José Ovejero trae a la Feria del Libro de Córdoba su novela ficticia inspirada en la España vaciada

La jornada del martes de la Feria del Libro de Córdoba ha tenido como protagonistas a la ficción, la poesía y al flamenco. La novela de José Ovejero (Madrid, 1958), Vibración, de la editorial Galaxia Gutenberg, ha sido una de las más aclamadas por los cordobeses, que especialmente en este Día Internacional del Libro han abarrotado los puestos ubicados en el Bulevar de Gran Capitán en busca de sus obras favoritas.

Ovejero ha presentado en el Bulevar el libro Vibración, una novela ficticia "de fantasmas". "Es la historia de una pareja con una niña que llega a un pueblo sin nombre y empiezan a sentirse atraídos por una sensación extraña que llega de un pantano y de una central nuclear abandonada. A la vez aparecen esos fantasmas que vienen a recordarnos lo que no hemos hecho por ellos", ha explicado José Ovejero sobre el tema principal de su libro.

El argumento de la novela es que la familia de Paul regresa al pueblo con la idea de empezar de cero, "pero nadie nunca empieza de cero", ha precisado el autor. Aunque ese municipio no se nombre sobre el papel, Ovejero se ha inspirado en Valdecaballeros, en Badajoz, localidad en la que vivió porque su madre se tuvo que mudar allí. De ahí que todas las historias que a lo largo del libro conectan con el argumento principal sean basadas en hechos que el escritor conoce de primera mano, aunque adaptadas a la ficción.

Un pantano que realmente existe, una central nuclear abandonada cuyas ruinas se mantienen en la actualidad e historias de vida y terror que conjugan en una novela de ficción con muchos aspectos políticos, ya que, como ha precisado el escritor, es "la historia del pueblo que representa la historia de un país" y que "ha sido atravesada por violencia", además de ser un claro ejemplo "de la España vaciada, saqueada y dolida por las promesas políticas que han sido un perjuicio" para sus vecinos.

Un poemario profundo y liviano

La poesía ha tenido su espacio con el reconocido Gregorio Dávila de Tena (Quintana de la Serena, Badajoz, 1959) como protagonista. El escritor extremeño afincado en Sevilla ha presentado en la Feria del Libro de Córdoba su última obra: La limosna de los días, de la editorial Cántico. Un poemario que refleja "un diálogo entre la voz poética y el mundo, haciendo trascender lo cotidiano" desde un enfoque "innovador" y muy profundo, como ha señalado el propio autor.

"Me encanta ir recogiendo citas de otros poetas, me gusta decir que soy como una casa de citas. El libro lo componen experiencias y coincidencias que iba teniendo y que, de pronto, se relacionan -con las citas de otros autores que menciona-. Y junto a otros poemas más largos armé el poemario y se me ocurrió ir comentándolo a lo largo de la obra", ha explicado Dávila de Tena a los asistentes en el Bulevar del Libro.

El autor pacense ganó el XXXI Premio de Poesía Ciudad de Córdoba gracias La limosna de los días, un poemario "profundo y liviano" definido en esta presentación como "sensorial, espiritual y con una lírica elegante e incluso toques de humor". Un compendio de poemas que reflexionan sobre "la poesía y el ser" con matices de innovación, ya que fusiona la tradición occidental con la oriental a través del empleo de Haikus intercalados en el texto.

Acento cordobés en honor a Fosforito

Lo que no puede faltar en cada jornada de la Feria del Libro de Córdoba es acento de la tierra. Álvaro de la Fuente Espejo, natural de Puente Genil, ha presentado también este martes su obra: Fosforito, un genio de la música (Saludos Flamencos). Un libro en el que cuenta la vida de uno de los grandes cantaores flamencos de España como es Antonio Fernández Díaz, conocido como Fosforito, quien llegó a convertirse en una de las personas más influyentes del mundo y todo un genio de la música desde la década de los 50 hasta finales del siglo XX.

"El argumento de Fosforito, un genio de la música trata de un diálogo entre un padre y su hijo con el que se cuenta la vida de Fosforito, resumida como la historia de un niño muy pobre que, protagonizando una vida repleta de aventuras, se convierte gracias al flamenco en una de las personas más importantes del mundo", ha explicado Álvaro de la Fuente, autor de la obra y maestro de Música.

A través de seis capítulos, con las ilustraciones de Jesús Berral Rejano y un lenguaje coloquial adaptado a un público infantil, la obra de Álvaro de la Fuente acerca a los más pequeños a la cultura flamenca y les permite conocer a este hito musical que fue nombrado hijo predilecto de Puente Genil e hijo adoptivo de Córdoba, todo un símbolo del folclore cordobés y del flamenco en todo el mundo.