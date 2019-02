Chus Herrero y Miguel Flaño, bajas para visitar al Almería

El Córdoba CF contará con las bajas seguras de Chus Herrero y Miguel Flaño para visitar este domingo al Almería. Así lo ha reconocido el técnico blanquiverde, Curro Torres, en su paso por la sala de prensa de El Arcángel. El entrenador maneja la posibilidad de cambiar el sistema utilizado en las últimas semanas o adaptar algún jugador a la zaga, teniendo en cuenta que sólo cuenta con dos centrales disponibles del primer equipo.

El preparador cordobesistas no ha querido,lógicamente, desvelar su plan, pero ha apuntado que tiene "varias posibilidades, una es cambiar el sistema o mantener el que estamos jugando", si bien ha puntualizado que "en eso estamos, valorándolo para sacar el mejor equipo posible". Ese posible cambio de dibujo es una opción, aunque Torres no ha querido descartar alguna sorpresa, como reubicar a algún jugador o usar al joven Kevin Bautista, pues "está entrenando con nosotros con normalidad".

Aunque tanto Herrero como Flaño están descartados para el duelo ante el Almería, Torres espera que sus dolencias no se alarguen más de lo previsto. "Chus tuvo una pequeña molestia dentro de la lesión que tenía y Flaño estamos a la espera de la evolución que pueda tener, pero tampoco creemos que sea demasiada cosa", ha desvelado el entrenador, que ha añadido sobre dichas ausencias que "las cosas vienen cuando menos te lo esperas, pero no me gusta lamentarme y sacaremos el mejor equipo posible para intentar ganar en Almería".

Piovaccari, recuperado

El que sí parece preparado para volver, tras la lesión que se produjo en el stage de Montecastillo, a expensas de la convocatoria que ofrezca el entrenador ese sábado, es Piovaccari, del que ha explicado que "ha entrenado con normalidad", si bien "a veces se encuentra algo de molestia, pero es más de incomodidad que de la lesión", por lo que cree que "estará disponible para, si lo estimamos oportuno, entrar en la convocatoria".

También se ha referido el técnico a dos hombres que vienen contando poco, como son Javi Lara y Alfaro. "Tenemos otros que se están quedando fuera. No están entrenando mal, de hecho están con una gran actitud, pero cuando tenemos más gente en el centro del campo tenemos que tomar decisiones", ha indicado el preparador cordobesista.