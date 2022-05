Josan González: "Nos hemos despedido con orgullo de la temporada en casa"

El Córdoba Futsal no fue capaz de pasar del empate ante el Ribera Navarra (2-2) en la que era la penúltima jornada de Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala y el último partido en Vista Alegre de la temporada. Pese a no haber logrado la victoria y a que los blanquiverdes agotaron matemáticamente sus opciones de poder estar en el play off por el título, el técnico cordobesista, Josan González, se mostró en la rueda de prensa posterior al choque, "orgulloso" porque su equipo que fue "ambicioso" y buscó ganar el partido "durante los 40 minutos con infinidad de situaciones".

"El deporte es así, hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano y no ha sido posible la victoria", precisó el natural de Puente Genil sobre esas gran cantidad de ocasiones falladas que pudieron darle el triunfo a los suyos. Pese a ello, Josan González se mostró contento por el camino que ha hecho su equipo en toda la campaña: "Nos hemos despedido con orgullo de la temporada en casa", comentó.

Más allá del análisis del encuentro, el entrenador cordobesista aprovechó la rueda de prensa para darle las gracias "al grupo, al cuerpo técnico y a la afición" por este año, sobre todo a los cinco jugadores que se marcharán del club una vez finalice la actual temporada por "el esfuerzo, el sacrificio y todos los valores que han demostrado" vistiendo la blanquiverde, como son Alberto Saura, Caio, Prieto, Ricardo y Shimizu.

"Dije en su día que esto no era un grupo, pero nos levantamos en todos los aspectos y lo que más pena me da es que esto que hemos conseguido se acaba, pero prometemos que los que se quedan en el club van a dar guerra con mucha ilusión y que los que vengan lo harán con el mismo hambre", aseguró el entrenador pontano, que se emocionó al recordar a sus jugadores y también a dos miembros del cuerpo técnico que se marchan del club como son su segundo entrenador, Enmanuel Santoro y el preparador físico, Juanda Belmonte.

"La exigencia de Juanda nos ha hecho mejores, es como un ángel de la guarda", comentó entre lágrimas el entrenador del Córdoba Futsal, que le agradeció el trabajo realizado de los dos y les deseó lo mejor en sus nuevos retos. "Muchas gracias a todo el club, a Josan por la oportunidad, a todos los jugadores y a la afición. Soy un enamorado de Córdoba y nos volveremos a encontrar más adelante", destacó Santoro en su despedida junto al técnico cordobés, al igual que Juanda, que también dio las gracias "a todos".