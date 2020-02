Los focos estaban preparados para alumbrar a otro lugar, pero Iván Navarro se presentó en sociedad en El Arcángel con una actuación sobresaliente. Su ingreso en el terreno de juego, tras el descanso, cambió por completo la cara a un Córdoba CF que en el primer tiempo estuvo perdido, superado por un Sevilla Atlético que refrendó su mejor fase en el marcador con el autogol de Xavi Molina. Con el descaro del ex del Betis, a buen seguro con ese extra de motivación, y unos ajustes colectivos, la mejora de los blanquiverdes, pese a verse en inferioridad numérica, permitió sumar la tercera victoria consecutiva con los tantos de Álex Robles, también en propia puerta, y el extremo del filial, y lo que es más importante, escalar a la tercera posición de la clasificación.

Desde el mismo pitido inicial, todos los presentes en El Arcángel pudieron percatarse de que vencer al filial de Nervión no iba a ser una tarea sencilla. Y no sólo por los problemas que las bajas podrían crear al conjunto blanquiverde, sino por el saber hacer de un equipo que, pese a su juventud, tiene el gen de la competitividad interiorizado. De hecho, dentro de la pausa y la falta de ritmo del arranque, los visitantes pronto dieron la sensación de estar más cómodos, más hechos al guion de la batalla.

La calidad del Sevilla Atlético, sin miedo a combinar por abajo, con el descaro que da la juventud, le hizo protagonizar los primeros acercamientos. La movilidad de Pejiño en esa posición de falso nueve, y las apariciones por dentro de Mena y el imberbe Carlos Álvarez, creaban una superioridad que moría antes de inquietar siquiera a Becerra. Sin embargo, eso ya fue muestra suficiente de la madurez adquirida por este cuadro rojiblanco a más conforme avanza la competición.

¿Y el Córdoba? Pues en los vestuarios todavía. Otra vez sin intensidad ni capacidad para imprimir un mayor ritmo en la circulación, a pesar de las caídas interiores de Miguel de las Cuevas para dejar el costado a Jesús Álvaro y buscar más toque por dentro, los locales sólo dieron muestras de estar en el verde con la efervescencia de Piovaccari. Un pase interior de Fidel Escobar, fuera de la cueva, que no cazó el italiano, y una pelea con Berrocal que le permitió buscar con la zurda el ángulo (sin éxito) fueron las únicas apariciones ofensivas de los cordobesistas en la primera media hora.

Porque sólo con intentar mantener la calma no basta cuando enfrente hay un rival ordenado y claro de ideas. Y, por si fuera poco, con calidad en los metros finales. Como la que demostró Lara para alcanzar la línea de fondo superando en velocidad a Álvaro para poner un pase atrás que empujó a la red Xavi Molina en su intento de evitar el remate de Carlos Álvarez. El 0-1 dejó tocado al equipo de Agné, que no tardó en mandar a calentar a José Antonio González, Vera e Iván Navarro.

Momentos de dudas tras el 0-1

Pero mientras los suplentes ocupaban la banda, Pejiño y Álvarez, en una rápida transición en la que dejaron con el molde a Fidel Escobar, estuvieron a punto de hacer más grande la herida. Situación que no gustó un pelo al público de El Arcángel, que empezó a mostrar su descontento con los suyos, especialmente con Jesús Álvaro, una vez más. Fue el señalado dentro de una actuación paupérrima en general, con innumerables pérdidas en situaciones no del todo comprometidas, sin claridad para asustar y sin la más mínima oportunidad para mandar sobre el terreno de juego.

Aunque el dedo acusador de Agné se dirigió en el descanso a Chus Herrero. El técnico tiró de Iván Navarro para disponer un 4-4-2 en rombo, con el jugador del filial situándose cerca de Piovaccari. Y ese simple movimiento ya metió una marcha más al Córdoba, que no tardó ni un minuto en pisar el área como no lo había hecho en todo el primer periodo; Xavi Molina, ahora como central, buscó las espaldas a los centrales, pero el recién incorporado no supo conectar bien de primeras y tiró fuera.

