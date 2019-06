Se acabó lo que se daba. El Córdoba CF pone este sábado punto y final a la temporada, y a una etapa de 12 años en el fútbol profesional, en La Coruña ante un Deportivo (Riazor, 20:30) que defiende su plaza en la zona de play off de ascenso. El conjunto gallego depende de sí mismo y la victoria lo mete de lleno en la postemporada, dejando fuera a un Cádiz y un Oviedo que confían su suerte en un favor blanquiverde.

Y ahí está la gran duda del partido: ¿qué cara ofrecerá el CCF en el día de su adiós? ¿Será la combativa que empujó a Segunda B al Rayo Majadahonda hace dos semanas o la contemplativa de la mayor parte del segundo tramo del campeonato? ¿Imperarán las ganas de coger las vacaciones o el impulso para no ser el último de la fila? Las incógnitas tardarán en resolverse, aunque menos que el viaje que los profesionales cordobesistas –los que lo han demostrado hasta el final, sin borrarse de sus obligaciones– tuvieron que hacer frente en autocar para plantarse en tierras gallegas tras la negativa de la entidad a que viajaran por su cuenta, lógicamente en avión.

De momento, Rafa Navarro confía en los 15 futbolistas del primer equipo y los tres hombres del filial que le vienen respondiendo para bajar el telón dando la mejor imagen posible. Entre ellos no están ni Jaime Romero, al que como cabía esperar le sobrevinieron unas molestias esta última semana, ni Kevin Bautista, ya de vacaciones por dos actos de indisciplina consecutivos que provocaron alguna crítica al técnico el pasado fin de semana y que ahora que todo se ha destapado merecen las disculpas.

Martí no se fía: "Mis jugadores saben que la dificultad del partido va a ser enorme"

Con esos mimbres, que viene a ser el bloque con el que Navarro ha contado en las últimas jornadas, el once que salte al verde de Riazor debería ser continuista. Hay dudas sobre si como en las últimas salidas repetirá Loureiro en el lateral zurdo, a pierna cambiada, en lugar de Menéndez, o si jugarán juntos de salida Andrés Martín y Piovaccari o cuál de ellos queda como referencia única. Pero por lo demás no tendría que haber grandes novedades, que solo se esperan en la actitud y ganas de agradar en una despedida colectiva.

Porque más allá del adiós al fútbol profesional del Córdoba, este partido también será el último para muchos de los integrantes de la plantilla blanquiverde. Algunos ya optaron por despedirse fuera del verde y otros tendrán la oportunidad de hacerlo sobre el terreno de juego, como corresponde. El futuro nadie sabe aún qué deparará y a pesar de que algunos tienen vinculación con el club y otros entran en los planes para Segunda B, lo mejor es tomarse la cita de Riazor como un adiós... que quizás se pueda convertir en un hasta luego.

Entre la desgana y la obligación

Eso mismo es lo que quiere hacer el Deportivo, pues de mantener su billete para el play off jugará de nuevo ante su público entre semana, toda vez que ya no puede obtener la ventaja de campo. A lo más que pueden aspirar los gallegos, ahora mismo sextos y bajo la amenaza del Cádiz y el Oviedo, es a ganar una posición al Mallorca, que debería perder en Extremadura, lo que le llevaría a jugar el jueves en lugar del miércoles. Sin embargo, eso es secundario; lo vital es ganar para no depender de lo que hagan el Cádiz en Gijón y el Oviedo en Pamplona, y garantizarse estar en la pelea por el ascenso a Primera División.

Martí, de partida, ha optado por esconder sus planes convocando a los 25 jugadores de la plantilla. Su primera elección será entre tirar de Pablo Marí, apercibido de sanción, o cerrar la zaga con Somma; en segundo lugar, si contar con el goleador Quique, recién salido de una lesión, o seguir con Carlos Fernández de referencia. Dudas con vistas a futuros compromisos que desde hace tiempo no preocupan lo más mínimo a un Córdoba que este sábado dice adiós, de manera triste, a la temporada.