Córdoba CF - Algeciras CF: Un mero trámite antes del 'play off'

El Córdoba CF pone el punto y final a la fase regular en el Grupo 2 de Primera RFEF con un encuentro que será un mero trámite ante un Algeciras salvado y sin nada en juego tras conseguir su permanencia en la categoría. Los blanquiverdes, tras certificar su segunda plaza con el empate en Can Misses ante el Ibiza, buscará un triunfo para llegar con las mejores sensaciones posibles a las eliminatorias de ascenso.

Con la mente puesta en el play off y en el posible rival (Celta Fortuna, Ponferradina o Cultural Leonesa son las opciones) que le toque en la primera batalla hacia el objetivo de retornar al fútbol profesional, el Córdoba CF se marchó el pasado miércoles de concentración a Montecastillo para hacer grupo antes del momento clave de la temporada. Además, también sirvió para alejarse del ruido y del ambiente de la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

Tras certificar de forma matemática la segunda posición, el Córdoba CF espera cerrar la liga regular con una victoria que le impulse de cara a las eliminatorias de ascenso. Para ello, los blanquiverdes deben hacer frente a un Algeciras que sueña con dar la sorpresa en El Arcángel, donde los de Iván Ania acumulan 38 puntos en lo que va de temporada.

Sin la tensión de la necesidad de jugar todo a una carta, el Córdoba quiere pasar rápido este mero trámite para pensar en el play off. Eso sí, Iván Ania no quiere que los suyos se dejen llevar. El técnico de Oviedo dejó claro que su equipo va a por un triunfo que les pueda dar más moral de cara a lo importante. Por ello, los cordobesistas buscarán la victoria para acabar la fase regular con 77 puntos, una cifra sobresaliente y de ascenso directo si no se hubieran encontrado en el mismo grupo con un brillante Castellón.

Con Calderón y Martínez lesionados y Carracedo sancionado, Iván Ania debe evitar también la presencia de los tres apercibidos de sanción (Carlos Marín, Toril y Kuki Zalazar) para evitar así males mayores de cara al comienzo del play off. Además, es el momento perfecto para dar descanso a jugadores con más partidos acumulados en lo que va de campaña. Ante este panorama, es el día perfecto para jugadores como Lluís Tarrés, Carlos García, Mati Barboza, Recio o Álvaro Leiva y otros con nombre propio como Kike Márquez, Simo, Casas, Álex Sala o Iván Rodríguez. Eso sí, la última decisión la tiene el preparador de Oviedo, que sea el que valore las necesidades pertinentes.

Enfrente estará un Algeciras con los deberes principalmente cumplidos. Con la permanencia atada, los albirrojos, que solo ganaron en una ocasión en El Arcángel, han ido de más a menos a lo largo de este curso. Eso sí, los algeciristas son uno de los siete equipos que han conseguido ganar al Córdoba CF en esta temporada. Fue en el duelo de la primera vuelta cuando se impusieron por 1-0 en el Nuevo Mirador, un motivo extra para que los de Iván Ania busquen remarcar el cierre de la mejor manera posible.

Con el cierre de la Feria de Nuestra Señora de la Salud previsto para este mismo sábado, El Arcángel no vivirá una de sus mejores tardes pese a la campaña que realizó el Córdoba CF, con el fin de que el coliseo ribereño no presente una de sus peores entradas de la temporada antes de arrancar las eliminatorias de ascenso.