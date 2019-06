Rafa Navarro ha sido muy claro en la rueda de prensa previa al choque ante el Deportivo de la Coruña. "Están los que quieren estar, alguno va con molestias, pero tienes que hacer una lista de los que realmente quieren estar. Algunos están lesionados, pero algunos según los partes médicos no tienen grandes lesiones. Yo convoco a los que quieren estar", ha asegurado el técnico blanquiverde, visiblemente enfadado por la actitud de algunos de sus jugadores.

Navarro también se ha referido al acto de indisciplina de Kevin Bautista, que le acarreó llevarse muchos palos por no alinearlo ante Osasuna. "Palos me han dado desde que llegué, no sé si porque soy cordobés", lamentó el técnico.

Sobre Kevin, Navarro explicó que "ha hecho un acto de indisciplina". "No se pueden permitir ciertas situaciones. Se le han dado vacaciones para que piense, es un buen jugador, con futuro, pero tiene que ser profesional y en estos momentos no lo ha sido", ha expuesto el técnico, que también le ha querido dar la oportunidad de rectificar porque "es un buen jugador, con condiciones y recuperable".