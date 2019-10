Pedro Ríos, o cuando el DNI importa poco

Si de algo puede presumir el Córdoba CF a lo largo de su historia es de su abnegada afición, entendida y generosa con todo el que ha defendido su escudo hasta las últimas consecuencias. Este domingo tendrá la oportunidad de premiar a Pedro Ríos, que defendió la camiseta blanquiverde durante 71 partidos entre Liga, Copa y play off de ascenso, en las campañas 15-16 y 16-17. En la primera de ellas, con José Luis Oltra en el banquillo, además, estuvo muy cerca de firmar su regreso por la vía rápida a Primera División, si bien terminó siendo eliminado en la prórroga de su semifinal ante el Girona.

Tras salir del Córdoba, Pedro Ríos Maestre (Jerez de la Frontera, 12-12-81) se enroló en el San Fernando, donde cumple su tercera temporada siendo, a punto de cumplir 38 años, un jugador clave que por si fuera poco está logrando un buen número de goles. Sin ir más lejos, este curso es titular indiscutible y ya acumula dos.

El propio futbolista, en conversación con el Día, desvela el secreto de esta segunda juventud que pasa por afrontar cada campaña como "una aventura nueva, siguiendo las mismas costumbres y rutinas; voy viendo cada día cómo me encuentro, intentando perderme los menos entrenamientos posibles, y como siempre las lesiones me están respetando, por lo que a partir de ahí va la cosa bien".

Lo que realmente va sobre ruedas es la marcha de su equipo, segundo en la tabla del Grupo IV de Segunda B, a un punto del líder, el Cartagena. Pese a todo, el ex blanquiverde es consciente de que "sabemos que somos el San Fernando. La temporada pasada estuvimos a punto de meternos en play off, no lo conseguimos, y este año el club quiere remodelar muchas cosas, profesionalizar todo un poco más y, en principio, ha habido grandes cambios en la plantilla".

"La gente que ha venido está dando un buen nivel y hemos tenido un buen inicio. No tenemos el objetivo principal de estar ahí arriba, por lo menos ahora; no pensamos en un futuro a largo plazo, sino en que el equipo está bien, que estamos dando buen nivel. Vamos a intentar es estar ahí arriba el máximo tiempo posible", continuó el veterano jugador jerezano.

Lo que no oculta Pedro Ríos es que "cuando ves los equipos del grupo antes de empezar la temporada, siempre apuestas por alguno para estar arriba, y ése es el Córdoba. Pero esta categoría, como cualquiera, no es nada fácil, aunque esto tiene aún que dar muchas vueltas. Todos sabemos que el Córdoba tiene una plantilla importante, tiene muy buen equipo y lo más lógico es que más temprano que tarde esté ahí arriba. No ha tenido el comienzo que esperaban, pero tampoco está tan mal".

Grandes recuerdos de su paso por el Córdoba

Precisamente echando la vista atrás, el exterior del cuadro isleño reconoce que pasó dos temporadas "magníficas" en el CCF. "En cuanto a resultados fue mejor la primera que la segunda, ya que jugamos play off y fue una temporada preciosa; luego, la segunda nos costó más y al final conseguimos la salvación sin opciones de jugar play off", matizó el jugador, que recuerda "con mucho cariño" su etapa de cordobesista.

"Es lo que le tengo a la ciudad, a la afición, porque estuvimos desde el primer al último día perfectamente tratados, viviendo de maravilla, asentados y con ilusión de seguir algún año más, aunque no pudo ser. Pero del club y de Córdoba, todos los recuerdos que tengo son buenos", explica el de Jerez de la Frontera. Con todo, de su paso por la entidad cordobesistas, Ríos se queda "con la oportunidad que tuvimos de ascender a Primera, con el gran equipo y la gran temporada que hicimos".

Desde hace tres temporadas, el jerezano ve todo lo que acontece en el CCF desde la distancia, pero admite haber vivido estos ejercicios "con intensidad, pensando en cosas que han ido pasando que han hecho que haya gente muy importante para mí para el funcionamiento del club que se haya tenido que ir; y con algo de pena porque los últimos tiempos no han sido buenos: el descenso, problemas administrativos y eso, en un club al que le tienes cariño, nunca se lleva bien, pero esperemos que vaya todo a mejor a partir de ahora".

Pero toda esa melancolía la apartará el domingo el extremo para afrontar "un partido muy disputado entre dos equipos que, cada uno a su manera, van a ir a por él. Espero un partido bonito, con grandes jugadores y un ambiente inmejorable en las gradas, estoy seguro que apoyando a su equipo. Y por supuesto, especial para mí desde el primer hasta el último minuto". Y eso que no será su primer regreso a El Arcángel, pues ya jugó hace un par de años ante el filial, aunque "no es lo mismo porque la trascendencia no es la misma ni el ambiente será igual".

Deportivamente, Ríos quiso destacar del CCF que "tiene gente de centro del campo hacia delante, por nombres y experiencia, de mucha categoría; llevan mucho peligro y es un equipo que, si está bien, va a costar hacerle gol y va a ser muy complicado". Claro está que también los blanquiverdes deberán fijarse en un San Fernando que va "a pelear cada balón desde el primer hasta el último minuto".

Mensaje a la afición blanquiverde y guiño al futuro

Mirando al futuro, el experimentado futbolista quiso lanzar un mensaje a la afición cordobesista, recordando que cuando "está unida al equipo y al cien por cien con él, las cosas van mejor. Que intenten mantener en un segundo plano lo extradeportivo, que parece que no, pero en el rendimiento de los jugadores se va a notar".

Y por último, y tirando hacia lo personal, Pedro Ríos no pone fecha a su retirada y desea que "que quede mucho" para ese momento. "Estoy feliz, contento en el club donde estoy, disfrutando cada día al máximo porque nadie puede asegurar cuando va a ser el último día, pero tal y como me encuentro, espero que pueda estar en el San Fernando mucho tiempo".