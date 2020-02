Radiante, pese a su expulsión, por los tres puntos conseguidos ante el Sevilla Atlético, Raúl Agné señaló tras el duelo frente al filial sevillista que sigue creyendo en su equipo, por lo demostrado en un partido de locos.

"Hasta el gol de ellos, no estaba pasando nada. Hemos tenido una de Piovaccari y luego llega el regalo del gol de ellos. Luego nos han dominado hasta el final de la primera parte", reconoció Agné, que de la segunda opinó que "ha sido nuestra, tanto con 11 como con 10". "Hemos puesto corazón y calidad, Iván nos ha dado mucho. La victoria nos refuerza mucho, ante un rival que ha intentado jugar como adultos pero, lo siento mucho, les hemos dado su merecido", apostilló el aragonés.

Cuestionado por su expulsión, Agné explicó que "si tocan a los míos, eso no y que los insulten, tampoco. Me he ido para ellos. He visto que se encaraban con Fidel y les he dicho que no les dijeran nada. No he hecho nada, solo defender a los míos y lo haría otra vez. Se merecen eso y más".

Agné prefirió quedarse con que "este partido dice mucho de lo que somos y lo que es este grupo", porque "cuando todo parecía ponerse peor, el equipo ha seguido creyendo, no hemos querido mover piezas y nos ha salido bien la jugada". "Lo hemos intentado hasta el final y nuestra gente nos ha empujado mucho. Victorias así hacía muchos años que no lograba y es algo más que tres puntos", aseguró.

Sobre el héroe del triunfo, Iván Navarro, el técnico del CCF apuntó que "es un revulsivo bueno. Nos ha dado profundidad y calidad, además del gol de la victoria. Le conocemos porque entrena con nosotros. El plan era ese, desgastarles y en la segunda parte buscarle, nos ha dado mucho".

Además, también tuvo tiempo para elogiar a Llamas. "Ha hecho una Llamadarada. Llamas para mucho, es un porterazo", bromeó Agné, para añadir que "el problema lo tiene en el pie, que no chuta bien, pero los porteros están para parar y ha hecho la mejor del partido, que nos ha valido para ganar los tres puntos".

Además, respecto a la expulsión de Isaac Becerra, indicó que "cuando he visto que salía tenía claro que no llegaba, pero tampoco podía parar ya", a lo que añadió que "el balón iba en trayectoria del córner", por lo que intentarán "verla en imágenes y si se puede reclamar, pues se reclamará".

Más allá de acciones puntuales, Agné aseguró que "estamos muy bien, porque más allá de jugar peor o mejor, quiero competir al máximo y lo estamos haciendo. Hoy era el día para levantar este partido a la heroica como lo hemos hecho. Tres de tres y esperemos sumar la semana que viene". Pero lo que quiso señalar el técnico fue el espíritu de los suyos: "No me canso de decir que creo en este equipo, porque con las bajas, con cómo se ha dado, lo hemos sacado adelante".