El esperado paso al frente de los blanquiverdes por fin estaba en marcha. Y tomó más fuerza con un cabezazo picado de Piovaccari tras un córner que el bujalanceño Alfonso abortó con una estirada felina. Un nuevo acercamiento, con intento final desviado de Flores, rubricó una buena puesta en escena local que no dio para obtener el premio del empate… y que casi cuesta un nuevo tanto tras una pérdida de Miguel de las Cuevas en la salida que Pejiño no supo culminar con acierto al plantarse ante Becerra.

Ya para entonces el filial sevillista se había levantado otra vez, exprimiendo todas las alternativas que ofrece ese otro fútbol que en Nervión aprenden desde niños. Aunque eso no frenó las ganas del CCF, con un plus más tras la entrada de Moutinho -entró en la lista, lo que no pudo hacer Jordi Tur-, pero con dificultad para completar sus aproximaciones en ocasiones reales. El pase de la muerte de Iván Navarro no encontró rematador, como otro envío al corazón del área de Robles y un balón interior de Flores al que no supo dar continuidad Jesús Álvaro.

Reacción con premio... y un susto final

Fue prácticamente la última acción del zurdo en el partido, porque poco después tuvo que dejar su sitio al canterano Llamas, que debutó de urgencia por la roja, rigurosa, a Becerra por cortar fuera del área una carrera de Lara que se dirigía al córner. Con todo cuesta arriba, Agné se la jugó con una línea de tres atrás y, sin que tuviera influencia real, pronto encontró la recompensa del empate, tras un córner de Miguel de las Cuevas que Álex Robles cabeceó hacia su arco. Los sevillistas protestaron una posible falta con furia y el árbitro lo castigó con la expulsión del técnico.

El choque entró entonces en ebullición, con El Arcángel queriendo tomar su cuota de protagonismo, lo que por momentos descentró a los visitantes. Imanol García, llegando al área por sorpresa, avisó con un testarazo excesivamente cruzado y, acto seguido, Iván Navarro confirmó la remontada con un remate en escorzo en el área pequeña para penalizar el despeje corto de Alfonso tras el disparo de Moutinho.

La celebración fue por todo lo alto, y no era para menos, tras lo sufrido. Tanto que Agné vio la roja en plena fiesta, teniendo que ser retirado por el túnel de vestuarios para evitar una trifulca. Quedaba ahora defender el botín conseguido. El CCF intentó hacerlo a través de la posesión, si bien el ímpetu sevillista le empujó hacia su portería, donde apareció Llamas para poner el broche de oro con un paradón a libre directo de Mena ya en el alargue. La tercera seguida trae el tercer puesto, y que esto no pare...

Ficha técnica

2 - Córdoba CF: Isaac Becerra; Iván Robles, Fidel Escobar, Chus Herrero (Iván Navarro, 46'), Jesús Álvaro (Llamas, 71'); Xavi Molina, Imanol García; Fran Gómez (Moutinho, 60'), Javi Flores, De las Cuevas; y Piovaccari.

1 - Sevilla Atlético: Alfonso; Álex Robles, Kibamba, Berrocal, Javi Vázquez; Pedro Ortiz, Juanpe (Diabate, 79'); Lara, Carlos Álvarez (Johansson, 67'), Mena; y Pejiño (Isaac 76').

Goles: 0-1 (29') Xavi Molina, en propia puerta. 1-1 (75') Álex Robles, en propia puerta. 2-1 (87') Iván Navarro.

Árbitro: Madrid Martínez (murciano). Expulsó con roja directa al blanquiverde Isaac Becerra (69'), al técnico sevillista, Paco Gallardo (75'), y a su homólogo cordobesista, Raúl Agné (88'). Amonestó a Piovaccari (33'), Álex Robles (43'), Javi Flores (58') y Pedro Ortiz (83').

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 25 en el Grupo IV de Segunda División B disputado en El Arcángel ante 9.848 espectadores.