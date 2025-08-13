Casi 50 personas trabajan en las obras de emergencia por el incendio en la Mezquita-Catedral

El Cabildo ha informado este miércoles que son casi 50 las personas que están trabajando en las obras de emergencia que se están llevando a cabo en la Mezquita-Catedral tras el incendio que el monumento sufrió el pasado viernes. El órgano gestor de la Mezquita-Catedral ha destacado que esos trabajos, autorizados por la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, que se están llevando a cabo en los dos espacios afectados por el fuego "continúan a buen ritmo".

En dichas tareas, además de los arquitectos conservadores, trabajan un total de 38 empleados del equipo de mantenimiento, albañilería y limpieza, cinco restauradoras y dos arqueólogos. El Cabildo ha detallado que dichos trabajos consisten en el acopio, revisión y estudio detallado de los restos acumulados como consecuencia del fuego y el desmontaje de los restos calcinados de las estructuras de madera de las cubiertas afectadas

Además del rescate de los elementos con valor patrimonial, la instalación de sobrecubiertas para atender alguna posible inclemencia meteorológica, la limpieza y evaluación de las capillas de San Nicolás y del Espíritu Santo, anexas al foco del incendio, además de la limpieza y repaso de las bóvedas de las naves 2 y 3, que se encontraban manchadas de hollín.

La Policía Científica, a la espera

Cuando esté apuntalada la zona, será el turno de que los agentes de la Policía Científica de la Policía Nacional lleven a cabo su inspección ocular en el lugar de los hechos, tal y como han confirmado este miércoles a El Día fuentes policiales, recogida de pruebas que esperan que comiencen este mismo jueves. Tras ello, la Policía Científica emitirá su valoración de cómo se provocó el incendio y elevará el documento al Juzgado.

En sala en la que se originó el fuego, tal y como ya informó el Cabildo, en el lateral que da a la calle Magistral González Francés, es en la que se almacenaba la maquinaria de limpieza y las sillas. Al desatarse el fuego se propagó rápidamente hacia arriba, afectando a las cubiertas. El incendio devoró la techumbre de la también llamada capilla de la Expectación o de la O, que colapsó.

Dos personas retiran escombros en una capilla / El Día

Detalle de las actuaciones

Durante el fin de semana, los técnicos, arquitectos, arqueólogos y restauradores del Cabildo estuvieron trabajando para evaluar los daños producidos por el fuego. Ellos, junto a los técnicos de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, hicieron una primera valoración y, sobre todo, plantearon "la propuesta para una intervención de emergencia, ya para empezar cuanto antes la reconstrucción de la zona afectada", informó el pasado lunes el deán presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva.

El deán detalló que "las primeras actuaciones de emergencia a llevar a cabo las de la limpieza, el desescombro y el apuntalamiento de la zona afectada" por el siniestro. Entre estas primeras actuaciones, en principio, se retiraron "las vigas quemadas y las partes que todavía pudieran desprenderse", dando prioridad a asegurar que estuviera cubierta la parte que ha perdido la techumbre.

Antes de ello, tal y como señaló Nieva, había que retirar las zonas dañadas y asegurar todo ese espacio "para poder trabajar con seguridad". Después, una de las primeras acciones fue la de cubrirlo para evitar el mal de la lluvia si se diera el caso.

El informe de obras de emergencia aprobado por la Junta también recoge el apuntalamiento de una columna ubicada frente a la Puerta de San Nicolás. Al término de esta intervención, se presentará un informe descriptivo y la propuesta de restauración definitiva de las cubiertas y espacios deteriorados a causa del incendio, aunque eso sí tardará "meses".

Así, después de esas actuaciones arquitectónicas prioritarias se llevará a cabo la restauración del retablo de la capilla de la Anunciación, que "ha sufrido algunos desprendimientos", y de los bienes muebles que han podido verse afectados, "que son mínimos".

También se realizará una limpieza de la zona más afectada por el humo, principalmente los espacios más próximos a las capillas incendiadas y la techumbre de las bóvedas barrocas de estas naves próximas al muro perimetral. Con respecto a la capilla del Espíritu Santo, que tiene un gran valor, el deán asegura que "prácticamente no sufrió ningún daño, solamente el efecto del humo, por lo que también habrá que limpiarla".