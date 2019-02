Nueva reválida a domicilio

Dos semanas después de ganar en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife y marcar lo que parecía un punto de inflexión en su temporada, el Córdoba CF vuelve al punto de partida con el que afrontó aquel choque ante los insulares. Una posición de urgencia, la que marcan los últimos tropiezos en casa, que obligan al cuadro blanquiverde a buscar fuera lo que se le está escapando en su feudo.

La derrota ante el Granada de la pasada jornada ha reabierto en el seno de la entidad cordobesista cierto nerviosismo ante las complicaciones que está encontrando el equipo que dirige Curro Torres para despegar de una vez por todas y acercarse a la zona de permanencia.

Escuecen especialmente en la planta noble de El Arcángel esas rentas a favor que ha tenido el Córdoba en los últimos cuatro partidos, de las que sólo se aprovechó para ganar al Tenerife. Esas remontadas sufridas en contra han vuelto a colocar al entrenador cordobesista en una complicada situación, pues el trabajo que está llevando a cabo Curro Torres no termina por verse reflejado en puntos, lo que al fin y al cabo termina por marcar la evaluación de un técnico.

Ante el Almería, por tanto, parece que el Córdoba afronta una nueva reválida para evitar otra sacudida en el banquillo y la entrada en otro periodo de incertidumbre. Con la salvación a dos partidos de distancia, la necesidad de sumar de tres en tres es acuciante y si el equipo blanquiverde no consigue hacerlo en su feudo, tendrá que buscar el equilibrio como visitante.

Las dificultades que marcan la posición en la clasificación no son las únicas que tiene que afrontar Curro Torres, que esta semana ha visto como no solo no ha podido recuperar a Chus Herrero, que recayó de su lesión en la rodilla izquierda, sino que ha perdido también a Miguel Flaño. Dos ausencias importantísimas que marcarán la elección del entrenador blanquiverde respecto a su once inicial.

Y es que Curro Torres ha barajado durante toda la semana el cambio de sistema, para abandonar la línea de cinco atrás y reforzar la medular. Sin embargo, la elección de los jugadores convocados hace pensar que finalmente el técnico del Córdoba apueste por mantener el esquema, aunque para ello tenga que reubicar a algún hombre como improvisado central, con Álex Vallejo como principal candidato.

Blati Touré podría ganar el sitio en el once inicial a Álvaro Aguado

En todo caso, parece que ahí no quedarán los cambios, pues el estado bajo de forma que atraviesa Álvaro Aguado tras salir de una lesión muscular podría hacerle perder el sitio en beneficio de Blati Touré, un jugador más anárquico pero que asegura intensidad en la medular.

En ataque, la vuelta de Piovaccari a la citación le otorga alguna opción de partir de inicio, aunque Andrés Martín parece intocable ahora que ha roto a hacer goles, mientras que Carrillo cuenta con el crédito que le concede su trabajo oscuro en beneficio del equipo y su mayor fuelle físico para ejercer la presión.

Por el camino de la solidez

Con un dibujo o con otro, elija las piezas que elija, Curro Torres tiene claro que el éxito en el Estadio de los Juegos Mediterráneos pasa por que el Córdoba vuelva a ser el equipo sólido atrás y con personalidad para ir al ataque que asomó ante el Tenerife.

Para afrontar el segundo derbi andaluz consecutivo de la temporada, el conjunto blanquiverde contará con una buena presencia de aficionados cordobesistas en las gradas del estadio almeriense. Cerca de 400 aficionados se desplazarán para animar a su equipo en la visita a un Almería desahogado en la tabla, que además llega de una semana sin competir porque tenía que enfrentarse al expulsado Reus. Otro factor que puede pesar en un choque que se antoja trascendental para definir el futuro a corto plazo del Córdoba.Tanto en lo que a su banquillo se refiere como a sus opciones de salvarse.