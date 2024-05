Iván Ania, tras el empate en Ibiza: "En un 'play off' hay detalles que no podemos permitir"

Iván Ania celebró la consecución de la segunda plaza por parte del Córdoba CF en Ibiza, con la satisfacción del deber cumplido, pero con la necesaria autocrítica que deja un partido en el que los blanquiverdes concedieron acciones que pueden penalizarles mucho en el momento de la verdad, que se acerca con ese play off de ascenso a Segunda División.

"Creo que con balón hemos estado bien, tanto en igualdad como en superioridad. Defensivamente, en la segunda parte con superioridad numérica, es mejorable. Permitimos demasiado el golpeo a los dos puntas, ellos en la segunda parte mantuvieron dos puntas, aunque cambiaron los nombres. Permitimos varias transiciones que no podemos permitir. Intentamos hacer el segundo gol hasta el momento en que vimos que ya era difícil y entonces decidimos mantener el resultado porque nos interesaba quedar segundos y tan importante como ganar era no perder", comentó Ania en su análisis del encuentro.

Un partido que deja el botín buscado por encima de todo: "Es un punto que nos permite cumplir un objetivo que nos habíamos marcado después de que el Castellón fuera campeón. Lo hemos conseguido y de cara al play off te da ciertos privilegios. Era un partido no eliminatorio, pero sí que sabíamos que siendo fuera de casa podíamos jugar con el empate y con la victoria".

Pese a ello, el técnico no escondió que hubo detalles que deben mejorar. "Cuando ellos tenían los dos puntas de referencia eran difíciles de manejar porque eran superiores físicamente a nuestros centrales. Entendíamos que iban a intentar poner centros laterales y en uno de ellos nos hacen el gol, que es muy bueno, pero en un play off hay detalles que no podemos permitir. Esos detalles son los que decantan la balanza de un lado o del otro", avisó.

Pensando ya en quién será su rival en la primera eliminatoria del play off de ascenso, Ania restó importancia a la identidad del contrincante. "La próxima semana sabremos quién nos toca. La Ponferradina ha perdido y la Cultural tiene opciones. El que nos toque será difícil, igual que nosotros para ellos", apuntó al respecto.

El cansancio de algunos jugadores del Córdoba CF

Al técnico del Córdoba CF se le cuestionó también por el momento de forma que atraviesan algunos jugadores, con menos frescura ahora que la temporada llega a su final. "Hay que pensar que llevamos mucho tiempo con presión encima, con muchos minutos de juego, intentando alcanzar al Castellón, que eso desgasta mucho. Tuvimos un accidente grande perdiendo en Granada, que con un buen resultado habríamos venido más tranquilos a Ibiza. De todas formas, todo esto no servirá de nada en el play off, porque esos partidos hay que saber jugarlos y dominar todo. Son partidos especiales, he disputado varios play off y son partidos en los que no valen de nada las tendencias o las sensaciones", comentó el asturiano.

Pese a ello, Iván Ania se mostró convencido de que su equipo está capacitado para lograr el ascenso en las eliminatorias. "No sé lo que pueden pensar de nosotros desde fuera, pero lo que nos ha traído hasta aquí es lo que nos debe hacer pasar las dos rondas. Primero pensaremos en la primera eliminatoria, a ver quién nos toca y analizarlos, pero también recuperar a la gente, para que estén en las mejores condiciones posibles", apuntó.