Los sones flamencos brillan en una Noche Blanca y mágica en Córdoba

El tiempo acompaña y la gente se apelotona para intentar coger el mejor sitio en Las Tendillas. Las cuerdas de una guitarra y el sonido seco de un quejío avivan el ambiente casi de repente, como si cientos de personas no lo estuvieran esperando. Es puntual, se oye bulla y no cabe un alfiler en la plaza. Es la Noche Blanca del Flamenco, los 15 años de la cita, y la abre José Mercé cuando ya ha caído la noche en Córdoba.

Los sones flamencos brillan en una noche -y madrugada- llena de magia, la única del año en la ciudad en la que los cordobeses se echan a la calle en masa para disfrutar del arte jondo en los entornos más emblemáticos del Casco Histórico de manera gratuita. Flamenco y arte para todos, aunque los enclaves se vuelvan casi imposibles de transitar y hagan que, para algunos, se empañe un poco la noche. Aún así se escucha, se siente y se ve. También se bebe, se come, y se disfruta con amigos, familia y extraños que se vuelven colegas en minutos y van de una plaza a otra en busca del siguiente artista.

Es la cuarta vez que José Mercé se presenta en la Noche Blanca del Flamenco. Vino en 2009 y repitió en 2014 y 2018. La de este año es especial porque es la primera vez que abre la cita, toda una noche en vela y bajo las estrellas para vibrar con el cante y el baile de los más reconocidos de la escena flamenca.

Las Tendillas entra en ebullición cuando el cantaor jerezano dirige sus primeras palabras al público: "Que no se le olvide a nadie que el flamenco es nuestra marca España y nuestra música", expresa antes de entonar, por malagueñas, Por buscar la flor que amaba, pieza con la que abrió su concierto y la noche entera. Y como si de una clase se tratara, iba narrando los palos que iba cantando, sin dejar en ningún momento al público en soledad, llenando el espacio. Por soleá, por seguidilla y por fandanguillo, uno a uno los repasó a la luz de las estrellas y al calor de los cordobeses que lo arroparon.

José Mercé no desaprovechó ni un momento para reivindicar el arte flamenco. "Nuestra pureza, eso no se puede perder nunca", porque en el flamenco, y en la vida, "vamos a doler y a transmitir, que si el flamenco no se transmite no vale pa na". Desde el público no faltó quien respondiera, con cierto temor a que, con los tiempos que corren, se pierda la esencia flamenca: "Cuando se muera esto se muere Andalucía, se muere todo".

El cantaor jerezano, melena blanca, traje negro, y acompañado solo por la guitarra, se mostró a gusto, "con ganas" de estar de nuevo en Córdoba, en Las Tendillas, y de abrir esta Noche Blanca donde "es un verdadero placer estar".

Programación

Antes de acabar la actuación el cantaor jerezano José Mercé ya había ríos de gente intentando salir del enclave para ver al siguiente artista, como si de una ruta se tratara. Continúa Gerardo Núñez, guitarrista y compositor de flamenco también natural de Jerez de la Frontera en el idílico entorno del Patio de los Naranjos junto a la bailaora Carmen Cortés y un elenco de músicos.

Mientras eso ocurre, el toledano Israel Fernández actúa en la plaza de San Agustín. Una hora más tarde será el turno de la cordobesa Mercedes de Córdoba en la Calahorra. La Familia de Leyendas, compuesta por Fran Cortés Chiquetete, José Ortega Manzanita y Manuel de Angustias, rendirán homenaje a tres de los mejores artistas de la música nacional rememorando los éxitos de Bambino y de sus correspondientes padres ya fallecidos, Manzanita y Chiquetete en la plaza Conde de Priego.

Antonio Carmona, de los más esperados de la noche, hará suya la plaza de La Corredera y en el compás de San Francisco estará el virtuoso de la guitarra flamenca José Manuel Tudela y, tras él, el cantaor Pedro El Granaíno en San Agustín, La noche la cerrará Derby Motoreta's Burrito Kachimba con su espectáculo de fusión de rock, psicodelia y flamenco en los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos.