón para imponer su ritmo.

El filial nazarí, por su parte, fue de menos a más y cada vez que logró superar la medular generó cierta inquietud a la zaga blanquiverde, aunque sin llegar a concretar. Con todo, suyas fueron las ocasiones más claras del primer acto, como un centro raso de Estacio que Faye no alcanzó de milagro, o dos intentos seguidos desde la frontal del área de Pablo Sáenz, muy activo en los primeros minutos.

En esa alternancia y juego disperso de la primera parte, el Córdoba no supo pescar, principalmente por la falta de inspiración de sus hombres de ataque. Antes de la media hora de juego, Carracedo sorteó a su par y finalizó jugada con un disparo alto. Poco después, Simo encontró entre líneas a Casas pero el rambleño no dirigió entre los tres palos su remate.

Ya camino del descanso, y tras otros diez minutos de inoperancia de ambos equipos, Kuki Zalazar encontró a Carracedo tras robar el balón en campo rival, pero el remate del extremo volvió a irse alto. Una primera parte que no quedará en el recuerdo, precisamente.

El duelo pareció cambiar en el arranque del segundo acto, en el que el Córdoba CF mostró un brío hasta ese momento desconocido. Casas se plantó ante Pol Tristán tras un pase en largo de Lapeña pero no controló el balón y, poco después, un zurdazo de Kuki Zalazar tras una combinación entre Carracedo y Simo no se coló en la portería de milagro.

Tres mazazos sin reacción

Parecía reaccionar el Córdoba en busca de la victoria, pero un chispazo de calidad del Recreativo Granada cambió las cosas. Pasada la hora de juego, Pablo Sáenz recibió escorado a la izquierda y se aprovechó de la pasividad defensiva de Calderón y Simo para batir a Carlos Marín con un potente y ajustado zurdazo.

Ese tanto descompuso por completo a los blanquiverdes que, lejos de reaccionar, bajaron los brazos de manera clara. Ni siquiera los cambios de Iván Ania, rehaciendo su once inicial más habitual tras sus extrañas rotaciones, reactivaron a su equipo. La cosa fue a peor cuando Rodelas encontró todo el carril derecho de la zaga blanquiverde para alcanzar el área y poner un pase medido que Faye empujó a la red. Ahí no quedó la cosa, pues ya en el tiempo de descuento, con la derrota asumida, el Córdoba CF completó su particular sainete concediendo un tercer gol, el de Lassina, con una pasividad defensiva de sus centrales que terminó por indignar a los cordobesistas presentes en Granada.

Lejos de la mínima tensión competitiva que se exige en Primera Federación y con una actitud sobre el campo que más de un jugador debería hacerse mirar, el Córdoba CF encajó una derrota que le saca los colores y que puede levantar dudas en el momento menos indicado para ello. Toca espabilar y dejar en anécdota el papelón de Los Cármenes.