Córdoba CF - Algeciras CF: Horario y dónde ver el partido por televisión

El Córdoba CF busca cerrar este sábado de la mejor forma posible la fase regular en el Grupo 2 de Primera RFEF. Sin nada en juego y con la segunda plaza ya asegurada, los blanquiverdes se cruzan con un Algeciras que fue de más a menos a lo largo de este curso. Con la permanencia atada, los algeciristas visitan El Arcángel con la idea de darse una alegría para finalizar la campaña.

Con la mente puesta en el play off, el Córdoba CF se fue de concentración a Montecastillo para alejarse de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. El empate sumado el pasado sábado en Can Misses ante el Ibiza era el que necesitaba para no jugarse nada en este último duelo liguero, en el que Iván Ania debe dar descanso a los más habituales.

Con Calderón y Martínez lesionados, el de Oviedo tiene también la ausencia del sancionado Carracedo. Además, no arriesgará con los apercibidos, ya que Carlos Marín, Toril y Kuki Zalazar se perderán el duelo de ida de la primera eliminatoria de ascenso si viesen una amarilla en este último choque de la fase regular en el Grupo 2 de Primera RFEF.

Enfrente estará un Algeciras que consiguió vencer a los blanquiverdes en el duelo de la primera vuelta en el Nuevo Mirador. No obstante, los algecireños fueron de más a menos a lo largo de una campaña en la que certificaron su permanencia. Tras empatar el pasado sábado ante el líder, el Castellón, ahora buscan una alegría en El Arcángel para poner la guinda a este ejercicio.

Horario

El partido entre el Córdoba CF y el Algeciras está previsto para este sábado 25 de mayo a las 19:00 en el Estadio de El Arcángel. La Real Federación Española de Fútbol impuso a los clubes que esta última jornada de competición en el Grupo 2 de Primera RFEF tuviese horario unificado.

Televisión

El encuentro entre el conjunto cordobesista y el cuadro algecirista se podrá seguir a través de FEF TV, la plataforma digital que se hizo con los derechos de la Primera Federación el pasado verano.

De todo lo que suceda en el Córdoba CF - Algeciras CF tendrán información al instante y un amplio análisis pospartido en nuestra página web: www.eldiadecordoba.es.