El del Nàstic, "un partido muy muy importante" para Curro Torres

El Córdoba CF ha celebrado su penúltimo entrenamiento para preparar el choque del domingo ante el Nàstic (Nou Estadi, 18:00), "un partido muy muy importante" para Curro Torres. El técnico, que terminará de perfilar detalles el mismo sábado en la ciudad deportiva del club tarraconense tras un viaje en AVE, ha decidido guardarse la convocatoria por las dudas de Sasa Jovanovic y Javi Galán, si bien ambos están "mejor". Blati Touré y Javi Lara son las únicas bajas confirmadas.

El hispano alemán ha reconocido que el del domingo "va a ser un partido muy complicado, porque ellos tienen buen equipo, se están reforzando, y en las últimas semanas han variado el sistema y no sabemos cómo van a salir, aunque tenemos alguna intuición". El preparador blanquiverde, además, advierte que el Nàstic "va a salir metido y competitivo, como todos los equipos de Quique (Martín) y, si no estamos igual, vamos a pasarlo mal. Lo sabemos y vamos a intentar hacer un buen partido porque queremos los tres puntos, y los necesitamos".

Curro Torres ha incidido en su explicación, en la que ha dejado claro que no se fía del colista de la clasificación porque "la Segunda es tan competitiva que cada partido tiene una historia diferente y su complicación, y que pasen por un momento complicado no hace que sea más fácil; nos van a poner las cosas difíciles, pues es un partido importante para ellos, pero para nosotros igual o más".

Aunque como suele ser habitual no ha querido dar ninguna pista al rival, el técnico de Ahlen sí ha dejado caer que contará ya con Álvaro Aguado, recuperado de su lesión, lo que le ofrece "una alternativa más y diferente" al que no cree que le influyan los cantos de sirena de otros clubes: "Él está ajeno a todo y centrado como siempre, pues pobre de él si no lo está. Mi obligación es tratar de que siga creciendo".

Y eso es lo que desea también que haga el equipo ante un rival directo como el Nàstic, ante el que espera no "perder el control del partido con independencia de lo que esté sucediendo en él", y sumar el primer triunfo del CCF a domicilio en el curso liguero. "Tenemos varios alicientes. Venimos de lograr una victoria importante que nos ha dado tranquilidad y confianza; tenemos una oportunidad de ganar tres puntos fuera que son importantes, porque los tres puntos los quiero para seguir creciendo".

El mercado, en un segundo plano

Por último, Curro Torres también ha pasado de soslayo por las opciones del mercado de invierno, sin querer dar detalle alguno. "Me centro en lo que tengo, que como dije el primer día es una plantilla buena, capaz de solventar estas situaciones, y a partir de ahí intentaremos seguir creciendo y mejorando para poner al Córdoba donde debe de estar", ha argumentado el técnico, que desde hace unos días cuenta en los entrenamientos con Josema, sobre cuyo futuro aún debe decidir el club.