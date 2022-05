El Córdoba Futsal mira al futuro: así será su plantilla la próxima temporada

El Córdoba Futsal todavía no ha terminado la presente temporada, pues tiene que enfrentarse al Viña Albali Valdepeñas en la definitiva jornada 30, pero, tras su último empate ante el Ribera Navarra (2-2), se quedó sin opciones de poder disputar una plaza por el play off por el título, por lo que los blanquiverdes ya no se juegan absolutamente nada. Eso sí, para lo que sirvió este último encuentro fue para despedir a aquellos miembros del equipo que han contribuido a firmar la mejor campaña de la historia del club, pero que no seguirán en la entidad en la 22-23.

Entre aplausos y una fuerte ovación de la hinchada cordobesista, Shimizu, Alberto Saura, Ricardo, Caio y Alfonso Prieto dieron un rodeo a Vista Alegre agradeciendo su apoyo y cariño. Se trata de cinco jugadores importantes del equipo que dejarán de vestir la blanquiverde. Entre las salidas y los fichajes que se esperan, lo que está claro es que el club lleva trabajando en la confección de la plantilla de la próxima temporada desde hace varias semanas.

Ya comentó José García Román que la idea del Córdoba Patrimonio era la de hacer unos cinco fichajes para tener un equipo competitivo en la 2022-2023. Con la salida de estos cinco futbolistas, la plantilla con la que cuenta Josan González es la siguiente: Cristian y Víctor (tercer meta) en portería; Pablo del Moral y Jesús Rodríguez como cierres; Jesulito, Álex Viana, Miguelín, Lucas Perin y Zequi como alas; e Ismael López como único punta del equipo.

Un equipo de 10 jugadores al que le llegarán refuerzos en este mercado veraniego como los ya conocidos de Fabio y Lucas Bolo. El meta madrileño de 31 años llegará desde el Palma Futsal en sustitución de Prieto y con el cartel de titular, por lo que la portería queda cerrada con un salto de calidad. En el caso del argentino Lucas Bolo, que procede del Pesaro italiano y tiene 30 años, su fichaje llega como recambio de Caio en esa posición de ala-cierre.

A estos fichajes de calidad se les sumarán, al menos, tres más, sobre todo en la posición de pívot ante la marcha de Saura y Shimizu, los dos mejores goleadores de las dos últimas temporadas blanquiverdes junto a un más regular y constante Zequi. Así, el Córdoba Futsal todavía debe trabajar en completar una plantilla prometedora que también cuenta con jugadores del filial que pueden dar el salto con el primer equipo como es el caso del internacional Álex Bernal, que ya debutó el pasado martes ante el Levante en el Municipal de Paterna (5-3).

Además, en el cuerpo técnico habrá cambios, pues también hubo despedida en el último partido del Córdoba Patrimonio como local del segundo entrenador, Enmanuel Santoro, y del preparador físico, Juanda Belmonte. Josan González, que se mostró muy emocionado en la rueda de prensa posterior al choque por decirle adiós a dos de su cuerpo técnico, tendrá que encontrar nuevos acompañantes para seguir buscando éxitos en la próxima aventura liguera.