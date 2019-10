Raúl Agné avisa que "sería Dios si el domingo se ve el Córdoba CF que quiero"

El tiempo apremia en el Córdoba CF, que el domingo regresa a El Arcángel para recibir al segundo clasificado del Grupo IV de Segunda División B, el San Fernando (17:00) con el reto de reconducir su marcha. Será en el estreno de Raúl Agné en el banquillo, un técnico que alcanzará la cita con apenas cuatro entrenamientos y tres días de trabajo que harán "muy difícil" que se vea el equipo que él quiere, aunque al menos espera que ya se reflejen sus "intenciones".

"Sería Dios si el domingo se ve el Córdoba que quiero", ha espetado el aragonés, recordando a continuación la similitud de este momento con otros vividos en otras etapas de su carrera. "Siempre me pasa igual, que me toca un equipo de arriba, con limitaciones de la plantilla, con bajas importantes... Somos conscientes de que el rival es duro, pero es el que toca", se ha resignado el nuevo técnico blanquiverde.

El objetivo primordial de Agné ahora mismo es que los jugadores del CCF cojan "hábitos de juego, que es lo que genera una señal de identidad. Me gusta que los pases sean hacia adelante y no atrás, que miremos portería. No creo en la táctica, pero desde los hábitos se tiene intenciones en el juego". Como primer paso, el de Mequinenza está centrado en "darles seguridad con dos argumentos ofensivos y dos defensivos".

A la espera del último entrenamiento, este sábado, que perfile aún más la idea de su primer once, el nuevo entrenador cordobesista apuesta por sacar "el máximo rendimiento de todos los jugadores sin perder el equilibrio; hay que ponerlos donde rinden más". Y ha dibujado un primer boceto de lo que para él es el fútbol: "Pienso que si los delanteros no tocan la pelota, es que no juegas bien. Hay que jugar para ellos, hacerles llegar balones en las mejores condiciones y que entren en juego, porque será bueno estar en campo contrario y no en el propio".

El propósito de hacer un CCF "reconocible"

De cara a su estreno ante el San Fernando, Raúl Agné pretende estar "más pendiente" de su equipo que de un rival que "si está ahí es por algo", y que tiene "peligro con el potencial de ataque que tiene; es un equipo vertical, dinámico, con jugadores que por sí solos pueden generar mucho peligro como Pedro Ríos, Francis Ferrón, Omar u Hugo". Ante ello, su intención es "hacer el mejor equipo que podamos", con el propósito de "ganar, guardarlo y estar ahí hasta el final".

Por último, el aragonés ha dejado clara su voluntad de contar con el apoyo de la grada, pues "la afición es muy importante, aunque tenemos que darle también nosotros". "Si me dejaran, jugaría siempre en casa. Es de género idiota pensar que te va a ir mejor fuera que en casa. He jugado mucho aquí y cuando arrean, arrean", ha finalizado un técnico que tiene el reto de hacer del Córdoba, como con el resto de sus equipos, que sea "reconocible, con sus matices fuera y en casa".