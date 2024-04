'Ecologías de la paz': la nueva exposición de Thyssen-Bornemisza en Córdoba reflexiona sobre los conflictos mundiales

"En medio de la pérdida, el duelo y los estragos de la guerra, el anhelo de paz es cada vez más urgente. Y, sin embargo, la paz, que una vez fue faro de esperanza junto con la libertad, la soberanía y la democracia, se encuentra ahora atrapada en una red de ideas controvertidas y demandas polarizantes". Bajo esa premisa, la Fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporany (TBA21) ha inaugurado este viernes Ecologías de la paz, su nueva exposición en el Centro de Creación Contemporánea (C3A) de Córdoba.

Comisariada por Daniela Zyman, directora artística de TBA21, la exposición -la tercera y última del convenio- se podrá visitar desde este viernes, 26 de abril, y hasta el 30 de marzo del año que viene, con más de 50 obras, seis encargos, y un amplio programa de actividades paralelas, conservatorios, talleres y presentaciones. La muestra, tal y como se ha presentado, "propone espacios de diálogo y justicia social en un contexto mundial marcado por guerras y conflictos de vastas dimensiones".

A la presentación ha asistido Francesca Thyssen-Bornemisza, el secretario general para la Cultura de la Junta de Andalucía, José Vélez, la concejala de Cultura, Isabel Albás, y la comisaria de la exposición, Daniela Zyman. La muestra reúne más de 50 obras de artistas nacionales e internacionales procedentes de la Colección TBA21 en torno a "nuevas ideas para ensayar caminos hacia la reparación así como a evidencias, historias y recuerdos de escenarios de traumas y conflictos".

Ecologías de la paz profundiza en la prolongada intervención militar en Ucrania, "explora las secuelas perdurables del colonialismo, el racismo y el sistema carcelario, expone los efectos de los órdenes patriarcales y navega por las complejas historias de conflicto en Oriente Medio, que conforman el telón de fondo de la virulenta erupción de la guerra en octubre de 2023".

Thyssen-Bornemisza, visiblemente emocionada, se ha remontado a su pasado familiar en una meditación sobre lo que es esta exhibición, esta trilogía, que finalmente han decidido que fuera sobre la paz, en un concepto mucho más extenso de la palabra, más allá de lo contrario a la guerra. "Estuve en la primera línea, no tengo miedo de viajar a estos lugares porque me hacen entender la realidad, no puedo leer las noticias todos los días e ignorar lo que está pasando", ha dicho entre lágrimas y le ha pedido a los padres del mundo que "nunca le digan a sus hijos que tomen la paz por sentado, es algo por lo que siempre tenemos que luchar".

De su padre, ha afirmado, aprendió "el rol tan increíble que puede tener el arte" para inspirar, provocar y crear comunidad y lo importante que es el trabajo de los artistas "para reflejar esta realidad". Ha calificado la muestra como "las piezas más hermosas y provocativas en el mundo", reflejando los lugares del mundo en conflicto y ha agradecido a todos los artistas que han participado "por su increíble trabajo".

Francesca Thyssen-Bornemisza ha asegurado que la última muestra del convenio firmado con el Ayuntamiento y la Junta está enmarcada en una "relación madura y que se encara a un nivel nuevo". En este sentido, Isabel Albás ha aprovechado para celebrar la "apuesta firme" del Consistorio por el arte contemporáneo. En este sentido, esperan que "supere con creces" los datos de las últimas dos, "porque cada vez está más consolidado el arte contemporáneo en la ciudad y seguiremos apostando por ello para acoger a otro tipo de personas". El secretario general para la Cultura de la Junta, José Vélez, ha destacado el nivel de la muestra y la idea de que Córdoba continúe siendo "el centro del arte contemporáneo".

Por su parte, Daniela Zyman ha compartido sus reflexiones sobre lo que, para ella, significa la paz. Para Zyman, las definiciones más habituales no toman en cuenta que las confrontaciones también significan desplazamientos, crisis humanitarias, degradación y colapso del ecosistema. Así, extiende los conceptos más allá del humano, incluyendo el ambiente y lo natural."No hay manera de separar los humanos de los no humanos, del ambiente", ha expresado mientras citaba el quinto mandamiento del antiguo testamento: no matarás.

