El Córdoba CF cumple su misión en Ibiza (1-1)

Misión cumplida en Ibiza. El Córdoba CF sacó el punto que necesitaba en Can Misses y asegura la segunda posición una semana antes de que finalice la temporada regular en Primera Federación. Los blanquiverdes salieron airosos de un duelo de alternativas, tenso como se esperaba y que puede dar una buena idea de lo que espera en el play off de ascenso. Y es que el cuadro ibicenco, que parecía desahuciado hace unas semanas, dejó muestras de que, llegada la hora de la verdad, será un hueso duro de roer.

Pese a todo, el conjunto blanquiverde mostró un buen nivel, no el mejor que puede dar pero sí una versión muy competitiva, para evitar la derrota y confirmar su objetivo. Por momentos, el equipo de Iván Ania acumuló méritos para llevarse los tres puntos. Ahora bien, no se puede obviar que el Ibiza también tuvo sus ocasiones, incluso con un jugador menos, para haber decantado la balanza de su lado. Al final, el reparto de puntos contentó más al Córdoba CF que a su rival, que deberá pelear por asegurar esa tercera plaza en la última jornada, ya que el Málaga le pisa los talones.

Como era de esperar, Iván Ania no quiso guardarse nada para ir a por la victoria en Ibiza y, con Martínez en la grada por sus problemas musculares, Mati Barboza fue la única novedad en un once inicial que el cordobesismo hace semanas que recita ya de memoria. Pese a ello, al Córdoba le costó arrancar en Can Misses y los primeros minutos fueron de un Ibiza apoyado en la velocidad de Sulaiman y la amenaza que suponía la doble punta formada por Obolskii y Cedric Omoigui. Centímetros y corpulencia en el área blanquiverde por doquier.

Pasados esos primeros compases en los que el Ibiza buscó cargar el área defendida por Carlos Marín, el Córdoba CF se hizo con el mando del partido de manera paulatina. En la primera jugada hilvanada por los blanquiverdes, al paso por el minuto 10, Albarrán colgó un balón que Kuki Zalazar peinó en fuera de juego y que, de todos modos, Toril no alcanzó a embocar en línea de gol.

Pese a quedar anulada, esa jugada ya fue un primer aviso y sirvió al Córdoba CF para crecer en el partido y hacerse definitivamente con el ritmo de juego. Los blanquiverdes superaron varias veces sin dificultad el intento de presión adelantada del Ibiza, lo que llevó a Onésimo a cambiar de plan y esperar en bloque medio, facilitando el manejo de balón de los cordobesistas que, eso sí, no encontraron excesivos huecos en la ordenada disposición del Ibiza.

Optó entonces por la paciencia el Córdoba y de nuevo tuvo una buena ocasión después de una jugada cocida a fuego lento en la que participó prácticamente todo el equipo, antes de que Kuki Zalazar sacase un centro desde la izquierda que Toril cabeceó ya casi fuera del campo.

Pero, como a veces sucede en el fútbol, cuando más cómodo estaba el Córdoba CF es cuando le llegó el golpe. El Ibiza no necesitó mucho para llevar el balón hasta el área rival por la izquierda y un balón pasado al segundo palo lo recogió Suleiman, que cedió a Rubén Díez, cuyo centro pasado cabeceó Obolskii ganándole con demasiada facilidad la acción a Lapeña.

El gol hizo daño al Córdoba que, además, perdió pocos minutos después a Calderón por un problema muscular. Esos minutos de desconcierto los aprovechó el Ibiza para sacudirse el dominio del Córdoba y para estirar el campo gracias a los intentos de un escurridizo Suleiman. Sin embargo, el partido volvió a agitarse de la manera más inesperada. En apenas cuatro minutos, del 31 al 35, Álex Gallar vio dos amarillas y dejó a su equipo en inferioridad. La primera fue por enzarzarse con el banquillo visitante tras pelear un balón dividido; la segunda, por una patada a destiempo a Kuki Zalazar que le hizo enfilar el camino del vestuario.

Ya en superioridad, y con el Ibiza tratando de protegerse en campo propio, los diez minutos finales del primer acto fueron claramente del conjunto cordobesista. Los de Ania pudieron igualar en el 39, en una jugada colectiva que finalizó en gol Toril, pero que quedó anulada por fuera de juego de Isma Ruiz en el último pase. Poco después, ya no perdonó el Córdoba CF. Kuki Zalazar botó una falta lateral con el tino suficiente para que Iván Rodríguez la tocase y sorprendiera a Reynet. Al descanso, el CCF había logrado reponerse del contratiempo del 1-0.

Con ese viento de cola salió el Córdoba al segundo tiempo para mostrarse más enchufado. Tanto fue así que a punto estuvo de marcar en la primera acción, con un centro de Carracedo desde la derecha al que no acudió la defensa del Ibiza y que Adilson Mendes remató contra el cuerpo de Reynet. Los blanquiverdes fueron mejores en ese primer cuarto de hora del segundo acto, haciendo buen uso de su superioridad para encontrar con facilidad a sus extremos y merodear el área de los locales.

Pero en torno a la hora de juego el partido volvió a virar. El Ibiza se repuso y, pese al esfuerzo de estar con un hombre menos, sacó fuerzas de flaqueza para incomodar a Carlos Marín. Lo hizo primero con una buena jugada desde la izquierda que Cedric Omoigui finalizó con un potente disparo que obligó al meta almeriense a estirarse en una bonita parada. Dos minutos después, Pepe Sánchez cabeceó un córner y Marín respondió con reflejos felinos, antes de que la jugada quedara anulada por fuera de juego.

Ania trató de que su equipo retomase el dominio buscando un relevo en el centro del campo, con Recio en lugar de Diarra. En cierto modo, el técnico logró que su equipo frenase el empuje del Ibiza -a lo que también ayudó el cansancio de los celestes- y el choque se volvió a equilibrar, al tiempo que los cambios empezaban a frenar el ímpetu de ambos contendientes.

Pese a un par de escaramuzas de Álvaro Leiva, que volvió a gozar de minutos en el tramo final, poco pudo ofrecer ya el Córdoba CF en la búsqueda del triunfo. Y menos aún tenía el Ibiza ya en las botas, agotado por el esfuerzo de tantos minutos en inferioridad numérica. Fruto de ellos, los minutos finales sobraron a ambos equipos, que dieron por bueno un empate que sirve al Córdoba CF para asegurar la segunda plaza y poder vivir una semana tranquila antes de afrontar el momento de la verdad con el play off de ascenso.