El Córdoba CF - Algeciras CF, en la pizarra de Andrés Armada

El Córdoba CF recibe este sábado al Algeciras en El Arcángel (19:00). Dos equipos que conoce muy bien Andrés Armada, que atendió a el Día para dar las claves del próximo compromiso liguero de los blanquiverdes. Además, esta cita será la que cierre la fase regular en el Grupo 2 de Primera RFEF para dos entidades en las que militó el delantero cordobés, que actualmente forma parte desde hace seis años de la Escuela de Fútbol Mirabueno.

Tras debutar en el Córdoba CF en el curso 99-00 en Segunda División, con el que anota cinco goles, Andrés Armada, con pasado también por equipos como el Cádiz, el Numancia de Soria, el Racing Portuense, el Alcalá, el Talavera o el Atlético Baleares, formó parte del Algeciras hasta en tres ocasiones, dos tras llegar cedido en el mercado invernal por la entidad soriana.

"Salí cedido dos veces al Algeciras. En el primero, salvamos la categoría in extremis en Écija, donde estaba Luna Eslava y donde tuve la fortuna de marcar, con la ayuda y colaboración de todos mis compañeros, los dos goles de esa salvación", recuerda Andrés Armada sobre su primera etapa en la entidad algecirista, en el curso 01-02.

Tras volver a Soria para pretemporada, Armada apuntó que "en diciembre salí de nuevo a Algeciras. Fuimos campeones de liga en Segunda B y subimos a Segunda". "Siempre recuerdo que después del Córdoba CF, Algeciras es donde más me he sentido querido y realizado", reconoció el delantero cordobés, ahora al mando de la Escuela de Fútbol Mirabueno en Córdoba.

Por otro lado, tras su etapa en el Cádiz y el duro calvario de una lesión, Armada regresó a Algeciras en la 05-06. "Era un equipo hecho de gente de la casa y lo pasamos mal con un encierro. Fue un año duro y sufrido. No pudo ser y descendimos", señaló Andrés Armada, que también estuvo en el Córdoba CF como técnico ayudante de Germán Crespo en su primer curso en la entidad cordobesista.

Sobre el compromiso de este sábado, Armada espera "un partido en el que ninguno de los dos equipos se juega nada entre comillas, pero el Algeciras busca terminar la temporada bien en un escenario de otra categoría y el Córdoba ya preparando el play off y buscando terminar bien ante su afición para que se coja ese empujoncito para que la gente vayamos confiados a El Arcángel al play off para conseguir el reto del ascenso".

En cuanto a la clave de este envite, Armada señaló que "el peso del partido lo llevará el Córdoba CF". "El Algeciras no tiene nada que perder y será un partido bonito de cara al espectador porque no se van a guardar nada", comentó. Además, añadió que "el Córdoba lo único que puede hacer es liberar a futbolistas con carga de partidos para llegar bien al play off".

Cuestionado por las virtudes del Córdoba CF, Armada expuso que tiene "muchas y por eso está ahí arriba". "Es un candidato muy serio a conseguir el ascenso de categoría", comentó el delantero cordobés, que cree que el mayor defecto de los blanquiverdes es que "no se lo crean en demasía, pero creo que eso el cuerpo técnico lo tiene muy trabajado".

"Muchas veces son tópicos, pero el propio rival del Córdoba es el mismo Córdoba. Cuando han bajado un poco el pistón, se ha notado que han bajado el nivel. El Córdoba, a su nivel, es capaz de ganar a cualquier equipo en este momento", expuso Andrés Armada sobre un conjunto blanquiverde que marcha segundo y ya piensa en las eliminatorias de ascenso.

En Algeciras se respira "fútbol por los cuatro costados"

Sobre el rival de este sábado, de más a menos a lo largo de la campaña, Armada comentó que "allí estaban muy ilusionados con este año y que hubiese sido al revés, el ir de menos a más y se hubiesen metido a última hora". "Es una ciudad que se respira fútbol por los cuatro costados y ha sido una pena. Afortunadamente han salvado la categoría y este año que viene intentarán afrontarlo con retos mayores", comentó el exdelantero albirrojo.

También explicó que el conjunto algecirista es "un equipo que es capaz de hacerte grandes partidos, pero que tiene altibajos". Además, añadió que "la regularidad dictamina sentencia y es lo que ha hecho que el Algeciras no esté más arriba este año".

Por otro lado, destacó Andrés Armada que "en el Algeciras su baluarte es su capitán, Iván Turrillo, que es el alma del equipo". "Cuando el capitán está bien, tira del carro de todo el grupo y eso se ha notado durante el año. Tiene ya una edad, pero ha demostrado la calidad que tiene como jugador".

El Córdoba CF destaca "por su bloque"

Por su parte, en el Córdoba Armada destaca "su bloque". "Nadie ha sobresalido más que nadie. Por momentos fue Albarrán, Carracedo, los delanteros y ahora Kuki está en un gran momento y en esos metros finales nos puede dar mucho en el play off". "Tiene mucha calidad, pero el bloque ha hecho que esté arriba como segundo clasificado", señaló antes del envite de este sábado entre dos de sus exequipos.