Así, Ecologías de la paz trata de proporcionar una comprensión más profunda de la labor transformadora de la paz. Esta perspectiva sugiere que la paz no sólo implica acabar con la guerra, sino también prestar atención a prácticas sociales e individuales que abordan, reconcilian y reparan las pérdidas, lesiones y heridas que persiguen a las sociedades post-conflicto y pre conflicto. La comisariada piensa que sin perdón, sin sanar, hacer espacio para la reconciliación, para la expresión personal, la justicia y la posibilidad de un nuevo comienzo, no puede haber paz.

Las obras

Uno de los nombres más destacados es Candice Breitz, artista sudafricana residente en Berlín y una de las voces judías más polémicas en la actualidad por sus críticas a la violencia en la franja de Gaza. Breitz presenta en Córdoba Legend (Un retrato de Bob Marley), 2005, uno de los primeros encargos de la Fundación TBA21 que consiste en una instalación audiovisual de 30 canales en la que la artista explora los contrastes entre el Bob Marley que se ha convertido en una marca fuera de Jamaica, y el Bob Marley que fue descrito con gran respeto por los jamaiquinos en su primera visita a la isla.

Este proyecto expositivo incluye además seis nuevas producciones entre las que se encuentra la de la artista palestina Mirna Bamieh, Bitter Things, una instalación multimedia en torno a las naranjas de su ciudad natal y del C3A en un viaje de ida y vuelta desde tiempos antiguos, pasando por historias de colonización y de ocupación.

Otro de los encargos más llamativos es la instalación del colectivo The Center for Spatial Technologies con el apoyo de la célebre agencia de investigación artística Forensic Architecture, que bajo el título Memory Theatre recrea la destrucción del Teatro Dramático Regional Académico de Donetsk de Mariúpol, Ucrania, tras el ataque aéreo ruso en la mañana del 16 de marzo de 2022.

Ecologías de la paz también recoge obras de artistas españoles como Álvaro Urbano, Cristina Garrido, Lorenzo Sandoval y Cristina Lucas. Esta última presentará para el exterior del museo tres lonas sobre los bombardeos durante la Guerra Civil Española, en Ucrania y la zona de Gaza, y en uno de los patios del C3A, tres esculturas de hierro que representan las rutas de la globalización asociadas con el comercio, que han moldeado nuestra relación con el planeta. Asimismo, expondrá una serie de cartografías bordadas que resaltan la intensidad de los bombardeos aéreos en diversos conflictos.

Con esta culmina la trilogía de exposiciones que la fundación y el C3A han desarrollado en los últimos tres años en la ciudad de Córdoba y que han abordado los intereses que articulan el trabajo de TBA21 y su colección. Las anteriores exposiciones de obras de la colección de TBA21 en el C3A han cosechado un gran éxito de público en 2022 y en 2023. Mientras que Futuros Abundantes alcanzó las 53.440 visitas el primer año de la colaboración, Remedios, la última muestra que se pudo ver en el C3A hasta el 31 de marzo, superó finalmente las 46.411 visitas.

Programación

La muestra irá acompañada de un extenso programa de actividades este fin de semana, que reunirá a figuras de gran relevancia, nacional e internacional, en conversaciones, performances y presentaciones. De este modo, destacan los discursos inaugurales a cargo de Olga Rodríguez, periodista, investigadora y escritora especializada en información internacional, Oriente Medio y Derechos Humanos, y Maksym Rokmanik, de Center for Spatial Technologies, este mismo viernes a las 19:00. Le seguirá la performance Tres golpes, a cargo del artista flamenco Perrate con Paco de Amparo a la guitarra que tendrá lugar a las 21:00 en la Sala Orive.

Este sábado el programa arrancará a las 11:00 con el taller Sour Things, de Mirna Bamieh, seguido de la presentación del libro Meandering: Art, Ecology, and Metaphysics. A las 18:00 la comisaria Daniela Zyman y la directora de exposiciones Marina Avia Estrada coordinarán las charlas Hacia el mundo que queremos. Reflexiones sobre la paz, en las que participarán artistas como Candice Breitz, Fiona Banner, Maksym Rokmaniko, Marina Otero Verzier y Cristina Lucas. La jornada terminará con el concierto To the Hands, a cargo del Coro Brouwer, a las 21:00. Todas estas actividades tendrán lugar en el espacio Caja Negra del C3A.