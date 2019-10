Raúl Agné: "Decir dos veces que no al Córdoba CF y a Alfonso no me lo podía permitir"

Con tres entrenamientos ya a sus espaldas, y a dos días de su debut oficial ante el San Fernando del domingo (El Arcángel, 17:00), Raúl Agné ha sido presentado como nuevo entrenador del Córdoba CF. El técnico aragonés, sustituto del destituido Enrique Martín, ha estado acompañado en su puesta de largo por su gran valedor, el director deportivo, Alfonso Serrano, que ya lo reclutó para sus proyectos en el Recreativo de Huelva y el Tenerife, ambos en Segunda División.

Agné, que firma hasta final de temporada, con una más en caso de ascenso, ha argumentado que le gustan "los equipos dinámicos, combinativos, verticales, que sean agresivos, pero a ver qué dirección podemos tener". El preparador natural de Mequinenza, que ha considerado que aún no tiene "capacidad" para valorar al CCF porque sólo lleva un par de días al frente del proyecto, se ha mostrado "seguro" de que es "un buen grupo, con buenos jugadores y seguro que sacaremos un rendimiento óptimo".

El nuevo entrenador cordobesista ha restado importancia al hecho de contar con hasta siete centrales en la plantilla. Porque a pesar de que su sistema de base es con línea de cuatro atrás, no descarta "jugar con cinco si creemos que necesitamos eso", pues "si hay buenos futbolistas nunca es un problema; no creo en los sistemas, sino en los desarrollos".

Raúl Agné también ha apuntado que estos dos años y medio sin entrenar en el fútbol español se han debido principalmente a su deseo de tener "una experiencia en el extranjero -estuvo en el Nei Mongol Zhongyou de la segunda china-, importante en lo personal y lo vital también". Luego ha matizado que tuvo diferentes opciones para volver a los banquillos, aunque una serie de temas personales le quitaron las "ganas" de tomar las riendas de un nuevo equipo".

Ajeno de partida a los problemas extradeportivos

Hasta que ha aparecido de nuevo la llamada del club blanquiverde, que ya lo tentó en verano, dado que "decir dos veces que no al Córdoba y a Alfonso no me lo podía permitir". El aragonés ha puntualizado que sabe dónde está y dónde viene, y que se ha encontrado "una plantilla muy buena, un grupo muy bueno y con un compromiso de trabajo muy grande", algo que agradece a la labor anterior de Enrique Martín.

Por último, Agné ha admitido como propio el reto del ascenso en "un Córdoba que lleva mucho tiempo sin estar en Segunda B". Eso sí, ha preferido centrarse en el corto plazo antes que pensar en el futuro: "Mi objetivo es ganar el domingo y, si ganamos muchos partidos, estaremos más cerca de ese objetivo que todos queremos".