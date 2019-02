Curro Torres avisa: "El Almería nos va a hacer el partido muy incómodo"

Curro Torres ha repasado la actualidad del Córdoba CF antes del viaje de mañana hacia tierras almerienses, donde el domingo espera el Almería, un conjunto que para el preparador cordobesista "es un equipo que en su casa es complicado, está encontrando regularidad y es un buen equipo".

"El Almería es un equipo muy intenso, nos va a hacer el partido muy incómodo. Tenemos que tener los mínimos errores posibles y a partir de ahí crecer para ser nosotros y tener nuestras ocasiones", ha explicado Torres, que ha añadido que "hemos hablado durante la semana, hemos trabajado y el equipo está concienciado de lo que tiene que hacer".

El técnico blanquiverde es consciente de la importancia del duelo ante los rojiblancos, pero no ha querido destacar el choque sobre otros, porque "cada partido es una oportunidad para crecer, para sumar res puntos, y en eso estamos. Tenemos una mentalidad positiva de ir y ganar, que es lo que está en nuestra mente". Eso sí, el entrenador del Córdoba tiene claro que "si nosotros no somos capaces de ser regulares vamos a sufrir, somos los primeros que tenemos que mejorar y acercarnos a los equipos para salir de la zona de descenso", aunque está convencido de que "el equipo tiene mucho margen de mejora, pero las situaciones son las que son y a veces eso te crea nerviosismo".

Tras la ultima victoria fuera de casa, el duelo ante el Almería es una nueva ocasión para crecer a domicilio, y así lo cree Curro Torres. "Teníamos un objetivo que no estábamos cumpliendo estadísticamente. Se cumplió en Tenerife, hicimos unos buenos 90 minutos. Lo que ha cambiado es la mentalidad del equipo, de creer que poder conseguir cosas positivas. Pero necesitamos hacerlo durante 90 minutos. Si no lo hacemos durante 90 minutos, como ante el Granada, vamos a pasar problemas", ha asegurado el técnico del Córdoba, que ha añadido que "los jugadores son conscientes, tenemos que intentar llegar allí y plasmarlo sobre el terreno de juego", aunque sabe que será "un partido complicado porque ellos son un buen equipo".

Buscando las claves que puedan dar el triunfo en Almería, Torres lo tiene claro, todo pasa por mejorar atrás, porque arriba no existe el problema. "Somos un equipo que hace gol. Los números de goles a favor son buenos, llevamos cuatro semanas seguidas poniéndonos por delante y es una situación que tenemos que saber manejar, tener más personalidad a la hora de controlar el juego", ha indicado el técnica, que también sabe que "enfrente siempre hay un equipo que quiere lo mismo que nosotros y estamos en ese proceso de ir mejorando, pero tenemos que hacer los partidos tan completos como el día del Tenerife".

Además, sobre los números que acumula en su etapa en el club, Torres ha explicado que él y su cuerpo técnico trabajan "para conseguir el mayor número de victorias posibles y contentos no estamos con las que estamos consiguiendo", aunque "sabíamos que iba a ser difícil y que sufriríamos hasta el final pero a partir de ahí todos tenemos que trabajar para mejorar y ser más regulares".

Cuestionado por si el choque ante el Almería puede ser decisivo para su continuidad en el banquillo cordobesista, Curro Torres ha asegurado que no llegan con la sensación de jugarse el puesto. "Es una sensación vuestra. Yo solo trabajo para conseguir la victoria en el partido ante el Almería. Lo otro no es una cuestión que a mí me distraiga el pensamiento. Trabajo en hacerlo lo mejor posible. Siempre me han transmitido confianza y en eso estamos, en sacar al Córdoba de la situación", ha explicado.

En deuda con la afición

También se ha referido el técnico del Córdoba al desplazamiento de aficionados blanquiverdes para animar al equipo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. "Nosotros no tenemos queja con la afición. Siempre está de nuestro lado, apoyándonos. Tenemos que devolverle ese esfuerzo que van a hacer para venir a vernos, para que se sientan orgullosos del equipo que tienen", ha asegurado.