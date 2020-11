El rompecabezas del pivote en el Córdoba CF

El primer mes de competición ha evidenciado que el Córdoba CF tiene varios problemas. La defensa de los centros laterales o en la estrategia, la presión ordenada y el repliegue con ayudas de los hombres de ataque aparecen en el debe en el juego sin balón; la circulación, sin velocidad en el ataque posicional, la movilidad para generar espacios y hasta la creación de ocasiones, sobre todo esto en el último partido ante el Sevilla Atlético, que provocó la primera derrota del curso, son lagunas en el juego con la pelota.

¿Hay un punto de unión entre ambas cosas? Aunque no sea del todo correcto verlo así, es cierto que el puesto de pivote posicional tiene una importancia máxima para Juan Sabas, que viene desde la pretemporada dándole vueltas a la cabeza para encontrar una solución de su gusto. De momento, en cinco partidos ya han sido tres los futbolistas que han partido de titulares en esa demarcación, sin que ninguno haya convencido plenamente al técnico: Darren Sidoel, Alberto del Moral y Djak Traoré han aparecido ya en la foto junto a Mario Ortiz.

El holandés fue la primera elección del campeonato, ante el Lorca Deportiva. Duró menos de una hora en el verde, tras perder el sitio y propiciar una transición en la que el mediocentro rival terminó rematando en el área; acto seguido fue sustituido. Desde entonces, Sidoel no ha vuelto a jugar, tras quedarse fuera incluso de alguna convocatoria, a la que regresó ante el filial nervionense.

Su relevo desde ese momento, ya incluso en ese primer partido liguero, fue Alberto del Moral. A Sabas le gusta mucho el manchego, al que le viene pidiendo un paso al frente para creerse ese líder entre defensa y ataque que requiere el Córdoba. Titular en Yecla, único partido que acabó sobre el verde, mantuvo el sitio ante el UCAM Murcia y en Granada, pero sorpresivamente se cayó incluso de la citación de 20 el pasado sábado. Jugó con el filial al día siguiente, y fue expulsado, por lo que es baja en Linares.

Su relevo en esos dos partidos que no acabó en el terreno de juego fue Djak Traoré, fichado precisamente para hacerse fuerte en ese puesto de seis, pero al que una lesión mal curada le tuvo en el dique seco toda la pretemporada. Necesita minutos y los ha venido teniendo, siendo titular ante el Sevilla Atlético. Pero antes de la media hora fue relevado. No era el peor, pero el cambio de dibujo obligado tras encajar el 0-1 y la falta de profundidad ofensiva necesitaban sacrificar una pieza y le tocó a él, que el domingo estuvo menos acertado aún y ahora debe enfrentarse a un expediente disciplinario.

Con esos condicionantes, parece complicado acertar cuál será la elección de Sabas para Linares, un partido con tintes de final, para el equipo y también para el entrenador, por la racha negativa arrastrada y la mala imagen dada en el último partido. Sin Del Moral, tras el doble episodio con Traoré y sin saber si Sidoel tiene ya clara cuál debe ser la función del pivote, la alternativa de Xavi Molina gana enteros.

El catalán ya jugó de mediocentro en los minutos finales ante el Yeclano y también la pasada campaña. Está claro que ofrece menos salida con la pelota, pero lo compensa con mejor juego aéreo, más garra y ese plus de experiencia que requiere la situación actual. Sería el cuarto hombre para un puesto convertido desde ya en un rompecabezas, pero que a buen seguro no concentrará el único cambio en la alineación. La presencia de Álex Robles, Jesús Álvaro o incluso Moutinho no está ni mucho menos descartada tampoco.