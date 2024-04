Iván Ania: "Ganar al Málaga es un golpe importante"

"Lo que hay manejar son los momentos del partido, pero vamos a salir a ganar". Así de claro se mostró Iván Ania en la previa del encuentro que el Córdoba CF disputará este domingo ante el Málaga en El Arcángel (16:00), duelo en el que se medirán el segundo y cuarto clasificado del Grupo 2 de Primera Federación y que llegan "en buena dinámica", como expuso el técnico de Oviedo en sala de prensa.

Sin ninguna baja y con todos disponibles, Iván Ania dijo que es "un partido importante, pero no es definitivo porque quedan después cuatro jornadas". Eso sí, es un encuentro "de otra categoría, aunque las circunstancias han hecho que se de en Primera Federación". "Son dos equipos históricos con una gran masa social, dos equipos de la categoría y claros favoritos", expuso el preparador asturiano.

También aclaró que es "un partido de liga" porque "los play off y la liga no tienen nada que ver". "Los dos equipos llegamos en una buena dinámica y somos dos equipos que nos respetamos, pero que no nos tenemos miedo", apuntó el técnico del Córdoba CF, que pudo observar varios envites de los malagueños en directo. "Sabemos de las fortalezas y debilidades de cada equipo. Estoy seguro que será difícil sorprendernos, será un partido muy táctico y todo dependerá de los jugadores que superen a su par", señaló Iván Ania.

Con cinco puntos de renta sobre el Málaga cuando quedan 15 en juego, el preparador de Oviedo tiene claro que "lo que hay que manejar son los momentos del partido y cómo se desarrolle". "Hay que saber lo que hay que hacer en cada momento, queda poco para acabar liga y sacamos una renta importante que según se de el resultado puede ser mas o menos", comentó el técnico asturiano.

Más allá de eso, Iván Ania tiene claro que "la idea es salir a ganar los partidos". De hecho, expuso que "algunas derrotas que hemos tenido han sido por querer ganar". "Ese es nuestro ADN y nuestra manera de sentir el fútbol", apuntó el de Oviedo. "Nosotros vamos a salir a ganar y jugamos en nuestro casa. Si miras nuestros números, somos mejores fuera que en casa. Eso quiere decir que respetamos a todos y salimos todos los partidos a ganar", señaló el preparador asturiano.

Con el plan muy claro, Ania reconoció también que "no voy a guardar a nadie porque tenga cuatro amarillas y mucho menos en este partido". "Ganar al Málaga es un golpe importante y elevaría la autoestima, y para ellos igual", comentó el preparador cordobesista, que indicó que "más allá de resultado, hay otras cosas importantes".

La importancia del duelo en La Rosaleda

"Durante una temporada están señalados partidos como importantes para el club y el grupo. En la ida, ese partido en Málaga, el grupo se da cuenta de que es un claro aspirante. Ese fue el día clave para que el equipo despegase. Hay momentos que por un detalle o una lesión, pero ese partido se da cuenta el grupo de que es aspirante a todo", reiteró el de Oviedo.

Sin entradas disponibles y con un ambiente de otra categoría, Ania apuntó que "para nosotros es muy importante salir el domingo y ver la grada llena con tu afición". "Seremos mayoría y se vivirá un ambiente buenísimo. Será una fiesta del fútbol y que disfruten de lo que han visto en el campo más allá del resultado", señaló el preparador asturiano.

Por otro lado, sobre el rival, Ania dijo que ambos equipos se conocen "bien". "Intentaremos anular sus fortalezas. Ha cambiado respecto a la primera vuelta que jugaba más con dos delanteros. Tras la lesión de Dioni, no ha entrado aun de titular y no se que nos encontraremos, pero no cambiará mucho de la alineación tipo de los últimos partidos", comentó el de Oviedo.

"Habitualmente repite once tipo y tenemos que estar a nuestro mejor nivel para neutralizarles y desarrollar nuestras señas de identidad, que lo conseguimos en el partido de ida. El domingo necesitamos sentirnos cómodos con el balón otra vez, que es importante para nosotros. Ojalá saquemos la mejor versión de cada futbolista y den el mejor nivel", señaló Iván Ania.