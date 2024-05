Una okupa de lujo con ayuda de 1.500 euros en un chalé de Menorca: "Me lo merezco"

Una okupa de lujo se ha hecho famosa este viernes en todo el país, causando una cascada de reacciones. María Iguazo ha okupado un chalé de lujo en Menorca y ha alardeado de ello en un vídeo subido a su estado de WhatsApp que se ha hecho difundido después por redes. "Ni Beyoncé", dice en el audiovisual donde se ve entrando a la vivienda, ubicada en la urbanización Coves Noves a 200 metros de la playa, y mostrando lo que tiene "a estrenar" porque "me lo merezco". La vivienda tiene cuatro habitaciones, tres baños, piscina y vistas al mar.

Asegura que ha pagado a "un muchacho marroquí" para entrar en la vivienda con las llaves "no lo he abierto, lo he averiguado y he abierto con nuestras llaves". La okupa estaría pagando incluso un alquiler a esa persona, a la que aparte del dinero de entrada abona 400 euros cada mes. La mujer tiene cinco hijos y afirma que "lo poquito que tengo es para darle de comer a mis hijos", aunque su marido trabaja como jardinero y ella cobra 1.500 euros por el Ingreso Mínimo Vital.

María vivía en otra zona de Menorca pero "había mucho conflicto, gente problemática y mis hijos estaban viendo cosas que no tenían que ver y por eso nos hemos metido aquí", ha explicado en el programa de Ana Rosa, trasmitido en Telecinco. En esa otra zona donde vivía también había okupas: "eso es lo de menos, me da igual vivir con okupas".

"Yo no tengo para pagar alquiler en Menorca porque piden por una habitación mil euros", así es como justifica el haber entrado al chalé, valorado en más de 700.000 euros. No obstante, en las mismas declaraciones se retracta y afirma que "yo no me niego a pagar alquiler si me hacen un contrato, pero no puedo vivir con personas conflictivas". Pide "un alquiler barato que pueda pagar con mis hijos, en una zona donde estén tranquilos".

Ha estrenado los muebles de la casa, que tiene piscina y la ha mostrado en cámara: "la piscina no es mía, pero la tenemos también", dice entre risas. "Mi alegría es porque hemos pasado mucho con mis niños", se justifica: "tengo que pensar que estén mis hijos bien". "Yo soy una okupa de categoría", le responde a Ana Rosa, que tras hablar con ella ha mostrado su indignación por la okupación: "todo el mundo tiene derecho a vivir en una casa digna, pero suya".

Los propietarios del inmueble "no se han puesto en contacto con nosotros" y, según expresa, si lo hiciesen "yo se la pagaba encantada" porque "estas casas llevan diez años aquí cerradas y no cuestan 700.000 euros".

Al lado de la casa está aparcado un BMW "de los vecinos de al lado", afirma, y agrega que "yo digo que es mío", entre risas: "no me molesta que aparque aquí, más lujo todavía". "Aquí hay mucho Georgina y Cristiano Ronaldo", expresa. La Guardia Civil ha estado en el inmueble después de recibir una denuncia de la propiedad.