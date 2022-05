El Córdoba Futsal se despide de Vista Alegre con un agridulce empate ante el Ribera Navarra (2-2)

El Córdoba Futsal, que tenía muy complicadas sus opciones de entrar en el play off por el título, finalmente no podrá lograr su ambicioso objetivo a falta de una jornada más para que finalice la liga. El empate ante el Ribera Navarra así lo confirma, pues los de Josan González, pese a que protagonizaron un precioso partido para el espectador con múltiples ocasiones, pecaron de falta de gol y se tuvieron que conformar con un reparto de puntos entre rivales directos que deja una despedida en casa algo agridulce en una temporada histórica para la entidad, que rozó el sueño de pelear entre los grandes.

Ante lo mucho que había en juego entre los dos, fue el cuadro navarro quien arrancó con más énfasis y tuvo las primeras ocasiones peligrosas. Primero llegó un disparo lejano del meta Marcao, luego una gran jugada individual de Gabriel a la que tuvo que anticiparse de maravilla Prieto y segundos más tarde, fue el tiro de Terry lo que estuvo a punto de poner la ventaja visitante en el luminoso si no fuese porque el palo y Prieto se interpusieron. Tras las llegadas de los de Pato, los blanquiverdes se hicieron con el control del esférico, aunque las imprecisiones se apoderaron de su juego.

Pasados los cinco primeros minutos, el Córdoba Patrimonio la tuvo cuando Caio se plantó solo ante Marcao y el meta brasileño tiró de recursos para evitar el gol cordobesista. A la siguiente ocasión, un gran movimiento de Saura habilitó al murciano para sacar un derechazo que tuvo que rechazar el meta visitante con maestría. Los de Josan González se habían hecho con el control del partido ante un Ribera Navarra que intentaba hacer daño con la presión arriba.

Otra vez Caio tuvo en sus botas inaugurar el marcador, esta vez con un volea cuando se plantó solo ante Marcao que se estrelló en la madera. Hasta Vista Alegre cantó el gol que no fue, aunque no tardarían en celebrar el de verdad, que llegó a los ocho minutos de choque. Zequi la abrió a banda hacia el desmarque de Shimizu y el pívot japonés lanzó con potencia para batir al portero visitante, que llegó a tocar el esférico pero no evitó el tanto.

Pese a la ventaja, los blanquiverdes no bajaron la intensidad y pudieron aumentar la distancia por medio de un Álex Viana que ejecutó una gran manobra dejando sentado al meta rival, pero cuya vaselina que se marchó alta. Quien la tuvo luego fue Saura, que recibió un pase lejano de Miguelín y, solo ante la portería navarra, estrelló el balón en el palo. Viana también contó con las suyas para marcar. La falta de pegada, al final pasó factura, y a los 13 minutos y con la suerte de su lado, la parada de Prieto al disparo de Gabriel le cayó a un Carlos Bartolomé que ni tuvo que empujarla a gol porque le rebotó y acabó el cuero al fondo de la red blanquiverde.

Pitinho se echó las manos a la cabeza ante la pierna providencial que sacó el meta local a su disparo a bocajarro. El choque se niveló mientras el empate mandaba. Tocaba volver a remar y encontrar ese dominio del que los de Josan González gozaron durante gran parte del inicio, pero la fortuna no estaba de su lado. Y es que, desde el saque de esquina, Joao Miguel recibió solo para rematar ante un Prieto que evitó el gol, pero que nada pudo hacer en el rechace que le cayó al propio pívot portugués.

Por debajo en el marcador, había que remar aún más y por eso el Córdoba Futsal seguía volcado en ataque. El pase de la muerte de Caio no encontró rematador. Otra ocasión fallada y los blanquiverdes comenzaban a desesperarse. Sin embargo, entre la insistencia y el buen hacer ofensivo, Álex Viana encontró el premio a poco menos de 30 segundos para el descanso. El brasileño controló el esférico a la perfección con el pecho, se la perfiló a la derecha y lo clavó en la escuadra. Un gol de bellísima factura para irse a vestuarios con empate.

El balón no quiso entrar

Un intento de vaselina que detuvo Marcao inauguró la segunda parte. Mismo guion, el play off en juego -más para Ribera Navarra que para un Córdoba Futsal con mínimas opciones desde que el pasado martes cayó ante el Levante (5-3)-, y ocasiones de todos los colores para ambos conjuntos. David estuvo cerca de poner a los de Pato por delante en el marcador, pero Prieto, que estaba jugando su último partido en Vista Alegre con la elástica cordobesista, no quería despedirse sin dejar una buena recopilación de buenas paradas.

La conexión entre Terry y Gabriel pudo terminar en gol, pero el ala brasileño envió el balón por encima de la meta local. Tras unos minutos de constantes contragolpes entre un ritmo frenético y apasionantes, Jesulito se plantó con rapidez ante un Marcao que le sacó una espectacular mano. Más tarde, el ala gaditano desaprovechó una prometedora llegada cuando el tiro lo envió desviado.

Con la intensidad por las nubes, solo podía ser un destello de talento lo que desatascase el partido. Prieto le sacó un pie providencia a David y luego, un disparo cruzado de Gabriel pasó rozando la meta local. Restaban cuatro minutos al encuentro y la balanza no se decantaba para ninguno, ni siquiera para un Córdoba Futsal muy insistente y dominador en el tramo final. Shimizu se deshizo con maestría de su defensor y se encontró con un Marcao providencial que le negó el gol. El propio japonés se puso la camiseta de portero para actuar como portero-jugador a falta de poco más de tres minutos.

La vaselina de Pablo del Moral rozó el larguero. Otro canto de casi gol que no es por parte de la hinchada cordobesista. Lo intentaron Jesulito y Anás desde su campo sin éxito y el tiempo se agotaba en Vista Alegre. El palo al disparo de Lucas Perin evitó el éxtasis para un Córdoba Futsal que peleó la última victoria en casa de la temporada, pero que no pudo romper el empate y los de Josan González se quedan undécimos con 36 puntos y sin opciones matemáticas para disputar el play off. Un adiós a Vista Alegre a falta de una última jornada en Valdepeñas que tuvo el protagonismo de la despedida de Prieto, Saura, Caio, Shimizu y Ricardo, que fueron aplaudidos ante su próxima marcha del club este verano.