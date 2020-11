"Tenemos que ganar en Linares y es lo único que está en nuestra cabeza". Álex Robles ha dejado claro este jueves la trascendencia que para el Córdoba CF tiene el partido del domingo en Linarejos (17:00). El lateral malagueño, que podría ser una de las novedades en el once inicial de Juan Sabas tras su buena actuación ante el Sevilla Atlético, ha repetido en varias ocasiones durante su comparecencia que el equipo se debe tomar este partido -y los demás- como "una final", sobre todo vista la depresión actual de los blanquiverdes.

El zaguero ha repetido también alguna que otra vez que el vestuario está "jodido" por lo ocurrido ante el filial nervionense y esa racha de tres jornadas sin ganar, si bien no cree que esté excesivamente tensionado porque "la presión siempre está en el mundo del fútbol". Es más, se ha mostrado confiado en conseguir dar la vuelta a la situación de manera inmediata: "Somos un gran equipo y vamos a sacar esto adelante".

Recordando aún el partido ante su ex equipo del sábado, Robles ha admitido que "no salieron la cosas como quisimos; el trabajo está ahí, trabajamos bien durante la semana, pero el partido no salió como quisimos". Y no ha ocultado su alegría "por tener los primeros minutos en El Arcángel -ya había actuado en los minutos finales en Yecla como interior, aunque su puesto es "lateral derecho"- y por el primer gol".

"Trabajo durante la semana para que cuando salga dar lo máximo y aportar lo máximo al equipo", ha insistido el jugador de Pizarra, que no cree que se haya ganado el puesto que venía ocupando Manu Farrando porque eso "va en el trabajo diario y dar el máximo". "El míster pone a once y los que entren deben dar el máximo, él decide y hay que respetar las decisiones", ha continuado.

Álex Robles ha defendido que el Córdoba intenta cada semana "tener la pelota, crear superioridad, pero los equipos también son buenos y te ponen las cosas complicadas" para explicar las dificultades de las últimas jornadas, que han llevado al equipo a una situación comprometida que obliga a tomarse "cada partido como lo que es, una final, porque todos los jugadores estamos acostumbrados a la presión".

"Es verdad que es jodido no ganar durante tres partido, pero el equipo está bien, con confianza de hacer las cosas bien en Linares", ha incidido el malagueño, que ha instado a "darle normalidad a la situación, que no creo que sea crítica, pues la categoría es complicada, es una liga muy corta y hay que tomarse cada partido como una final e intentar sumar en todos".

Mirando ya al próximo rival, un Linares Deportivo que con su victoria del miércoles ante el Recreativo Granada tiene siete puntos, uno menos que los blanquiverdes, el defensa cree que "no le afectará" ese esfuerzo porque "tienen varios días de descanso y pueden recuperarse bien". Y no ha querido mojarse sobre la posible candidatura azulilla a ocupar una de las tres primeras plazas que permiten seguir en la lucha por el ascenso porque "la liga es muy corta y todos los equipos se van a tomar cada partido como nosotros, como una final; las notas se dan al final de temporada y, si el Linares es aspirante o no, ya lo veremos".