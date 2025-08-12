El Icomos y el Cabildo ya hablaron de trasladar los materiales y maquinaria de limpieza fuera de la Mezquita de Córdoba

El presidente del Comité Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), órgano asesor de la Unesco, Juan Carlos Molina, ha afirmado este martes que durante su última visita a la Mezquita-Catedral, la pasada primavera, ya habló con el Cabildo de la necesidad de trasladar al exterior del monumento los productos y la maquinaria de limpieza que se almacenaban en el interior el primer templo de la Diócesis. "Ese tema lo estuvimos comentando en la última visita, y nos consta que estaban detrás de tener ese espacio, y me comentaron que ya lo tenían. Les ha pillado el incendio por poco", ha explicado.

Molina ha visitado este martes la zona de la Mezquita-Catedral en la que el pasado viernes se declaró un incendio en una de sus capillas, donde se almacenaba material y maquinaria de limpieza, para comprobar los daños. Lo he hecho junto al deán presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, al arquitecto conservador de la Mezquita Catedral, Gabriel Rebollo, y algunos técnicos, también de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

El Icomos es una organización internacional no gubernamental asociada con la Unesco que se dedica a promover la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural. Sus trabajos se basan en los principios consagrados en la Carta Internacional de 1964 sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios, denominada Carta de Venecia. La Mezquita-Catedral fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984 por la Unesco. El 28 de enero de 2025 Icomos España aprobó la incorporación al mismo del Cabildo Catedralicio como miembro institucional para colaborar en iniciativas conjuntas que redunden en la conservación de la Mezquita-Catedral.

El presidente del Icomos España, quien ha destacado que lo principal es que no ha habido que lamentar ninguna desgracia humana, ha defendido también la gestión que realiza el Cabildo de la Mezquita-Catedral y la que realiza también de la catástrofe. Asimismo ha destacado la "transparencia" del organismo gestor del monumento. "Desde el primer momento, tengo que decir que el Cabildo de Córdoba, con nosotros, ha sido un órgano muy transparente, no han brindado y no han dado toda la documentación y toda la información que hemos requerido", ha subrayado.

"Me lo han explicado todo y nuestra organización emitirá el informe correspondiente a la institución, en este caso, a nivel internacional, elevándolo a la Unesco. Lo haremos cuando tengamos toda la documentación que se está elaborando, tanto por la Policía Científica como por otros técnicos de evaluación de restauración, los arquitectos de aquí, las agentes de mantenimiento, etcétera", ha añadido.

"Se ha trabajado bastante bien en la salvaguarda del edificio"

Asimismo, ha apuntado que "me da lástima lo que ha sucedido" en un edificio que, "gracias a Dios", tiene unos protocolos establecidos para cuando ocurren esta serie de cosas y que, "por las primeras impresiones que tenemos, se han trabajado bastante bien en la salvaguarda del edificio". En este sentido, ha destacado el Plan de Autoprotección de la Mezquita-Catedral, "que está bastante bien hecho, lo único es que vamos es a darle una vueltecilla en la identificación de lo que son las amenazas, que pueden ser, tanto naturales, como antrópicas, y en este caso, en el del incendio, ha sido una antrópica".

Molina ha recordado que el Icomos y el Cabildo pusieron en marcha el pasado mes de septiembre una Mesa de Trabajo a petición de la Plataforma Mezquita-Catedral y que es en esa Mesa de Trabajo en la que se están abordando junto con el organismo gestor del monumento todas las consecuencias del reciente incendio. "En el Cabildo también son conocedores, y cada día más, porque tienen un equipo de técnicos bastante competentes, a la hora de identificar la vulnerabilidad del edificio, de manera que, identificando lo que son las amenazas y la vulnerabilidad, se pueden identificar los riesgos, y en función de los riesgos se pueden tomar las medidas de prevención, y ahí es donde estamos en la Mesa de trabajo", ha recalcado. "También hoy hemos tratado lo que llamamos nosotros el Arca de Noé, es decir, los espacios seguros cuando hay que trasladar obras de arte, que también está previsto en el Plan de Salvaguarda de la Mezquita-Catedral", ha añadido.

Ejemplo para otros monumentos

También ha insistido en que "nosotros aquí lo que hemos venido es a ayudar y a identificar lo que ha ocurrido y esto debe servir de ejemplo, de alguna manera, para otros monumentos y otras edificaciones o otras instituciones que deben velar por la prevención de este tipo de catástrofes". Y ha desechado que el fuego se haya provocado por "errores". "Yo no hablaría de errores como tales, no emplearía esa palabra. Ha habido una amenaza, ha habido un riesgo y ha habido unas consecuencias", ha defendido.

El presidente de Icomos España ha querido insistir en "el gran equipo profesional" con el que cuenta el Cabildo en el monumento. Y ha destacado que en la zona afectada de la Mezquita-Catedral ya se está ejecutando, junto con la retirada de escombros, la primera actuación de emergencia, que consiste en cubrir las zonas de la cubierta que colapsaron por las llamas -la del techo de la capilla de la Encarnación- para evitar daños por lluvia, mientras se elabora y ejecuta la restauración ya anunciada. Una restauración que la Junta de Andalucía ha cuantificado en un millón de euros y que ejecutará el Cabildo con fondos propios de contingencia.