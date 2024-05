El Córdoba CF llegará a la última jornada pendiente de los apercibidos de sanción

El Córdoba CF afrontará la última jornada en este Grupo 2 de la Primera Federación con toda la tranquilidad del mundo. Tras cosechar un valioso empate en el Can Misses ante un Ibiza que tiene la disputa del próximo play off de ascenso asegurada (1-1), los blanquiverdes ya han firmado de forma matemática la segunda plaza liguera. Un objetivo cumplido que respalda la buena temporada de un CCF que solo ha quedado por detrás de el Castellón, un club histórico que ha igualado el récord de puntuación en la categoría a falta de un partido (82 puntos).

Sin exigencias, el Córdoba CF tendrá que hacer frente a la jornada 38 de la Primera Federación el próximo sábado 25 de mayo en El Arcángel ante el Algeciras (19:00). Pese a que los blanquiverdes, ya sin nada en juego, no están obligados a salirse en lo futbolístico y llevarse el triunfo ante un rival que no tiene aspiraciones a estas alturas de competición, sí que deben preparase para llegar al play off de ascenso en las mejores condiciones, tanto en lo deportivo, como en la tarea de tener que los jugadores estén al 100%.

Y en ese aspecto, Iván Ania deberá hacer malabares para que ninguno de sus tres apercibidos vea la quinta amarilla en esta última jornada y se pierda el partido de ida de la primera eliminatoria de ascenso a la Segunda División. El asturiano apostó por sus jugadores titulares en terreno ibicenco para amarrar ese punto que le asegurara la segunda plaza, entre ellos, cuatro jugadores que están al borde de cumplir ciclo de amonestaciones.

Carlos Marín en portería, Christian Carracedo en la banda derecha, Kuki Zalazar en la media punta y Alberto Toril como referencia ofensiva volvieron a partir desde el inicio como ya hicieron en la jornada pasada. Pese a que los cuatro estaban a solo una amarilla de tener que cumplir ciclo de amonestaciones, tan solo el extremo catalán fue el amonestado. Lo hizo en el minuto 75 cuando fue relevado por Álvaro Leiva en el terreno de juego. El resto se mantuvieron sobre el verde del Can Misses durante todo el partido y no fueron amonestados por Cambronero González.

Iván Ania ha demostrado a lo largo de la temporada que no es un entrenador de los que obliga a sus jugadores a ver la quinta tarjeta para perderse los partidos menos importantes y el duelo en Ibiza ha sido otro claro ejemplo. Aunque el empate parecía pactado en el tramo final y los blanquiverdes ya no se juegan nada en la última jornada, de los apercibidos solo Carracedo ha forzado la quinta para perderse el encuentro ante el Algeciras y así llegar limpio al play off.

Es decir, si Carlos Marín, Zalazar o Toril ven una amarilla el próximo sábado en El Arcángel, se perderán el primer duelo de las eliminatorias de ascenso. Eso obliga a Iván Ania a tener que maniobrar en la disposición de su plantilla con el objetivo de evitar sanciones absurdas que dejen a alguno de sus titulares sin poder disputar ni un solo minuto en el tramo más importante de toda la temporada. Si no ven la quinta amarilla en esta última jornada, sin embargo, llegarán al play off limpios y sin preocupaciones.

Y es que Iván Ania ya tiene suficiente con los problemas musculares que obligaron a José Manuel Calderón a abandonar el encuentro ante el Ibiza en el 29' por un Iván Rodríguez que marcó el tanto del empate al filo del descanso. El lateral zurdo, indiscutible en el esquema del asturiano, pasa a ser parte de la enfermería. Un contratiempo que al Córdoba CF le llega en el momento más crucial de toda la 2023-2024 con el tan esperado regreso al fútbol profesional en juego.